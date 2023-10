Aiea VBA per la Sanità Pubblica e con Medicina democratica

Davvero un bel gesto, quello del direttivo di Associazione esposti amianto della Valbasento, che hanno messo mano al portafogli e contribuito con 1000 euri, a sostegno dello manifestazione di protesta per la Sanità pubblica portata avanti da Medicina democratica. Poco tempo a disposizione e poche chiacchiere, dopo gli annunci speranzosi…fatti dall’ex ministro della Salute Roberto Speranza nei governi Conte e Draghi, sulla necessità di rilanciare il servizio sanitario pubblico dopo le crepe evidenziata durante la pandemia da coronavirus. Governo cambiato ma la situazione è peggiorata. Diritto alla Cura negata, nonostante quanto sia scritto nella Costituzione…Se l’esempio di Aiea Valbasento venisse preso da parlamentari, esponenti di governo con cifre più consistenti, e lo possono fare, altro che aumenti automatici di spettanze, forse si volterebbe pagina…



LA NOTA DELL’AIEA

Oggetto: Erogazione liberale a favore del direttivo nazionale di Medicina Democratica

Come dichiarato da Medicina Democratica, “Il tempo a nostra disposizione non è molto.

Il Servizio Sanitario sta per crollare definitivamente ed in alcune zone d’Italia, come a Matera, è

già praticamente scomparso.

Difendere la Costituzione in questo momento vuol dire soprattutto rivendicare il diritto alla salute

come valore universale, oltre che ovviamente il reddito e il lavoro; per questa ragione molte delle

associazioni che si occupano di sanità hanno aderito alla manifestazione “La via maestra.

Insieme per la Costituzione” il prossimo 7 ottobre a Roma”.

L’Associazione Italiana Esposti Amianto – Val Basento (AIEA VBA) spinta da un forte

sentimento di solidarietà, partecipa con convinzione e responsabilità all’impegno

evidenziato da Medicina Democratica per difendere il servizio sanitario pubblico.

Per questi motivi AIEA VBA invia la somma di euro 1000,00 (mille) e rinnova la propria

solidarietà ai componenti di Medicina Democratica e richiama l’attenzione a la salute è di

tutti e per tutti, nessuno può pensare di delegare ad altri la difesa del proprio benessere

psico-fisico.

Il Direttivo

AIEA VBA

20231005-AIEA VBA_ prot.02_contributo MD x manifestazione Roma_07 ottobre