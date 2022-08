Ah, serva Italia…Dante attuale nell’era Cartabia e Berlusconi

Il 700° anno dantesco sembra essere passato invano e forse perchè, passaggi calzanti come quelli del VI Canto del Purgatorio, calzano a pennello- come si suo dire- sulla situazione di degrado politico e, sopratutto, morale del Belpaese. A ricordarcelo, con una riflessione su facebook, l’avvocato Leonardo Pinto che cita due ”perle” del modus operandi in tema di giustizia ( con la ”g” minuscola) che chiede a un’altra ”g” la grazia di non incedere oltre. Prima la ministra della giustizia Marta Cartabia sulla invenzione della ”improcedibilità” penale e l’altra del puntuale Silvio Berlusconi che vuole rendere ”non impugnabili” le sentenze di assoluzioni di primo e secondo grado. Riforme a colpi di spugna…E qui Dante torna di attualità. Magari un ripasso della ”Commedia” renderebbe grazia e giustizia alla nostra spesso derisa e vilipesa Costituzione.



LA RIFLESSIONE DELL’AVVOCATO LEONARDO PINTO

Un mio pensiero della sera sull’attuale situazione politica pubblicato su facebook:



La Cartabia, per risolvere i problemi della giustizia, ha inventato l’improcedibilità dell’azione penale dopo il giudizio di primo grado se l’appello non viene definito entro un certo termine (si tratta di una vera genialità (anti)giuridica;



Berlusconi, invece, sempre per risolvere i problemi della giustizia, vuole rendere non impugnabili le sentenze di assoluzione di primo e secondo grado; inoltre, non per risolvere i problemi della giustizia, dicono voglia abbassare di 5 gradi le soffocanti temperature estive.Mai come adesso è di grande attualità l’amara constatazione di Dante:«Ahi serva Italia, di dolore ostello,nave senza nocchiere in gran tempesta,non donna di province, ma bordello!». Si tratta del verso iniziale di una celebre invettiva di Dante Alighieri presente nel VI canto del Purgatorio della Divina Commedia: alla vista dei poeti Virgilio e Sordello che si abbracciano dopo aver saputo di essere due compatrioti mantovani, introduce la sua amara riflessione sulla condizione politica dell’Italia.