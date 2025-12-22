Agriturismo e…turismo rurale. Leone:opportunità per il Metapontino

Sostenibilità, cibi genuini e, perché no, anche turismo di lusso (glamping in inglese) che consente di legare comfort e servizi che una clientela di fascia alta richiede all’offerta di stare in campagna e vivere quella dimensione. L’approvazione del decreto legge n.50/2025, collegato alla finanziaria regionale, può essere una opportunità per gli operatori agricoli del Metapontino e non solo. A dirlo è il consigliere regionale Rocco Luigi Leone(Fdi), che evidenzia la possibilità che quella misura possa integrare il reddito delle aziende e contribuire a superare le difficoltà del comparto, causato da siccità, concorrenza sleale e dazi statunitensi, che Europa e Governo Italiano hanno accettato e subito con un ”silenzio assenso” che continua a destare perplessità. Si attendono, pertanto, di conoscere le modalità di accesso ai finanziamenti per accedere alle nuove norme sul turismo rurale che, si auspica, possa avvenire in tempi brevi.



Il Consigliere Regionale Rocco Luigi Leone

Turismo rurale, Leone: “Con il collegato alla finanziaria sosteniamo il lavoro degli agricoltori e investiamo sul futuro della Basilicata”

«L’approvazione del DDL n. 50/2025, collegato alla legge finanziaria regionale, rappresenta una scelta politica chiara: sostenere il lavoro degli agricoltori lucani, rafforzare le imprese delle aree rurali e costruire un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sull’identità dei territori e sulla qualità dell’accoglienza».

Lo afferma il consigliere regionale Leone, firmatario dell’emendamento che aggiorna la Legge regionale sull’agriturismo e sul turismo rurale, introducendo nuove forme di ospitalità all’aria aperta come il campeggio rurale e il glamping.

«Abbiamo voluto superare norme ormai datate e dare risposte concrete a un settore che chiede regole certe e strumenti moderni. Non parliamo di consumo di suolo o di speculazione, ma di opportunità reali per le aziende agricole che intendono integrare il reddito restando legate alla produzione e al territorio».

La norma avrà un impatto particolarmente significativo nel Metapontino, considerata la forte diffusione dell’attività agricola e la presenza di aziende strutturate che possono cogliere le opportunità offerte dall’integrazione tra agricoltura e turismo. «In territori come il Metapontino – sottolinea Leone – questa misura può rappresentare uno strumento concreto per rafforzare il reddito delle imprese agricole, valorizzando le produzioni locali e intercettando una domanda turistica sempre più orientata verso esperienze autentiche e sostenibili».



Secondo il consigliere, l’emendamento rafforza il principio della prevalenza dell’attività agricola, tutelando il paesaggio e assicurando che ogni intervento resti connesso alla funzione primaria dell’azienda agricola. «La Basilicata – aggiunge – ha bisogno di politiche che valorizzino le sue vocazioni territoriali, senza forzature e senza modelli calati dall’alto».

«Con questa norma – prosegue – la Regione si schiera dalla parte di chi investe e lavora nelle campagne lucane, contrastando lo spopolamento delle aree rurali e creando nuove opportunità di sviluppo sostenibile».

«Il collegato alla finanziaria – conclude Leone – dimostra che attraverso scelte legislative mirate è possibile costruire una visione di sviluppo che tenga insieme crescita economica, tutela ambientale e dignità del lavoro agricolo, nell’interesse dell’intera Basilicata».