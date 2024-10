Agricoltura , calamità e sgravi fiscali. Fdi a Matera illustra la legge

E’ stata, e non è ancora finita, una annata di danni e disagi per il mondo agricolo del BelPaese, con alluvione al Nord e siccità al Sud e in alcuni casi i ‘disastri’ si sono ripetuti aggravando la situazione di tanti imprenditori. Le risorse finanziarie, è un dato oggettivo, sono ridotte all’osso. Si interviene dove e per quanto possibile. La legge 101/2024 è tra queste e 101/2024 prevede l’estensione estesa alle aziende agricole , in zone colpite da alluvioni nel maggio 2023 la riduzione del 68% dei premi, e dei contributi , per i periodi compresi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Un provvedimento a carico dei datori di lavoro per il proprio personale . A parlarne sabato 12 ottobre a Matera, presso l’Hotel San Domenico al Piano, Fratelli d’Italia con il contributo di rappresentanti di governo. Tra questi il sottosegretario per l’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, Patrizio La Pietra. A conclusione l’intervento dell’on Giovanni Donzelli, responsabile Dipartimento organizzazione di Fdi.



IL COMUNICATO STAMPA

E’ in programma sabato pomeriggio alle ore 17, all’hotel San Domenico, a Matera, un convegno dal titolo “Legge 101/24 – Quali opportunità” su un provvedimento fortemente voluto dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia per sostenere gli agricoltori e l’agricoltura italiana. L’iniziativa è organizzata dal coordinamento regionale del partito e dal Dipartimento nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia. Dopo i saluti del segretario regionale, Piergiorgio Quarto, e del presidente provinciale, Michele Giordano, introdurrà i lavori Luigi Appio, responsabile del Dipartimento regionale Agricoltura FdI Basilicata. Interverranno all’incontro, moderato dal responsabile del Dipartimento nazionale Agricoltura, il deputato Aldo Mattia, l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala e il sottosegretario per l’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, Patrizio La Pietra. Concluderà i lavori il deputato Giovanni Donzelli, responsabile Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia.