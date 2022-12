Aggiudicate altre 4 gare di forniture in ambito sanitario per l’A.O.R. San Carlo

La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata annuncia di aver “concluso, con una tempistica estremamente contenuta, altre quattro procedure di gara finalizzate alla fornitura di strumenti e apparecchiature sanitarie all’avanguardia destinate all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo.

La prima procedura si è conclusa con l’aggiudicazione di tre diagnostiche RX telecomandate per le unità operative di Radiologia dei presidi ospedalieri di Potenza, Melfi e Villa d’Agri. Grazie all’espletamento di una seconda procedura di gara, invece, l’U.O.C. di Oculistica del presidio potentino sarà dotato di un microscopio operatorio 3D di ultima generazione che verrà impiegato per interventi di chirurgia oftalmica complessa.

Inoltre, la Stazione Unica Appaltante ha assicurato l’affidamento della fornitura di ventuno apparecchi per anestesia da destinarsi alle Unità Operative Complesse di Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Potenza, Lagonegro e Villa d’Agri, oltre che di due innovativi laser ad olmio per il trattamento di patologie urologiche, che andranno ad ampliare la dotazione tecnologica e interventistica in uso alle unità operative di Urologia degli ospedali di Potenza e di Lagonegro.”