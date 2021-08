Ne hanno parlato quotidiani e settimanali , tra preoccupazione e fatalità del nascente ” Narco Stato” a guida talebana in Afghanistan, citando osservatori, esperti, preoccupati per quello che potrà essere una ripresa su scala mondiale della produzione di oppio e quindi di eroina e derivati, in una regione dell’Asia pacificata a forza e con tanti ‘silenzi e assensi”. Logiche mondiali dietro la solitaria avanzata dei Talebani, senza alcuna resistenza del governo in carica, sfaldatosi come neve al sole, e con le truppe che hanno scelto o sono state consigliate di arrendersi, per una transizione da ritorno al passato . Si ritorna a 20 anni fa.



Certo è che la cosa suona strana: Stati Uniti e alleati vanno via, come preannunciato, dopo averci rimesso risorse, vittime, feriti e aver illuso la popolazione locale che il percorso democratico andava concretizzato. Strano silenzio, mentre Russia, Cina e Iran, da punti di osservazione diversi dicono di voler avviare confronto con il Sultanato islamico. Talebani rassicuranti in fase di avvio. Poi, chissà. Fatto sta è che sono tornati in carrozza alla guida di un Paese difficile , anzi a bordo di Hummer e di altri mezzi blindati. Chiaramente governeranno nell’unica maniera che conoscono. Ma la gente non si fida, memore delle ritorsioni di quanto accaduto in passato, nonostante gli avvicendamenti di governi ora supportati dalla vecchia Urss, poi dagli Usa e ora dalla coalizione occidentale.



Strategie a tavolino per il mercato della droga, che nel centro America è legato alla produzione di cocaina, in territori e stati militarizzati, e con i disboscamenti continui? Non siamo esperti ma il ritorno dei Talebani, aldilà delle strategie militari, e delle transizioni ”caldeggiate” o ”monitorate” portano a nuovi ordini nello scacchiere politico ed economico mondiale, dove le alleanze e gli schieramenti cambiano in funzione di interessi diversi. Lo abbiamo visto con l’Isis che ha fatto saltare gli equilibri sul mercato petrolifero, con la spartizione dell’Iraq e della Libia e le sponde di compagnie e Stati di riferimento. Esperienza,poi, conclusa dopo essersi seduti al tavolo delle borse e dei mercati.



Italia su ”chi va la?” per i risvolti che equilibri e crisi afgana potrebbero avere nel Mediterraneo e nella Penisola Balcanica. L’effetto immediato è l’arrivo di altri profughi. Ma Europa impreparata e con la pentola a ‘pressione’ della Turchia che ospita, dietro lauto compenso dell’Unione, migliaia di profughi siriani. Poi ci sono quelli che premono sul fronte orientale, con i veti di Ungheria, Croazia e via elencando. Italia, comunque, sempre in missione di pace e con un governo trasversale, da ”tutti insieme incompatibilmente” che la pensa in maniera diversa tra accoglienza e respingimenti. Forse dovremmo lavorare di più su pace e diplomazia. E per alimentarla potremmo incrementare la produzione di piante officinali, di camomilla… così per calmare gli animi in bricchi e samovar delle zone desertiche ma a cultura intensiva dell’Afghanistan. Vedremo. Ma il barometro dei venti di guerre internazionale (l’industria di settore è sempre attiva) non promette nulla di buono.