…e la ” Tigre di Carta”, come la chiamò per la prima volta il ‘grande timoniere” Mao Tse Tung nel lontano 1946, gioca su più tavoli la grande partita di sempre per tutelare la sua economia nel mondo globalizzato. E lo fa tirando dritto con i suoi alleati, dall’ Unione Europea alla Francia come accaduto per il patto strategico anticinese con Inghilterra e Australia, o lasciando un popolo al suo destino – quello afgano – favorendo il ritorno dei Talebani. Tutto scritto, calcolato, a costo di incamerare il secondo o terzo fallimento dopo le guerre in Vietnam, Iraq e Afghanistan? Contorni e contenuti, pur in contesti ed epoche diverse, ci sono tutti. E la cosa porge il fianco a non poche perplessità sul modo di una economia di mantenere forza, potere e ”peso” della sua industria di punta, quella militare, che è quella strategica insieme a tutto quello (innovazione, satelliti, web ecc). Armi utilizzate, anche sottoli come quelle batteriologiche e virologiche, da altre potenze. La storia si ripete e un popolo allo stremo come quello Afgano, alle prese con il ritorno ciclico dei Talebani.Questi ultimi alle prese negli anni con Potenze diverse, ma in un mondo cambiato che non può essere amministrato solo con la ”sharia’, confinando a casa le donne dopo 20 anni di emancipazione e con un problema consistente di uno Stato che ha urgente bisogno di risorse finanziarie. Chi le tira fuori? Situazione indecifrabile a giudicare dai messaggi, i silenzi-assensi, delle grandi Potenze che dagli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia. Senza dimenticare il ruolo dei Paesi ”regionali” come Pakistan, Iran e Turchia possono giocare direttamente o indirettamente in quella zona. Si torna alle coltivazioni intensive di oppio, utili sul mercato internazionale degli stupefacenti, come accade in centro America con governi e trafficanti che gestiscono il traffico di cocaina? Dietro le quinte chi c’è? Ma c’è da aggiungere dell’altro nella ”acuta analisi” di Francesco Calculli, direttore del museo della Resistenza Italiana e del Comunismo. C’è di che riflettere…Buona lettura.



DOPO L’IMPERO DELLA TIGRE DI CARTA LA LUNGA AGONIA DELL’AFGHANISTAN

di Francesco Calculli.

Durante una celebre intervista del 1946 , alla giornalista americana Anna Louise Strong , Mao Tse Tung utilizzò per la prima volta l’espressione “tigre di carta” , per definire l’imperialismo americano. Questa grande verità indicata dal Presidente Mao, è ormai sotto gli occhi del mondo nella rovinosa disfatta militare delle truppe USA in Afghanistan. La natura di tigre di carta dell’imperialismo americano è già stata da tempo messa a nudo dai popoli del mondo. In una situazione internazionale difficile, caratterizzata da una crisi economica inestricabile determinata dalla pandemia da coronavirus , in cui i Paesi imperialisti si disgregano e si dividono, il bastone di comando dell’imperialismo americano risulta sempre meno efficace. Incapace di presentare nessuna soluzione dei problemi, la superpotenza americana ha di fronte una confusione insanabile, e la sua egemonia culturale, politica e militare sui popoli di tutto il mondo, va sempre più in declino.



Il presidente Joe Biden per contenere l’inarrestabile ascesa della Cina a potenza globale, come i suoi predecessori, non fa altro che continuare a giocare una doppia tattica: in apparenza dice di amare la pace, ma in realtà non vede la necessità di attuare una drastica riduzione delle spese militari degli USA che anzi vanno aumentando di anno in anno. E l’Afghanistan, in tutto questo? E gli afghani ? Che cosa è successo a quel popolo di poco meno di venti milioni di persone? L’ Afghanistan è stata la scacchiera sul quale si è dovuto, o meglio voluto giocare partite sempre più difficili e rischiose, e soprattutto devastanti per la popolazione. Ma le lezioni della storia sembra proprio vero, sono le più difficili da imparare. Dietro le quinte c’è la spiegazione. Una spiegazione che affonda le sue radici negli anni 1988- 1989, quando gli Stati Uniti avevano già cominciato a comprendere che la loro guerra afghana contro l’esercito sovietico occupante era ormai avviata a concludersi con una clamorosa vittoria . Era solo questione di tempo. In Unione Sovietica il dibattito sull’errore Afghanistan era cominciato, seppure in forma criptica, nel vertice del PCUS. Qualcosa filtrava all’esterno, e quello che filtrava lasciava intravedere una scarsa volontà sovietica di restare a tutti i costi nel pantano di Kabul. E’ ben vero che in quegli anni nessuno, nemmeno a Washington, poteva immaginare la fine dell’ URSS, ma è altrettanto vero che, con l’approssimarsi della vittoria, gli Stati Uniti cominciarono a prefigurare la situazione che ne sarebbe seguita in Afghanistan, nel Pakistan, in tutta la regione. Fu in quel momento che la percezione degli interessi strategici cominciò a mutare a Washington, in primo luogo, dove l’aiuto ai talebani cessò bruscamente. Un conto, infatti, era stato usare i talebani nella guerra santa contro l’infedele sovietico per dissanguarlo, un altro conto, si calcolò nella capitale americana, sarebbe stato avere a che fare con un regime dei talebani il più fanatico e integralista, che minacciava di estendere l’area del fondamentalismo islamico. E’ evidente che per Washington, sostenere il regime dei talebani era ormai divenuto insostenibile.



Così gli Stati Uniti usando come pretesto l’attentato terroristico alle Twin Towers dell’11 settembre 2001, invasero il paese il 7 ottobre dello stesso anno, per rovesciare il regime dei talebani, sconfiggere al Qaida, e per l’esplicito motivo di tutelare gli interessi petroliferi americani. Strategia vincente, sì ma solo in apparenza e fino ad un certo punto. Il prezzo più evidente è l’affondamento dell’Afghanistan come Stato. In vent’anni di occupazione militare, gli americani non hanno ricostruito nulla. E’ un segno impressionante dell’assenza di progetti da parte di Washington. Mentre all’interno del Paese i capi guerrieri talebani si scontravano con l’esercito statunitense, massacrando la popolazione civile, all’esterno nessuna ricerca di soluzioni pacifiche era visibile. Kabul fu ridotta a un ammasso di rovine mentre il mondo intero “dimenticava” semplicemente l’esistenza dell’Afghanistan, a riprova che il sistema mediatico mondiale risponde a precise leggi. La prima delle quali impone di cancellare il più in fretta possibile le tracce dei crimini compiuti, dei misfatti, degli inganni perpetrati ai danni dell’opinione pubblica mondiale o degli errori di valutazione commessi, magari in buona fede. Infatti contrariamente a quanto era stato sostenuto dalla propaganda occidentale durante l’occupazione americana , i profughi afghani non tornarono in patria dal Pakistan e dall’Iran una volta cacciati i talebani.



Più precisamente una parte dei profughi cominciò a tornare, ma altre centinaia di migliaia per sfuggire alla guerra, alla fame, continuarono ad attraversare i confini in senso opposto. Insieme ad essi l’immenso arsenale di armi, quelle lasciate dai sovietici e quelle fornite da Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Egitto, Turchia, cominciò a dilagare, come una mostruosa macchia d’olio, all’interno dello stesso Pakistan, per poi distribuirsi lungo tutte le direttrici del terrorismo mondiale. D’altro canto i talebani custodi del traffico della droga, che hanno nuovamente conquistato il potere con una strepitosa e sbalorditiva performance politica e militare, non sono in grado nè di governare il Paese, nè di ricostruirlo. Una vera classe dirigente non è stata creata. E non si crea una classe dirigente, in senso lato, spingendo il Paese verso l’analfabetismo generale,privandolo di ogni struttura di formazione, e violando i più elementari diritti umani, com’è avvenuto e sta avvenendo. Infatti un regime molto simile al terrore è stato istituito sotto il controllo dei talebani. Eppure, e questa altro non è che l’ennesima stranezza di questa storia , non c’e alcun rapporto di coerenza tra questo furore ideologico primitivo nell’applicazione della sharia islamica, e la forma molto disinvolta del concetto di alleanza in politica estera. E’ davvero paradossale che l’asse strategico dell’alleanza con il nuovo regime sia costituito da Russia e Cina. Lo stesso Vladimir Putin, che durante l’invasione sovietica dell’Afghanistan, faceva parte del KGB sovietico che in quel periodo pianificava l’eliminazione fisica dei capi Mujaheddin in esilio all’estero. Senza dimenticare che nel 2001, Putin all’epoca alleato di George W. Bush, aveva concesso alla Nato il diritto di sorvolo del territorio russo e l’appoggio logistico del sue basi militari nelle operazioni di guerra contro i talebani e al Qaida.



Ma per fare funzionare uno Stato non bastano leggi islamiche estremamente severe. Servono soldi e servono subito. E dopo che le banche Usa e il Fondo Monetario Internazionale hanno chiuso i rubinetti al nuovo governo insediatosi a Kabul, i rubli russi che cominciano ad arrivare nel Paese tanto bene fanno alle casse vuote dei talebani. Inoltre in un’intervista alla Cgtn Europe, il canale europeo in lingua inglese della televisione statale cinese CCTV, il portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ha affermato che “la Cina con la sua enorme economia potrà avere un grande ruolo nella ricostruzione dell’Afghanistan” Poco o nulla importa agli studenti coranici tornati al potere, che la Repubblica popolare cinese sia il Paese ateo più grande al mondo; al contrario i comunisti cinesi senza dio, sono in grado di mettere in campo grandi investimenti finanziari, nuove strategie organizzative, strumenti innovativi, e tecnologie avanzate, che sono indispensabili se i talebani vogliono conseguire l’obiettivo della ricostruzione economica e sociale del Paese.



Infine, c’è l’emergenza umanitaria che va assumendo, nell’approssimarsi del prossimo inverno, proporzioni da tragedia biblica. Un Paese allo sfacelo e senza un vero governo è alle prese con milioni di persone in fuga dalla fame, dalla guerra, e dal regime oppressivo dei talebani. La comunità internazionale, rimasta passiva nel suo complesso, non potrà ignorare a lungo, questa catastrofe. Tutto ciò induce a ritenere non solo che l’Afghanistan tornerà seppure in forme parzialmente ipocrite sotto i riflettori dei media mondiali, ma che il regime di Kabul incontrerà difficoltà crescenti, assieme ai suoi protettori di Mosca e Pechino, gli unici per il momento a sostenerlo. Tutto ciò non significa necessariamente un suo crollo imminente. Molte restano le variabili in gioco e i tempi delle crisi orientali sono lunghi per antonomasia. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e tutti gli altri, ciascuno per i propri interessi strategici, militari, di danaro, continuano in Afghanistan la loro partita a scacchi cercando di accrescere la loro influenza sul Paese. Un’unica cosa è certa che in questa contesa tra le potenze mondiali per la ridefinizione delle sfere d’influenza, continuano a morire per gli attentati terroristici attribuiti all’Isis, per le rappresaglie delle truppe americane e quelle dei talebani, e di fame e di stenti, migliaia di uomini, donne e bambini dell’ Afghanistan. Sarebbe utile se la comunità internazionale, preso atto di questo stato di cose, avviasse un energica iniziativa politico- diplomatica, capace di anticipare e scongiurare esiti ancor più tragici e sanguinosi e atta a creare le premesse per una reale normalizzazione.