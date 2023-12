Affondo del MET di Pedicini contro candidatura di Angelo Chiorazzo

Il Movimento Equità Territoriale, guidato dall’eurodeputato Piernicola Pedicini, torna ad occuparsi di Angelo Chiorazzo con una dura nota in cui nel mettere in evidenza quelli che sarebbero i retroscena di tale discesa in campo si sottolineano le ragioni per cui -secondo questa organizzazione politica- la Basilicata dovrebbe opporsi alla autocandidatura alla Presidenza della Giunta Regionale in questione. “Quanto sta accadendo in Basilicata – esordisce la nota del Met – è inaudito e sconcertante. Il potente e discusso imprenditore Angelo Chiorazzo, che ipocritamente si autodefinisce un cooperatore, sta provando a imporre la sua candidatura a presidente della Regione dell’area moderata, di sinistra e progressista, con una serie di iniziative e forzature autocelebrative che aprono mille interrogativi e impongono un’attenta riflessione. Da alcuni mesi è iniziata una campagna martellante e aggressiva con azioni mediatiche, convention pubbliche con claque annessa, azioni sui social, mega interviste aggressive e pretestuose, endorsement oscuri e trasversali, sostegni del mondo ecclesiastico, attività nel mondo sportivo, incontri riservati e spesso occulti con potentati lucani e nazionali di ogni tipo, apertura di costosi e sfarzosi comitati elettorali.” “Una miriade di attività, – evidenzia il Movimento dell’eurodeputato lucano-campano – che in Basilicata non si è mai vista. Una pressione spropositata e sospetta sull’opinione pubblica lucana e sul mondo politico, per autoproclamarsi il leader, il salvatore, il messia dello schieramento di centrosinistra allargato che dovrebbe affrontare e sconfiggere il centrodestra. Il tutto con spavalderia e senza limiti rispetto alle regole minime della partecipazione democratica, del coinvolgimento dei cittadini, del dialogo con gli altri soggetti politici in campo e della possibilità di creare una vera alternativa alla vecchia politica, la destra, alla finta sinistra e alle lobby locali.” “L’aspetto più grave – denuncia il Movimento Equità Territoriale lucano – è che l’imprenditore-cooperatore-affabulatore Chiorazzo ha alle spalle vicende giudiziarie, conflitti di interesse, amicizie con personaggi politici nazionali e regionali di ogni tipo e tante ombre mai chiarite. Inoltre, tutti sanno che non si è mai occupato della Basilicata e dei suoi problemi e ha sempre pensato alla sua carriera personale, alle sue attività imprenditoriali e ai suoi interessi privati nei salotti romani. Non si è mai occupato della regione che stava collassando, dei drammi ambientali per le estrazioni petrolifere in Val d’Agri, dei giovani e dei lucani che abbandonavano la regione, della sanità pubblica sempre più debole e inefficiente, dell’economia locale senza sbocchi. Chiorazzo si è occupato di Basilicata solo quando doveva ottenere appalti per le sue cooperative dai governi regionali guidati da Bubbico e De Filippo, oppure quando doveva ospitare Giulio Andreotti e Gianni Letta nelle sue tenute a Senise, o per organizzare le feste del giornale dei vescovi Avvenire e invitare, tra gli altri, il suo amico Claudio Descalzi, ad di Eni. Il bluff Chiorazzo, che sta illudendo e raggirando tanti lucani in buona fede, ha preso forma visibile a giugno scorso. Dopo che si è messo in prima fila alla presentazione pubblica di un documento programmatico proposto dalla Consulta regionale delle aggregazioni laicali di Basilicata.” “In quell’occasione – sottolinea il Met – è iniziato il tam tam per far sapere che lui e solo lui potesse essere il candidato presidente del centrosinistra e dei progressisti lucani. Da quel giorno, grazie alle sue ambigue coperture e relazioni, e alle grandi disponibilità economiche di cui dispone, è iniziato il battage promozionale per la sua autoincoronazione e autocandidatura. Da quel giorno ha iniziato a tessere la ragnatela con il Pd di Speranza e con la vecchia nomenclatura della falsa sinistra (molti sostengono che il piano era operativo da tempo), con politici arrivisti e poltronari di varie provenienze e con pezzi di imprenditoria e poteri vari. Da quel giorno, nonostante la gran parte delle componenti di centrosinistra e del M5s abbiano respinto la sua imposizione (non sappiamo se e fino a quando resisteranno), attacca, o fa attaccare, chiunque si mette sulla sua strada o mette in discussione il suo disegno. Tra i suoi supporter c’è di tutto, da Gianni Letta a Tajani, da Casini a Mastella, da Bubbico a De Filippo, dal cardinale Angelo Becciu, ex potentissimo numero tre della Santa Sede, condannato a 5 anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici per la gestione di fondi del Vaticano per la compravendita di un palazzo a Londra. Lo stesso cardinale che nel 2018 fu ospite di Chiorazzo a Senise per inaugurare la nuova sede della cooperativa Auxilium.” “Una vicenda, quella di Angelo Chiorazzo, – conclude la nota del movimento dell’eurodeputato Pedicini – che non doveva mai iniziare e mai arrivare a questo punto e che va fermata. Per fermarla deve scendere in campo la Basilicata libera, autonoma, sganciata dal potere della cattiva politica e dalle commistioni con il mondo economico e degli affari. La Basilicata del bene pubblico, della partecipazione, dei giovani, delle donne e degli uomini che vogliono impegnarsi per aprire una nuova pagina e guardare al futuro senza dover sottostare alle consorterie organizzate che manovrano dall’alto. Il Movimento Equità Territoriale Basilicata, così come ha già ribadito più volte, è pronto a impegnarsi per fare rete con la società civile, con il mondo delle associazioni e della politica del fare, e con chiunque voglia portare il suo contributo per il riscatto del Sud e della Basilicata. Un’altra Basilicata c’è, organizziamola e facciamola emergere”.

