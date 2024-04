Affolliamo i seggi…come fanno a Matera i turisti. C’è tempo fino alle 15.00 di domani

L’appello a esercitare il diritto- dovere a votare per le regionali 2024 è venuto un po’ da tutti gli schieramenti, fatta eccezione per i volponi del consenso che sperano in una bassa partecipazione per guadagnare, o vedere riconfermato, lo scranno nel Palazzo della Regione in via Anzio. E non fatevi impressionare dal dato della rilevazioni dei votanti alle 12.00 di domenica 21 aprile, che sarebbero in calo, ma il confronto con il 2019 non regge perché quella volta si votò in una sola giornata. La percentuale in Basilicata fu del 13,31 rispetto al 9,12 del 2024: a Potenza votò il 13,42 per cento rispetto al 8,84 di oggi e a Matera il 13,08 nel 2019 rispetto al 13,42 di oggi. Un po’ meglio, a bene vedere, rispetto alla provincia di Potenza. E’ ancora presto per sapere alla chiusura dei saggi (alle 19.00 le rilevazioni in provincia di Matera avevano registrato il 29,11 per cento) se si supererà la percentuale del 53,5 per cento dei votanti della volta scorsa. Attendiamo. Anche perché argomenti come sanità, emigrazione di giovani, precarietà del lavoro, calo demografico ed effetti intuibili, aldilà delle rassicurazioni dei partiti di governo, c’è poco da stare sereni. Una opportunità? Come no…se avessimo autonomia decisionale, senza la regia romana, e potessimo contare sulle stesse condizioni e risorse di quelle poche regioni del Nord che chiedono l’autonomia differenziata, favorita ( vero) dalle aperture di ex governi di centrosinistra con le crepe del Titolo V nella Costituzione, le cose andrebbero meglio. Ma la forbice della questione meridionale aumenta. Altro che facoltà di medicina a numero chiuso e Policlinico in quel di Potenza per risolvere la domanda di sanità, che obbliga alla migrazione sanitaria, nonostante l’araba fenice del Pnrr Salute e della presenza, in aumento, della sanità privata. E allora si vada al voto e con coscienza, come esorta, nella nota di Antonio Serravezza ‘’ urbis et orbis’’ che riportiamo di seguito. Abbiamo fatto il tour dei seggi: c’è chi ha le idee chiare e vota in pochi secondi, altri meno. Una cosa è certa: non è possibile il voto disgiunto e questo, per chi ha una orientamento politico preciso, è da tenere in considerazione per votare con convinzione e senza fare errori. Abbiamo ,pertanto, apprezzato l’affissione degli avvisi, con prescrizioni, regolamenti, e il divieto di portare il telefonino nella cabina.



Avviso che i presidenti di seggio hanno ripetuto a voce , invitando gli elettori a lasciarli fuori prima di votare .Dovrebbe servire a scoraggiare questa pratica, che fa pare di quella ‘’questione morale’’ mai affrontata con decisione… E del resto con le inchieste sul voto di scambio in varie regioni del BelPaese è meglio evitare di finire nelle cronache nazionali o alla berlina, come è capitato alla Basilicata nelle scorse settimane. Votate con coscienza. E’ un vostro diritto, per il vostro-nostro futuro di Matera e della Basilicata. Anche per quello che saranno le Europee e a seguire nel 2025 per le Comunali. E per tanti candidati che alle regionali verificheranno sul campo quanta considerazione e seguito hanno nell’elettorato, anche se hanno fatto il salto della quaglia… o dell’angelo, in attesa di schierarsi dopo avere sollecitato una candidatura locali alla Regione. Per l’inquilino e la squadra di via Aldo Moro c’è tempo. Manca il pallone, e non solo quello…



I DUE CANDIDATI PRESIDENTI DEL MATERANO AL VOTO



Piero Marrese campo democratico ha votato a Montalbano alle 9.00 alla scuola primaria ‘’N.Fiorentino’’

Eustachio Follia ( Volt) a Matera,alle 9.00, presso l’istituto ‘’G. Pascoli’’ di via Lazzazzera



VOTO E TURISMO l’APPELLO DI SERRAVEZZA

A Matera si dà il via alla stagione estiva. La Città dei Sassi ha già aperto la stagione anche senza eventi in programma.



Nel cuore della città in questi giorni si assiste ad un boom di turisti, registrato già nelle festività pasquali nonostante il brutto tempo.

Tanto chiasso e tanto silenzio per le elezioni regionali in Basilicata, previste per oggi e lunedì, 21 e 22 aprile, rappresentano un momento cruciale per noi lucani elettori chiamati alle urne per scegliere la nuova composizione del Consiglio regionale e, di conseguenza, il Presidente della Regione. Questo appuntamento elettorale si inserisce in un contesto di rinnovamento politico e amministrativo, fondamentale per indirizzare le future politiche regionali in ambiti chiave come lo sviluppo economico, la sanità, l’istruzione e la tutela dell’ambiente. Il periodo di silenzio elettorale assume un’importanza ancora maggiore, offrendo ai cittadini lucani uno spazio di riflessione lontano dalla campagna elettorale.



Per queste elezioni, si invita quindi la cittadinanza alla massima partecipazione, per esercitare il proprio diritto di voto in modo consapevole e responsabile, contribuendo attivamente al percorso democratico della Regione Basilicata. Attenzione non ci sarà ballottaggio. Infatti il candidato che prenderà più voti verrà nominato governatore. Previsto un premio di maggioranza progressivo a seconda dei voti ottenuti dal candidato governatore vincente: 11 consiglieri con il 30% fino a un massimo di 14 consiglieri. Tanto silenzio e tanta attesa ma lunedì sera dopo i risultati parte dei lucani festeggerà mentre altri si dovranno consolare con l’arrivo della bella stagione.

IMMAGINI DAL VOTO