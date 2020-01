Sarà la Semataf di Matera a realizzare i lavori per un importo di 1 milione di euro per la riqualificazione di parte del tessuto connettivo del rione Piccianello, del quale abbiamo già parlato nel servizio del 19 novembre 2019 https://giornalemio.it/politica/bando-periferie-per-piccianello-bicchiere-mezzo-pieno/. I lavori, come da determina che pubblichiamo più avanti, cominceranno dopo l’espletamento delle normali procedure amministrative. Probabile a marzo. Interesseranno una parte del quartiere compresa tra via Nazionale e via Marconi (nell’area compresa tra via Istria e via Salvo d’Acquisto), piazza Marconi, la villetta attigua allo stadio ”XXI settembre-Franco Salerno” e via Nicola Sole. Per il resto del quartiere (area case del Ventennio, via delle regioni a ridosso dello Stadio, recinto Marconi) se ne riparlerà, salvo miracoli con altro progetto e altra Amministrazione. Per l’area dell’ex pastificio Padula-Barilla…il fuoco sul fornello non è ancora stato acceso. E c’è tempo per calare la pasta…Ne sapremo di più dopo la maratona consiliare sul regolamento urbanistico.

VISTA la relazione predisposta dal RUP geom. Federico Lorusso che di seguito si riporta:

PREMESSO

CHE con delibera di G.M. n. 99 del 16.03.2018 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento

denominato: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle

periferie – D.P.C.M. 25.5.2016 – TESSUTO CONNETTIVO – RIONE PICCIANELLO;

Che con determinazione dirigenziale n.348 del 25.07.2018 – D.S.G. n.02172/2018 è stato approvato il

progetto esecutivo, redatto da personale interno a questa Amministrazione, dell’importo di € 1.000.000,00 di

cui € 815.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 185.000,00 per somme a disposizione

dell’Amm.ne;

CHE i lavori dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 trovano copertura finanziaria sul cap.21081/1A,

prenotati con determinazione dirigenziale n.487/2019;

CHE con determinazione dirigenziale n.487 del 23.10.2019 – D.S.G. n.03156 del 24.10.2019 è stato stabilito

di procedere all’appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2

lett.c) e dell’art.63 del D.Lgs n.50/2016 e ssmmii, previa consultazione di almeno 15 (quindici) operatori

economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, accreditati sulla

piattaforma Asmecomm e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 comma-

9bis, con la procedura di esclusione automatica ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 e ssmmii,

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai

sensi del comma 2 e 2-bis;

CHE la procedura è stata eseguita telematicamente tramite la piattaforma ASMECOMM e sono stati invitati

tutti gli operatori dell’elenco fornitori telematico che si sono qualificati per il Comune di Matera e accreditati

sulla piattaforma al momento del lancio della procedura, selezionati inserendo i filtri telematici presenti sulla

piattaforma rispondenti ai criteri di idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori

e di accreditamento al profilo lavori con SOA, e rispondenti ai requisiti specifici previsti per l’esecuzione dei

lavori in oggetto;

CHE in data 30.10.2019 – prot.n.86256 è stata indetta la procedura telematica su piattaforma ASMECOMM

con cui sono stati selezionati ed invitati a presentare offerta n.19 operatori economici accreditati;

CHE le operazioni di gara si sono svolte in prima seduta (documentazione amministrativa) il giorno

19/11/2019 e in seconda seduta (soccorso istruttorio) il giorno 25/11/2019 e in terza seduta (offerta

economica e graduatoria finale) il 28.11.2019;

CHE nel verbale n.3 del 28.11.2019 si procedeva con l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi ai sensi dell’art.97

comma 2-bis lett.d) del D.L.vo n.50/2016, in favore della ditta SEMATAF Srl di Matera, con un ribasso, offerto

ed accettato, del 33,035% da applicare sull’importo complessivo posto a base di gara e quindi per un

importo contrattuale netto di € 550.720,00 (€ 535.720,00 per lavori, al netto del ribasso del 33,035% + €

15.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva;

CHE, con nota prot. n.98239 del 10.12.2019 il sottoscritto RUP ha invitato la ditta SEMATAF SRL di Matera, a

presentare le giustificazioni circa i costi della manodopera, nel rispetto previsto all’art.97 comma 5 lett.d), e

specificatamente se il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite

tabelle di cui all’art.23, comma 16 del medesimo D.L.vo n.50/2016, da far pervenire all’Ufficio Protocollo di

questo Ente, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1912.2019;

CHE con nota prot. 98877 del 11.12.2019 la ditta SEMATAF Srl di Matera ha presentato apposite

giustificazioni richieste, allegando tabella giustificativa dei costi della manodopera e tabella del costo medio

orario per i dipendenti delle imprese edili e affini di Matera;

VISTA la relazione del Rup del 19.12.2019, da cui si evince che dall’analisi dei dati riportati nell’elaborato in

questione, presentato dalla ditta SEMATAF Srl, l’esito della valutazione è da considerarsi congrua in quanto

le giustificazioni garantiscono, in ordine al costo della manodopera presentato in sede di gara, i minimi

salariali, onde consentire l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 118556512 dell’11.10.2019 in corso di validità con scadenza 08/02/2020

da cui si rileva che la ditta SEMATAF SRL di Matera è in posizione regolare;

CHE, in ottemperanza alle norme vigenti, è stata, altresì, effettuata la verifica delle dichiarazioni rese in sede

di gara, attraverso il sistema AvcPass riscontrando che la ditta SEMATAF SRL è risultata idonea ed in

possesso dei requisiti richiesti di cui all’art.80 del D.L.vo n.50/2016 e ssmmii;

PRESO ALTRESI’ ATTO che alla data odierna non è pervenuta risposta dalla banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia del Ministero dell’Interno in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui

all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011;

RILEVATA la regolarità della predetta gara e la legittimità della stessa nonché la necessità di dichiarare la

ditta SEMATAF SRL di Matera, aggiudicataria dell’intervento Programma straordinario di intervento per la

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – D.P.C.M. 25.5.2016 – TESSUTO CONNETTIVO – RIONE

PICCIANELLO, con il ribasso, offerto ed accettato, del 33,035%, verso corrispettivo di € 550.720,00 (€

535.720,00 per lavori al netto del ribasso del 33,035% + € 15.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso), oltre iva;

RITENUTO potersi svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta presentata ai sensi dell’art. 93

del D.L.vo n. 50/2016, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà autorizzato al

momento della pubblicazione della presente determina, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo

avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione della garanzia

fidejussoria rilasciata ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L.vo n. 50/2016 precisando che la mancata

costituzione di tale garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione pari al 2%

prestata in sede di offerta;

RILEVATO altresì che ai sensi dell’art.192 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 la stipulazione dei contratti deve

essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che nel caso in esame

sono quelli stabiliti con la determinazione n.487 del 23.10.2019 – D.S.G. n.03156 del 24.10.2019;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l’assunzione del presente provvedimento e

dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L.241/90 in

relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della

corruzione e della trasparenza;

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l’art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;

di approvare i verbali di gara della procedura negoziata svoltasi in prima seduta (documentazione

amministrativa) il giorno 19/11/2019 e in seconda seduta (soccorso istruttorio) il giorno 25/11/2019 e in

terza seduta (offerta economica e graduatoria finale) il 28.11.2019, depositati agli atti d’ufficio, relativi

all’intervento: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle

periferie – D.P.C.M. 25.5.2016 – TESSUTO CONNETTIVO – RIONE PICCIANELLO;

di prendere atto della relazione del RUP, geom. Federico Lorusso, del 19.12.2019, depositata agli atti

d’ufficio, da cui si evince che dall’analisi effettuata, il costo complessivo, nonché quello della

manodopera incluso nell’offerta economica della ditta prima classificata Semataf Srl, con sede in

Matera, è da considerarsi complessivamente congrua e rispettosa dei minimi salariali;

di affidare in via definitiva alla ditta SEMATAF Srl di Matera, l’aggiudicazione dei lavori sopra descritti

verso corrispettivo di € 550.720,00 (€ 535.720,00 per lavori, al netto del ribasso del 33,035% + €

15.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva;

di stabilire che i termini contrattuali definitivi per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto ai sensi

dell’art.192 del D.L.vo 18.8.2000 n.267 sono quelli riportati nella determinazione n.487 del 23.10.2019

– D.S.G. n.03156 del 24.10.2019;

di disporre lo svincolo della cauzione del 2% prestata dalle ditte partecipanti in sede di gara, mentre per

la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto, previa presentazione della garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi dell’art. 103 comma 1 del

D.L.vo n. 50/2016 precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determinerà la revoca

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione pari al 2% prestata in sede di offerta;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi

dell’art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano

Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

