Cambiamento? Sindaco o Sindaca ? Sarebbe discriminatorio per la solita e giusta questione delle pari opportunità visto che nel luglio dello scorso anno la Città dei Sassi, nell’anno da capitale europea della cultura, ospitò il Matera Pride. E le priorità, lasciando da parte i programmi legati finora a scelte per la cultura dei potere per il potere? Partiti tradizionali, pochi, o la marea di liste civiche e in parte ciniche pronte a schierarsi, queste ultime, da questa o quella parte a seconda come converrà o girare il vento? Servono adrenalina e vento concreto di cambiamento come quello che spira lungo la corrente Serravezziana della gravina di Agna. Ma di fatto in città si sentono gli effluvi e le zaffate del ribollire degli infusi di ”papagna”, quello del papavero campestre che nel secolo scorso faceva bene ai piccoli – come una camomilla- per farli addormentare. E il rischio che i maneggioni della politica pronti a illudere personaggi di ieri e nuove leve di oggi, che vogliono spendersi con entusiamo per la città, con il solito obiettivo di farne delle teste di legno per portare all’incasso lottizzazione bloccate o incassare vecchie cambiali elettorali, in attesa di approvare il regolamento urbanistico o con l’ennessima variante al Prg. Le nuove leve piene di entuasiasmo sanno poco e rischiano di scottarsi, e per sempre, se non sapranno guardarsi intorno e pretendere garanzie. A meno che non vogliano comunque cimentarsi per finir con il fare le teste di legno. Stessa storia per le minestre scaldate della politica che spingono per avere riconoscimenti per sè o per chi gli sta accanto. Resta fuori la città. Non ce ne meravigliamo più tanto. Matera ha perso via via autonomia e peso contrattuale, venduta o svenduta, fate voi sull’altare del compromesso per il compromesso aldilà del colore o delle grigie pagine della politica. Si deve far presto? Ma no i compromessi, non le alternative, hanno bisogno di limature dell’ultimo momento. Per cui girano tazzoni ed effluvi di papagna da sottobosco della politica con i ”colpi di teatro” dell’ultima ora (non meravigliatevi del trasversalismo e dei salti della quaglia) e delle cocenti delusioni dei neofiti e idealisti della politica, che hanno in corpo tanta adrenalina per il cambiamento. E poi non dimenticate che siamo nella ex capitale del divano. Qui, come il Bue, anche la politica riposa, ma con occhi aperti…Quanti ai nomi che circolano, per gran parte passeranno dal sonno della papagna all’oblio. Occhio alla parietaria, all’erva vint, alle sorprese agostane. E’ solo questione di tempo.

Sindaca o sindaco il dado è tratto?

Questo è l’argomento estivo durante lo struscio, i tortelli nelle piazze e piazzette e persino sotto l’ombrellone in spiaggia. Tutto sembra essere un copione delle passate amministrative ma, attenzione potrebbe essere tutto sconvolto da una candidatura di spessore che potrebbe riprendere le briglie del carro impazzito della politica multicolori di questi ultimi anni. Una personalità che sa dire alla piazza gli errori fatti e i nomi di chi li ha fatti. Matera si merita un forte cambiamento se vuole ripartire. Il due luglio Matera è rimasta senza spendere adrenalina per la partenza del carro della Bruna da Piccianello verso la Cattedrale e lo sfascio in piazza Vittorio Veneto. Quell’adrenalina Matera la spenderà per sostenere un grande candidato sindaco che farà tremare chi vuol giocare ancora con la politica locale e continua a farsi gioco di noi semplici cittadini stanchi di essere presi in giro da troppo tempo.



Comunque, il tempo stringe, prosegue quel processo di cambiamento che ha bisogno la nostra comunità attraverso l’individuazione di persone che possano dare un’ulteriore contributo per le loro competenze ed esperienze specifiche. Matera del XXI° secolo si deve aprire inevitabilmente a professionalità differenti. La politica deve essere vissuta come spirito di servizio. C’è la necessità di un ricambio non solo generazionale rispetto a quelli che sono i percorsi politici delle persone, ma soprattutto di idee e contenuti.

La politica moderna si deve aprire a figure e persone diverse rispetto a quelli che costituiscono l’ambito politico per evitare di rischiare l’asfissia e la mancanza di innovazione e di idee. Lo sappiamo che quando c’è di mezzo l’interesse della città c’è sempre la politica ma solo chi osa può sfidare la vetta.