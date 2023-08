ADOC: piste ciclabili a Potenza? Promesse da Pinocchio!

“La “COLLODIANA” Giunta Municipale di Potenza ha deliberato, notizia di ieri, la costruzione di piste ciclabili per 63 km nella città capoluogo.” Lo scrive il presidente dell’ADOC Basilicata Canio D’Andrea in una nota in cui sottolinea in proposito che: “E’ appena il caso di ricordare che sono passati quasi 2 anni da quando, era il 06.10.2021, che i sig.ri Mario Guarente e Gerardo Ferretti, il vicesindaco di Potenza, Antonio Vigilante, l’assessore del capoluogo all’Ambiente, Alessandro Galella, il dirigente regionale dell’Ufficio Trasporti, Donato Arcieri, il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino

Dichiaravano: ‘’Sarà …… completato – nell’arco di tre mesi – un tracciato ciclabile (con larghezza di circa 4 metri) di 5,8 chilometri – di cui 4,5 km in territorio di Potenza e 1,3 km in quello di Pignola’’. A distanza di quasi DUE ANNI il percorso non è stato ancora realizzato! Nessuno dei POLITICI interviene a giustificare gli ENNESIMI colpevoli ritardi. I quasi 6 chilometri sono rimasti un sogno per coloro, tanti, che aspettavano ancora l’opera ciclabile che doveva unire i 2 comuni limitrofi di Potenza e Pignola. Il percorso è un cantiere ormai degradato ed abbandonato.

Ennesime promesse, opere irrealizzate, chiacchiere e distintivi!

Senza che alcuno dei “collodiani“ si assuma la responsabilità di questa ulteriore opera irrealizzata e spieghi alle comunità i motivi alla base dell’ennesimo insuccesso. Possiamo solo sperare che anche questo ulteriore “ Regalo” della Giunta Guarente non finisca come la pista ciclabile Potenza Pignola.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.