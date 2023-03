Adoc Basilicata invita l’assessore Latronico a mantenere promesse su Bonus Gas

Il Vice Presidente dell’Adoc di Basilicata. Dott. Vito Antonio Romaniello, ha inviato all’assessore regionale Cosimo Latronico e diffuso a mezzo stampa la lettera che leggete di seguito con cui si lamenta il mancato rispetto degli impegni assunti dall’esponente del governo regionale in merito alle disfunzioni della gestione del Bonus gas segnalate nell’incontro di oltre venti giorni or sono. Ecco il testo integrale della missiva:

Spett.le Ass. Cosimo Latronico

Regione Basilicata

Agli organi di stampa

Oggetto: L.R. 28/22 – Bonus Gas.

Sig. Assessore,

sono trascorsi, ormai, più di 20 giorni dall’ultimo incontro con le Associazioni dei consumatori sul tema del Bonus Gas.

In quella riunione Lei ci ha preannunciato l’emanazione di un nuovo regolamento per correggere gli errori nell’applicazione del c.d. Bonus Gas e che le criticità che le Associazioni dei consumatori Le hanno segnalato sarebbero state tutte risolte in brevissimo tempo.

In estrema sintesi, le Associazioni dei consumatori Le hanno chiesto di assicurare l’erogazione del contributo a tutti i cittadini lucani indipendentemente dal fornitore di gas, di dare a tutti la possibilità di verificare l’importo del contributo riportato in bolletta mettendo a disposizione una pagina dedicata sul sito dell’APIBAS, di correggere gli errori della piattaforma, di erogare il contributo pregresso a coloro che non l’hanno ottenuto per le più svariate ragione (tutte segnalate durante la riunione) e, infine, a creare un canale di comunicazione diretto tra le Associazioni dei consumatori e la Regione Basilicata.

Ad oggi, nulla è stato fatto e non ci è stato nemmeno inviato il verbale della riunione.

Sig. Assessore Lei ha promesso chiarezza e trasparenza.

L’ADOC di Basilicata Le chiede di mantenere fede alle Sue promesse e che attivi le funzionalità sul sito, corregga gli errori segnalati dai cittadini, ci invii la bozza del nuovo regolamento, apra un canale di comunicazione con le Associazioni dei consumatori e ci invii il verbale della riunione del 16/02 u.s.. Saluti.

Potenza, 09/03/2023