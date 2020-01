” Non non mi candido…ho già dato. E non parteciperò nemmeno alle primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco”. Salvatore Adduce su questo punto è lapidario, del resto l’esperienza amministrativa al Comune di Matera l’ha già fatta portando avanti – con le vicissitudini politiche arcinote- anche quella della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” . ” Faccio politica e vorrei che altri, i giovani in particolare la facciano- dice Adduce- per la città e per sè stessi. Servono forze e idee nuove. Un desiderio comunque ce l’ho ed è quello di andare in pensione”. Ci siamo abbondanemente …da ed parlamentare e per le funzioni ricoperte in sedi istituzionale e lavorative. Ma, conoscendolo, non se ne starà a fare la vita da pensionato. Una fumata di sigaro, i giornali, ma il richiamo della foresta …politica ci starà sempre. Al Comune ci sta ed è stato co protagonista dello scandalo politico – come ha detto più volte il sindaco Raffaele De Ruggieri- che ha consentito alla città di risalire e di concretizzare Matera 2019, con quel governo di unità municipale caratterizzato dall’ingresso del Pd nella maggioranza guidata dall’anziano primo cittadino. E poi c’è la Fondazione attesa da un decennio di attività. ” Ma molto dipenderà- ha ricordato Adduce- da quello che intenderà fare la Regione Basilicata” che finora, aldilà, degli annunci che Matera 2019 deve andare avanti non hanno messo mano alla tasca e alla progettazione. Strano. Se è cosi i conti sono destinati a non tornare. Ma vanno fatti, comunque…viste le attestazioni venute dal presidente della Repubblica, da esponenti di governo e dal presidente dell’Unione Europea. Del resto Adduce come ha ricordato il segretario cittadino del Pd, Muscaridola, non percepisce indennità di carica per la presidenza della Fondazione nemmeno rimborsi spesa. Una modifica statutaria, rimasta sulla carta, avrebbe voluto una nomina esterna con un compenso da 100.000 euro l’anno. Roba da carrozzone. C’è altro da fare e pensare. I conti, altrimenti Fondazione farà rima con ”carrozzone” in liquidazione. Chi si assume questa responsabilità? E la palla torna alla Regione, socio di maggioranza da una decennale stagione…