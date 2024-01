Adduce (ALI): Meloni ha tagliato il Fondo Perequativo, Bardi finge di ignorarlo.

Il Governo Meloni ha deciso di accelerare l’iter di approvazione del decreto per l’Autonomia Differenziata perché si avvicinano le elezioni regionali e bisogna pagare in soldoni Salvini e la Lega Nord che sbraita ogni giorno per assicurarsi lo strumento utile a riconquistare elettori nel Nord Italia. Ci si avvia così verso un futuro incerto per l’unità del Paese in barba ai proclami nazionalistici cari ai Fratelli e Sorelle d’Italia che così calpestano persino le loro origini centralistiche. Ciò che invece è sin da ora certo è il destino del Mezzogiorno d’Italia che dovrà fare i conti con ulteriori difficoltà che allargheranno il divario già grande rispetto al Nord. E proprio qui al Sud il centrodestra sembra del tutto inconsapevole dei danni che questa vicenda determinerà. L’esempio più impressionante viene proprio dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi di Forza Italia che, dopo aver dato il proprio assenso nella Conferenza Stato Regioni alla proposta Calderoli, oggi si produce in dichiarazioni di esultanza con sprezzo del ridicolo.” Lo scrive Salvatore Adduce (Direttore di ALI Basilicata – Autonomie Locali Italiane – Lega delle autonomie locali) in una nota in cui specifica che: “Basta leggere quanto dichiarato ieri da Bardi. Riporto le sue testuali parole: “Viene assicurato che le intese Stato-Regioni, alla base dell’attuazione del disegno normativo, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni. Inoltre viene garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”. Dunque Bardi assicura che “viene garantita l’invarianza del Fondo perequativo”. In realtà il Fondo perequativo è stato già tagliato di 3,5 miliardi di euro dal Governo Meloni con la legge di bilancio 2024: da 4,6 miliardi a 1,1 miliardi. Bardi ignora la realtà o sta platealmente mentendo? Ci chiediamo per l’ennesima volta quale sia il mandato ricevuto da Bardi. Realizzare l’impoverimento della Basilicata attraverso il saccheggio di tutte le risorse per il Mezzogiorno?”

