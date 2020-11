Come era prevedibile è arrivata a tambur battente la replica del presidente dell’Anci di Basilicata all’assessore alla Sanità Leone che gli ha rinfacciato (https://giornalemio.it/cronaca/leone-chiusura-scuole-adduce-era-daccordo/) presunte contraddizioni rispetto alla decisione di chiusura delle scuole di ieri sera.

Ecco il testo della nota di Adduce:

“Leggo per caso una dichiarazione dell’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata Rocco Leone che si preoccupa di segnalare supposti cambi di opinione del sottoscritto rispetto alla posizione assunta in rappresentanza dell’Anci Basilicata nel corso dell’Unità di Crisi svoltasi ieri mattina per discutere della ipotesi di sospensione delle attività scolastiche in presenza nella scuola primaria proposta del Presidente Vito Bardi.

L’Anci Basilicata sostiene dall’inizio della pandemia che le scuole, specie quelle elementari e medie, devono restare aperte e funzionanti in presenza perché il danno che la Didattica a Distanza ha provocato ai nostri bambini è molto pesante e anche perché i dati epidemiologici non rilevano sul versante dei contagi una causa diretta delle lezioni in presenza.

Alla proposta di passaggio alla didattica a distanza fatta dal Presidente Bardi ho sostenuto che pur non essendo d’accordo l’Anci lavorerà per evitare inutili e dannose contrapposizioni offrendo piena collaborazione e auspicando “che il tempo di durata della sospensione venga utilizzato dalla Regione Basilicata per scongiurare la chiusura a oltranza della scuola primaria.

Perciò vogliamo conoscere in tempo reale tutte le iniziative che la Regione, in particolare l’Assessore alla Salute Rocco Leone, metterà in essere per utilizzare i test rapidi antigenici per consentire uno screening di massa rivolto specificamente alla popolazione scolastica”.

Bardi ha concordato con questa nostra posizione tanto che ha dichiarato in un comunicato che la Regione monitorerà “quotidianamente i dati e se la situazione dovesse migliorare potremo anche interrompere preventivamente la misura”.

Alla riunione era presente anche Leone che pensavo avesse capito che le parole del Presidente Bardi erano rivolte a lui.

Invece l’Assessore alla sanità si comporta come un invitato per caso ad una festa e invece di farci conoscere quali sono le iniziative che sta assumendo per predisporre quanto necessario perché il sistema sanitario sia posto nelle condizioni di sostenere lo sforzo necessario a far tornare subito i bambini nelle scuole, dedichi il suo prezioso tempo a insinuarsi nelle presunte contraddizioni che ci sarebbero tra i sindaci e negli organismi dell’Anci.

Leone forse trova più agevole parlare d’altro invece di parlare della sanità lucana nel momento più drammatico della sua storia.”