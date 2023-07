Adduce: 700.000 euro sottratti a Matera per l’assenza dell’assessore…

Non può strapparsi i capelli…ma due fragorosi schiaffi sulle guance, Salvatore Adduce, è costretto a darseli perchè quanto accaduto in consiglio regionale – con l’assenza dell’assessore all’agricoltura Alessandro Galella- lo ha lasciato incredulo. ” Sogno o son desto…Non Può essere vero…” Cosi sulle dichiarazioni dell’assessore regionale Galella che “con la sua assenza ha provocato la mancanza del numero legale nella recente riunione di giunta regionale chiamata ad approvare il progetto skating mobilità sostenibile a favore di Matera per 700mila euro”, Salvatore Adduce, ex sindaco di Matera e parlamentare lucano, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Non ci posso credere! Non ci credo! È impossibile che un nobile fine intellettuale come Galella, insignito di recente dell’onorificenza dell’accademia dei Lincei, riconosciuto a livello mondiale come un puro riferimento della intellighenzia meridiana abbia potuto pronunciate parole siffatte. Lui (Galella intendo) che già nello stadio Viviani invitava i suoi seguaci a esprimersi nei confronti dei sostenitori della parte a lui avversa ed in particolare di quelli provenienti dalla sempre inferiore Matera con frasi ricavate direttamente dal dolce stil novo. Lui che mai, che dico, mai si è abbassato sotto la soglia del rimeggiar con forti notazioni letterarie. Impossibile non può essere accaduto. E se fosse accaduto sono certo che non di Galella si trattava ma di un villano impostore che per Galella si spacciava”.