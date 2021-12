Ormai è uno stillicidio continuo. Quanti si erano avvicinati alla Lega e al leader Matteo Salvini per un cambiamento radicale di scelte e condivisione per una visione alternativa del BelPaese si sono dovuti ricredere. E, dopo vari tentativi di interlocuzione, come riporta la nota a firma dei candidati alle Elezioni regionali 2019 Antonella Grilli (Grottole), Francesco Osnato (Lauria), Mariassunta Tarallo (Maratea) e dei militanti Antonio Fazzino (Matera), Camillo Paladino (Pomarico), Roberto Tedesco

(Marsico Nuovo), sono venute altre ”irrevocabili” defezioni. Con una analisi dura, piena di rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Del resto a Matera dopo Antonio Cappiello che aveva favorito, da dirigente e protagonista, la crescita della Lega, i disimpegni sono continuati con il consigliere comunale Francesco Lisurici e di altri militanti. E del resto ruolo e presenza di Matera sono da ”zero e porto zero”. I firmatari della nota citano senza mezzi termini la presenza di un ”cerchio magico” con le inevitabili defezione a livello regionale e territoriale. Finora nessuna risposta ufficiale sugli abbandoni nella Lega. Forse se ne riparlerà in campagna elettorale…

Potenza, 06/12/2021

COMUNICATO STAMPA

I candidati alle Elezioni regionali 2019 Antonella Grilli (Grottole), Francesco Osnato

(Lauria), Mariassunta Tarallo (Maratea);

i militanti Antonio Fazzino (Matera), Camillo Paladino (Pomarico), Roberto Tedesco

(Marsico Nuovo),

LASCIANO LA LEGA

Per noi, candidati Lega alle regionali del 2019 e militanti Lega, è un giorno poco piacevole,

perché nostro malgrado prendiamo le distanze ed abbandoniamo il partito in cui avevamo creduto

e che per esso ci siamo spesi a vario titolo, mettendo a disposizione il nostro impegno e la nostra

modesta credibilità maturata nell’attività politica e professionale nel corso degli anni.

Estendiamo, tenendo conto che si tratta di un rapporto bilaterale paritetico, i ringraziamenti al

Partito per il percorso che abbiamo condiviso, pur consapevoli del fatto che fino ad oggi nessun

merito ci è stato e ci sarà riconosciuto per l’impegno profuso e per i risultati prodotti.

La Lega in Basilicata si è presentata come “PARTITO DEL CAMBIAMENTO”, purtroppo un

cambiamento che non si è appalesato e che noi non abbiamo riscontrato sia nelle politiche ed

azioni del Governo regionale, promesse ed annunciate attraverso le linee programmatiche

elettorali, sia nella presa in considerazione ed attuazione delle istanze prodotte dai territori

tramite chi, come noi organici al Partito, avrebbe dovuto essere il raccordo tra le diverse esigenze

territoriali e le Istituzioni regionali.

Sono trascorsi quasi tre anni dalle Elezioni regionali e, nonostante il Covid, ci saremmo

aspettati dei segnali forti che avrebbero consentito quel cambio di passo decantato e gridato dai

palchi elettorali, peraltro tanto atteso e sperato dalla popolazione lucana che, convinta, corrispose

il consenso.

Oggi, nostro malgrado, constatiamo una riproduzione dei soliti vecchi schemi politici adottati

da chi ha gestito il potere precedentemente; in buona sostanza registriamo una chiusura del

Partito attraverso la tutela di rendite di posizione, secondo una logica di spartizione “ad

personam” e non secondo criteri meritocratici e secondo un progetto, a garanzia di un cambio di

passo orientato verso la crescita della Basilicata ed il conseguente consolidamento del consenso

da parte della Lega.

Se si analizza l’organigramma del partito Lega, si può facilmente constatare come il life motive

sia quello di aver costruito un “CERCHIO MAGICO”, in cui proliferano sovrapposizioni di incarichi

istituzionali e di partito in capo alle stesse persone, in palese contraddizione con una logica avulsa

da conflitto di interessi e prodromica ad una crescita fisiologica che necessariamente dovrebbe

passare attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che si sono messi in discussione, sono stati i

portatori di istanze dei territori ed hanno contribuito a far sì che la Lega fosse maggioranza in seno

al Consiglio Regionale.

Oggi la Lega lucana presenta al suo interno una forte litigiosità che non giova in alcun modo a

nessuno – non giova al Governo regionale e non giova ai lucani – una litigiosità le cui cause per

quanto detto sono facilmente desumibili.

In Consiglio regionale abbiamo assistito a delle emorragie non di poco conto nella Provincia di

Potenza, in primis l’abbandono dell’ex Capogruppo Lega Tommaso Coviello, il quale è confluito,

senza neanche transitare nel Gruppo Misto, in Fratelli d’Italia, inoltre abbiamo registrato la

fuoriuscita dalla Lega dell’ex Segretario provinciale, nonchè Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca,

il quale è stato seguito dalla sua Amministrazione, del Consigliere del Comune di Potenza Rocco

Barnabei, e per la Provincia di Matera, non da meno, evidenziamo la fuoriuscita dalla Lega di

Vizziello, ex Coordinatore cittadino di Matera, oggi Consigliere regionale e Segretario provinciale di

Fratelli d’Italia, dell’ex Segretario regionale Antonio Cappiello, del Consigliere comunale Francesco

Lisurici, dei referenti di Irsina e di Montescaglioso.

La quantità e la qualità delle fuoriuscite dalla Lega testimoniano che esse non sono fisiologiche

ma patologiche a causa di una mala “gestio” che non ha saputo evitare questi accadimenti o che

volutamente abbia voluto allontanare una classe dirigente non rispondente a certe logiche.

Oggi i dati delle elezioni amministrative 2021 parlano chiaro. I risultati al Comune di Matera

sono eloquenti, di fatto nessun esponente della Lega è presente in Consiglio comunale; negli altri

Comuni lucani, dove si sono tenute le amministrative, in molti casi non vi è alcuna presenza della

Lega nei Consigli comunali, in altri vi è una bassissima presenza, ergo la Lega, invece di avanzare

rispetto al 2019 in cui è stata il maggior azionista in seno alla maggioranza del Consiglio regionale

con ben sei Consiglieri, arretra perché, proporzionalmente a quel risultato, non è stata in grado di

mettere a frutto il successo elettorale regionale conseguito attraverso politiche ed azioni

adeguate.

Evidentemente, finito l’effetto Salvini, è emersa l’amara realtà della mancanza dei fatti alle

promesse, a cui bisogna aggiungere quel mancato organigramma meritocratico e funzionale al

raccordo tra Governo regionale e territorio.

Alle porte delle Elezioni provinciali, dove i risultati ricalcheranno quelli delle recenti comunali

per logica deduttiva – a votare saranno i Consiglieri dei Consigli comunali delle Province le cui

maggioranze da poco espresse non lasciano spazio a sorprese – registriamo che la Lega è l’unico

partito del centrodestra che non ha presentato il simbolo ma si avvale di un contenitore civico, “La

Provincia dei 100 Comuni”.

Il civismo se è giustificabile nelle tornate comunali non lo è per le provinciali. La lettura che

diamo a questa scelta della Lega lucana vede, da un lato la furbizia strategica per cercare di

attrarre più voti, in quanto è palese la mancanza di attrazione degli elettori verso un simbolo che

non è stato corroborato da una effettiva azione di cambiamento, dall’altro il non volersi misurare,

nascondendosi in caso di scarso risultato dietro il civismo.

Noi, presenti in conferenza stampa, abbiamo cercato una interlocuzione all’interno del partito

Lega con il Commissario Marti, il quale non si è preoccupato minimamente di riceverci alfine di

ascoltare le nostre istanze e proposte. Impossibilitato a suo dire per impegni precedenti, Marti ci

ha proposto un incontro con il suo vice, il Consigliere Massimo Zullino, da noi non accettato

perché, senza nulla togliere a Massimo Zullino, dopo circa tre anni, le risposte le avremmo

meritate e volute discutere senza interposta persona, mediante un confronto dialettico diretto.

Nello spirito di una proficua collaborazione ed alla ricerca di un punto di convergenza, abbiamo

cercato un altro incontro, lasciando piena facoltà al Commissario di scegliere il giorno, il luogo e

l’ora, in funzione dei suoi molteplici impegni. L’incontro è stato fissato il 29 novembre scorso ma

non si è tenuto, Marti non ha mai fornito né luogo, né orario, né motivazioni, né una mail, né una

telefonata, nè un whatsapp, dimostrando poca correttezza e sensibilità nei confronti di chi fa parte

della stessa famiglia ed ha manifestato con candidature ed impegno a vario titolo a partecipare

alla vita del partito.

Al termine della nostra esperienza in Lega siamo giunti alla seguente conclusione: chi non si

uniforma e si sottopone al volere di coloro che, per leggerezze ed errori compiuti dai leghisti del

primo momento, per primogenitura, per loro fortuna, si sono trovati a gestire il partito in

Basilicata, è reo di una sua autonomia intellettuale e per questo non è ben visto e viene messo ai

margini.

Il protagonismo e l’azione di partito da parte di pochi se da un lato favorisce le rendite di

posizione, dall’altro non favorisce un’apertura ed una crescita a trecentosessanta gradi. La crescita

avviene soltanto attraverso le differenti vedute e personalità a confronto, che tradotte sono il valore

aggiunto di un’azione politica rappresentativa delle istanze provenienti dai territori, veicolate

tramite i militanti che hanno dimostrato di volersi impegnare, dunque anche da quei militanti e

candidati come noi che, oggi sono mal visti perché non organici al sistema, dunque elementi di

disturbo, ieri ben visti in quanto utili portatori d’acqua.

Con questa logica non saremo i primi a prendere le distanze dalla Lega, perché gli altri ci hanno

preceduto, ma non saremo neanche gli ultimi, perché quando i risultati positivi verranno meno e

le poltrone si ridurranno, il “CERCHIO MAGICO” inevitabilmente si restringerà e l’attività politica

lascerà sempre più il posto alle lotte interne che sfoceranno in ulteriori emorragie.

Questa è una Lega che non ci appartiene, in cui noi non ci identifichiamo e per questo

prendiamo le distanze, ovvero una la Lega raffigurabile metaforicamente come il cane che si morde la coda, si avvita su se stessa e non è capace di costruire futuro.