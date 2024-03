Ad “Un giorno da pecora”, Chiorazzo fa il leone…non mi ritiro!

“Abbiamo avuto un po di imbarazzo con le canzoncine, perchè con questo cognome è un attimo che la rima parta…” ha iniziata così la presentazione, il simpatico Lauro, del collegamento con Angelo Chiorazzo avvenuta oggi con la trasmissione di RairadioUno “Un giorno da pecora“. Cucciari e Lauro, iniziano con un “Signor Chiorazzo abbiamo un problema, dobbiamo sostruire il campo largo, presentare le liste, bisogna ripetere il modello Sardegna, l’Abruzzo..” e lei “è il candidato di BCC, è sostenuto solo dal PD, ma i cinque stelle non la vogliono“. “No” replica Chiorazzo “non solo il PD, ci stanno i Verdi, il centro democratico, +Europa e Italia Viva che sta in coalizione solo se ci siamo noi”. “Però”, insiste, il simpatico Lauro “il M5S non la vuole”. E Chiorazzo risponde “pazienza, ce ne faremo una ragione“. E ancora Lauro ad insistere: “Ma così non c’è il campo largo, ancora oggi Schlein sul Corriere ha detto che uniti si vince, cosa succede?“, e lui “uniti si vince, ce lo dicono i sondaggi, con Chiorazzo è l’unico con cui si vince“. Alla faccia della modestia e di quell’unico sondaggio che dice, certo che vincerebbe, ma se “tutti” i contrari a Bardi fossero con lui. E così non è. Eppure lui si sente forte perchè, dice “solo una piccola parte del Pd” non lo vuole e che addirittura “la maggioranza dei cinque stelle della Basilicata sono a lui favorevoli“. Dunque, avanti tutta. “E se si candidasse Speranza ci rimarrebbe male“, gli viene chiesto? Lui, sornione: “sarei contento e ci confronteremmo alle elezioni“. Amen! “Quindi lei non si ritira“, insiste Lauro, “No” ribatte!…..e tra una battuta e l’altra, l’intervista si chiude con un consiglio musicale del “CDM (cheduomeloni)” al candidato ospite: “Forza Chiorazzo, forza Chiorazzo, così si leva dall…imbarazzo. Forza Chiorazzo, forza Chiorazzo, che campo largo parte a razzo.” E ad un divertito Chiorazzo, Lauro richiede, ancora, insistente: “Quindi non pensa di levare il centro sinistra dall’imbarazzo? Ma solo per ricevere un altro NO! Ora a Chiorazzo spettano dei giorni da leone in cui dovrà provare a vincerle le elezioni regionali se vorrà tornare ospite di questa trasmissione ed indossare, seppure per qualche ora, quella cravatta tricolore che -a conclusione dell’intervista- ha chiesto, inutilmente, in regalo. Auguri. A seguire il link alla trasmissione radiofonica con l’intervista a Chiorazzo che va dal minutoi 47 al 56,10.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.