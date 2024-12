Ad ottobre previsto inizio lavori di adeguamento/ampliamento diga Monte Cotugno: chi li ha visti?

“La Regione Basilicata nei mesi scorsi ha finanziato per 7,4 milioni di euro i lavori di adeguamento/ampliamento della diga di Monte Cotugno, la diga in terra battuta più grande d’ Europa, collocata nel territorio di Senise. Gli interventi, previsti per il mese di ottobre 2024 con chiusura dei lavori nel marzo 2025, riguardano il manto impermeabile del paramento di monte al fine di consentire all’invaso di raggiungere la capienza massima di 530 milioni di metri cubi d’acqua rispetto agli attuali 120.” E’ quanto si legge in una nota di Alessia Araneo e Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata) che così prosegue: “Un’operazione di vitale importanza per attenuare l’ormai cronica crisi idrica che sta interessando la nostra regione garantendo una preziosa riserva d’ acqua sia per uso potabile che per il nostro comparto agro-industriale. Tuttavia, ad oggi i lavori di adeguamento non sono ancora iniziati e il ritardo, che inevitabilmente si sta accumulando, non farà che peggiorare una situazione di per sé critica in termini di approvvigionamento e disponibilità delle risorse idriche regionali. Per queste ragioni abbiamo presentato un’interrogazione urgente per conoscere le ragioni del ritardo e sollecitare l’inizio dei lavori nonché per chiedere quale sarà il nuovo cronoprogramma degli interventi previsti. L’approvvigionamento idrico è ormai diventata una lotta contro il tempo e il Governo Bardi non può permettersi ulteriori tentennamenti.”

