Ad Atella è di casa ”Il Mistero della fede…

…annunciando la resurrezione e in attesa della Sua venuta…” La similitudine con la liturgia cristiana ci sta tutta per l’occasione mancata per una candidatura mancata al Comune di Atella (Potenza). Quel ”mercoledì nero” come ricorda Pasquale Tucciariello che ha impedito una candidatura unitaria, ponderata insieme ai Popolari. Ma i veti di dirigenti di partiti di centrodestra calati da Potenza hanno impedito di andare avanti. E del resto non c’è da meravigliarsi…è nel solco dell’assenza di autonomia, che riconduce tutto a un tavolo o una cabina di regìa romani. Tucciariello parla anche di stranezze , legati a progetti realizzati o in corso di attuazione, dei quali si è preferito non parlare. Strano, ma vero. Misteri della fede, che meritano punizioni corporali ( cilicio e digiuni) e spirituali con un mantra settimanale incentrato sul ”Mea culpa…”. Pasquale. Ci vorrebbero i briganti e la benedizione purificatrice del Cardinale Ruffo. Altri tempi…



Atella, le stranezze.

Impegnato a casa per lezioni formative da remoto, non ho potuto ascoltare di persona i due candidati sindaci, Larotonda e Telesca, e i candidati consiglieri. Ma ho seguito le registrazioni dei loro interventi, con interesse. Anzitutto un dato: nessun ringraziamento è stato fatto al sindaco, Gerardo Petruzzelli e agli assessori di giunta per il lavoro svolto a vantaggio della cittadina di Atella. E invece andava fatto per diverse ragioni. Il sindaco Petruzzelli e la prof.ssa Anna Maria Bocchetti non sono presenti nella attuale competizione elettorale per motivi diversi ma comunque hanno offerto molto del loro tempo ed impegnate non poche energie. E difatti hanno ottenuto, insieme con gli altri componenti di maggioranza, risultati apprezzati che vengono messi in evidenza dagli stessi componenti della giunta, ora elettoralmente impegnati nelle due liste.

Il vice sindaco Macchia e l’assessore Di Biase parlano di straordinari progetti andati a risultato positivo, ed ancora altri già finanziati, per il rifacimento stradale del corso centrale, del centro polivalente di Sant’Eligio, di strade periferiche e bitumazione per 500 mila euro (dissesto idrogeologico), altre 500 mila euro per le “vie verdi”, altre 300 mila euro per campetti sport (campo di calcio coperto), 200 mila euro per viabilità di collegamento con Torre degli Embrici, 900 mila euro per l’asilo nido, 250 mila euro per la digitalizzazione della sede municipale, 400 mila euro per un museo regionale riferito alla zanna d’elefante, 280 mila euro per il centro di raccolta e gestione rifiuti e compostiere di comunità ed altri progetti ancora. In breve, oltre 3 milioni di euro già finanziati che testimoniano molto lavoro fatto soprattutto negli ultimi due anni, oltre a quanto evidentemente realizzato nei due anni precedenti. In tempo di covid, si badi bene.

E ora veniamo alle stranezze. I componenti della maggioranza, o alcuni di essi, amministratori, avevano chiesto la sostituzione del sindaco uscente, Petruzzelli, non ritenendolo evidentemente in grado di gestire un nuovo mandato. Osservo invece che alcuni risultati, fin qui narrati, mostrano altro. Evidenziano una compagine amministrativa guidata da Petruzzelli che non ha demeritato. Tutt’altro. Se i dati presentati dagli assessori Di Biase e Macchia sono veri – e non c’è ragione di dubitarne – Petruzzelli poteva e doveva essere ripresentato. Anche lui buttato via come si fa per gli stracci che non servono più. Noto che questo è un gioco al massacro, e non porterà a niente di buono.

Perché non sono stati resi pubblici i risultati amministrativi ottenuti? Si prendono persone perbene e si cestinano. E’ un gioco al massacro.

Il “mercoledì nero di Atella”, dove quei dirigenti regionali e provinciali di centrodestra venuti da Potenza hanno stracciato gli accordi delle segreterie locali, è una macchia per le autonomie municipali che va risolta con un segnale altrettanto forte. E cioè rimandare al mittente le prepotenze potentine. Il Vulture ha capacità di autonomia abbastanza nota. Chi si è piegato, faccia i giusti esercizi e provi a raddrizzare la schiena.

Pasquale Tucciariello, POPOLARI.