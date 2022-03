Tanta carne al fuoco per il partito socialista materano, tra politica e problemi del territorio. A parlarne il direttivo alla presenza del segretario regionale Livio Valvano. Del resto prima o poi occorrerà cominciare a guardare alle elezioni politiche e,chissà, anche regionali. Per cui occorrerà organizzarsi e Matera, in aprile, eleggerà la nuova segreteria. Nel frattempo pieno sostegno all’azione degli assessori comunali con un patto- della durata annuale- nella seconda giunta guidata da Domenico Bennardi. Il garofano vuole crescere, con il fertilizzante giusto a base di volontà e competenza.

IL COMUNICATO STAMPA

Il Partito Socialista Italiano della città di Matera ha tenuto il proprio consiglio direttivo, per affrontare alcuni temi importanti di livello Regionale e per la città tra i quali energia, accoglienza rifugiati e andamento dell’amministrazione comunale. Alla presenza del segretario regionale Livio Valvano, è stata affrontata anche la questione riguardante la crisi della giunta regionale, aspetto che alla luce della situazione internazionale, preoccupa non poco il direttivo cittadino. Una situazione, quella venutasi a creare nei giorni scorsi, che crea ulteriori disorientamenti e difficoltà sia nel rapporto tra le istituzioni che con i cittadini. Grande attenzione è stata posta sulla crisi Russia- Ucraina. È stato ribadito l’impegno del partito socialista a sostenere qualsiasi iniziativa volta a favorire l’integrazione dei profughi ucraini nel tessuto Materano. Altro tema importante, affrontato nel corso dell’incontro, la recente scelta del governo di autorizzare tre parchi eolici in Italia, tra cui uno in Basilicata (Tricarico) e i temi legati all’estrazione del petrolio e del gas. Il tutto, aggravato da una crisi energetica e dal caro bollette, situazione dinanzi alla quale la regione Basilicata appare silente e priva di azioni concrete a favore dei cittadini lucani. Continua ad essere vivo l’interesse e l’attenzione per la comunità materana che necessariamente dovrà continuare a programmare ma anche affrontare le azioni concrete già in campo per il futuro della nostra regione. Sostegno pieno è stato espresso agli assessori presenti in giunta sostenuti dai tre consiglieri comunali socialisti per l’azione che stanno compiendo e per le attività in programma che stanno riscuotendo consensi positivi tra i cittadini.

Il consiglio direttivo cittadino del Partito Socialista Italiano, inoltre che nella prima decade di aprile si terrà il congresso cittadino per l’elezione del segretario e della segreteria.