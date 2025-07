Ad Altamura un Team politico culturale che Lega un re e un generale

Nulla nasce e si costruisce a caso, soprattutto quando cultura e politica si incrociano si possono trovare spunti e strade per andare avanti, ma avendo ben saldi i contatti con le radici del passato. E quel ”La” è scaturito e si è rafforzato a settembre 2024 ad Altamura ( Bari) in occasione di un incontro sul tema ” Il Regno delle Due Sicilie, la Real Casa Borbone e l’Università di Altamura “ https://giornalemio.it/cultura/i-borbone-una-sanita-illuminata-e-altamura-fu-sede-di-universita/. La figura di re Carlo III fece da apripista con tanti relatori avvicendatisi al tavolo e ospiti come il politico leghista e generale Roberto Vannacci, che assistette ai lavori.Da cosa nasce cosa e l’avvocato Pierfrancesco Viti ha dato vita- è il caso di dire- a un Team che lega due figure, sempre pronte a scendere in campo e con una visione chiara sulle cose da fare come il generale Roberto Vannacci e re Carlo III di Borbone”. Obiettivo è fare squadra e all’insegna della chiarezza .”La sfida non è solo politica, ma pri ma ancora culturale – dice l’avvocato Viti.Prima di cambiare i governi, occorre cambiare la mentalità”.

IL COMUNICATO

Nasce ad Altamura il “Team Vannacci Carlo III di Borbone”: tra valori identitari e impegno civile

ALTAMURA – È stato lanciato ufficialmente con un videomessaggio diffuso sui social il Team Vannacci Carlo III di Borbone Altamura, realtà territoriale che si inserisce nel più ampio movimento nazionale ispirato al generale Roberto Vannacci e al progetto politico-culturale de Il Mondo al Contrario. A guidare l’iniziativa è l’avvocato Pierfrancesco Viti, noto professionista del foro barese, già impegnato in ambito culturale e istituzionale, che ha deciso di mettere la propria esperienza e la propria visione al servizio di un progetto che punta a coinvolgere cittadini, professionisti e rappresentanti della società civile attorno a una proposta fondata su identità, ordine e valori tradizionali.

> “Il nostro Team nasce da una visione chiara dell’Italia e della società che vogliamo: un Paese fondato sulla lealtà, sul rispetto, sulla disciplina e sul senso civico,” ha dichiarato Viti nel video di lancio. “Crediamo in un’Italia da riportare all’ordine nelle strade, al buonsenso nel confronto pubblico, e alla buona educazione nei comportamenti quotidiani.”



L’iniziativa ha un doppio riferimento simbolico. Il primo è legato al generale Vannacci, recentemente protagonista del dibattito politico italiano per le sue posizioni controcorrente. Il secondo richiama Carlo III di Borbone, figura storica associata alla fondazione dell’Università di Altamura e al consolidamento dell’identità meridionale in epoca preunitaria. Una scelta che coniuga, quindi, attualità e radici storiche.

Non si tratta solo di una condivisione ideale, ma anche di un rapporto personale consolidato nel tempo.

Viti, infatti, ha affermato con chiarezza: “La mia amicizia con il generale Vannacci nasce da una stima profonda e da una visione comune: il rifiuto della deriva relativista, l’amore per la Patria e il coraggio di chiamare le cose con il loro nome.”

Il Team sarà aperto a nuove adesioni e mira a strutturare incontri pubblici, gruppi di lavoro tematici e iniziative culturali in Puglia, in particolare tra Bari e la Murgia. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una presenza territoriale stabile, capace di proporre contenuti solidi e radicati nella tradizione nazionale.

Secondo Viti, “la sfida non è solo politica, ma prima ancora culturale: prima di cambiare i governi, occorre cambiare la mentalità”.



L’iniziativa ha già suscitato curiosità nel panorama politico e sociale locale, ponendosi come proposta alternativa sia rispetto al centrodestra tradizionale, sia rispetto alle formule civiche che hanno caratterizzato il dibattito negli ultimi anni.

> “Siamo in un tempo in cui prendere posizione è diventato un atto raro. Ma il tempo della neutralità è finito”, ha concluso Viti. “Noi la rotta l’abbiamo tracciata, e sappiamo bene chi è il nostro comandante.”

