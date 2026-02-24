Ad Altamura niente consiglio. Il sindaco: minoranza non ha numeri per sfiducia

E Vitantonio Petronella tira fuori il numero 13 per motivare la mancata presentazione della maggioranza, perché ci vorrebbero appunto 13 firme per chiedere una sfiducia. Presenza inutile e consiglio rinviato per mancanza di numero legale. Contano i fatti. E il primo cittadino tira fuori i provvedimenti approvati dalla giunta a conferma che si continua a lavorare. Si tratta del nuovo complesso scolastico nel quartiere Trentacapilli e misure con atti di indirizzo per assicurare nuovi introiti sul piano fiscale. Quanto alla mozione di sfiducia, si riparte da 13…



COMUNICATO STAMPA

In data odierna la Giunta comunale ha approvato due importanti delibere che confermano

l’impegno dell’Amministrazione nel portare avanti interventi strategici per la crescita e il benessere

della città.

Il primo provvedimento riguarda l’approvazione della progettazione definitiva del nuovo

complesso scolastico comprensivo nel quartiere Trentacapilli, un’opera attesa da tempo e

fondamentale per garantire strutture moderne, sicure e adeguate alle esigenze delle famiglie e degli

studenti. Il nuovo polo scolastico rappresenta un investimento concreto sul futuro della comunità e

un tassello decisivo nel percorso di riqualificazione del quartiere.

La Giunta ha altresì adottato un atto di indirizzo per la predisposizione del Regolamento

Comunale relativo alla definizione agevolata dei tributi locali, ai sensi dell’art. 1, commi 102–110,

della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Si tratta di un’iniziativa che favorisce il recupero

delle entrate comunali attraverso strumenti equi e sostenibili, senza aggravare le situazioni di

difficoltà economica per cittadini e imprese.

Contemporaneamente, siamo in procinto di approvare un atto di indirizzo all’Ufficio Tributi

finalizzato all’incrocio dei dati tra le banche dati nazionali (anagrafe, catasto, utenze luce e gas)

con la banca dati dei tributi locali. Si tratta di un’iniziativa che mira a far emergere soggetti

sconosciuti ai tributi locali ed a garantire un maggior gettito fiscale, al fine di stanare i furbetti.

L’approvazione di tali delibere dimostra in modo evidente la piena operatività e compattezza

della maggioranza, impegnata quotidianamente nella programmazione di interventi concreti e utili

alla collettività.

In merito alla seduta del Consiglio comunale convocata per oggi, avente come unico punto

all’ordine del giorno la mozione di sfiducia, si ritiene opportuno precisare che la maggioranza ha

scelto di non partecipare a una seduta, il cui contenuto non ha nessuna utilità per la città, poiché

l’opposizione non dispone di 13 consiglieri comunali, sottoscrittori della mozione, idonei a sfiduciare

il Sindaco.

70022 ALTAMURA (BA) Tel. 080/310