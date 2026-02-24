Ad Altamura niente consiglio. Il sindaco: minoranza non ha numeri per sfiducia

E Vitantonio Petronella tira fuori il numero 13 per motivare la mancata presentazione della maggioranza, perché ci vorrebbero appunto 13 firme per chiedere una sfiducia. Presenza inutile e consiglio rinviato per mancanza di numero legale. Contano i fatti. E il primo cittadino tira fuori i provvedimenti approvati dalla giunta a conferma che si continua a lavorare. Si tratta del nuovo complesso scolastico nel quartiere Trentacapilli e misure con atti di indirizzo per assicurare nuovi introiti sul piano fiscale. Quanto alla mozione di sfiducia, si riparte da 13…
COMUNICATO STAMPA
In data odierna la Giunta comunale ha approvato due importanti delibere che confermano
l’impegno dell’Amministrazione nel portare avanti interventi strategici per la crescita e il benessere
della città.
Il primo provvedimento riguarda l’approvazione della progettazione definitiva del nuovo
complesso scolastico comprensivo nel quartiere Trentacapilli, un’opera attesa da tempo e
fondamentale per garantire strutture moderne, sicure e adeguate alle esigenze delle famiglie e degli
studenti. Il nuovo polo scolastico rappresenta un investimento concreto sul futuro della comunità e
un tassello decisivo nel percorso di riqualificazione del quartiere.
La Giunta ha altresì adottato un atto di indirizzo per la predisposizione del Regolamento
Comunale relativo alla definizione agevolata dei tributi locali, ai sensi dell’art. 1, commi 102–110,
della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Si tratta di un’iniziativa che favorisce il recupero
delle entrate comunali attraverso strumenti equi e sostenibili, senza aggravare le situazioni di
difficoltà economica per cittadini e imprese.
Contemporaneamente, siamo in procinto di approvare un atto di indirizzo all’Ufficio Tributi
finalizzato all’incrocio dei dati tra le banche dati nazionali (anagrafe, catasto, utenze luce e gas)
con la banca dati dei tributi locali. Si tratta di un’iniziativa che mira a far emergere soggetti
sconosciuti ai tributi locali ed a garantire un maggior gettito fiscale, al fine di stanare i furbetti.
L’approvazione di tali delibere dimostra in modo evidente la piena operatività e compattezza
della maggioranza, impegnata quotidianamente nella programmazione di interventi concreti e utili
alla collettività.
In merito alla seduta del Consiglio comunale convocata per oggi, avente come unico punto
all’ordine del giorno la mozione di sfiducia, si ritiene opportuno precisare che la maggioranza ha
scelto di non partecipare a una seduta, il cui contenuto non ha nessuna utilità per la città, poiché
l’opposizione non dispone di 13 consiglieri comunali, sottoscrittori della mozione, idonei a sfiduciare
il Sindaco.
Ad Altamura niente consiglio. Il sindaco: minoranza non ha numeri per sfiducia
