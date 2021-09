Non ci sono le condizioni per andare avanti, nei numeri e nei fatti, e la sindaca di Altamura (Bari) Rosa Melodia ha presentato le dimissioni nel corso della seduta del consiglio comunale di oggi. E’ stata una decisione sofferta, ma frutto- ha commentato il primo cittadino, eletta nel 2018 alla guida di una lista civica a capo di una coalizione di centrosinistra”. Una presa d’atto che il sostegno della coalizione era venuto meno. Inutili i tentativi di ricomporre il mosaico. Meglio restituire il mandato agli elettori. E ha aggiunto con serenità che ” Bisogna assumersi le responsabilità per rispetto alla città”, disponibilità non riscontrata in alcuni consiglieri di maggioranza. Un clima difficile, di ricatto, che Rosa Melodia non ha accettato. E allora ” Tutti a casa”. Non è il primo caso. Fibrillazioni e verifiche anche in altri centri della Murgia, Matera compresa.