Ad Altamura alt al rumore ”non stop”. Ecco gli orari

Almeno la pausa di pranzo va rispettata.E così il sindaco Vitantonio Petronella, con una ordinanza, ha deciso di regolamentare i tanti settori delle attività lavorativa, per tutelare i cittadini e consentire ad artigiani e imprese di aver un quadro di riferimento. Ecco gli orari dei periodi estivo e invernale



Ordinanza per la disciplina degli orari di professioni, mestieri o attività rumorosa.

Con ordinanza n. 34, il sindaco Vitantonio Petronella ha disciplinato gli orari relativi all’esercizio di professioni, mestieri o attività rumorosa. Il provvedimento si è reso necessario per armonizzare le disposizioni locali con quelle regionali, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e nel contempo per garantire la tutela dei cittadini rispetto ai rumori derivanti dalle attività d’opera.

Nel territorio di Altamura l’esercizio di professioni, mestieri o attività (quali a titolo esemplificativo attività nei cantieri edili, mestieri che comportano l’uso di macchine, strumenti e attrezzature con emissioni rumorose o attività relative ad opere di giardinaggio che implicano l’uso di tosaerba, falciatrici o similiari) che provochino rumori molesti potrà svolgersi in tutti i giorni feriali con il seguente calendario:

Periodo 1 ottobre – 31 maggio:

L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi è consentito:

• Dalle ore 7.30 alle 13.00

• Dalle ore 14.00 alle 17.30

Periodo 1 giugno – 30 settembre:

L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi è consentito nei limiti di compatibilità

con la soglia prevista ex lege:

• Dalle ore 6.00 alle 13.00

• Dalle ore 15.30 alle 19.00

Fino al 31 agosto, in ossequio all’ordinanza regionale n. 304 del 10.07.2024, è vietato esercitare le attività nei settori dell’edilizia e florovivaistico sottoposti a esposizione prolungata al sole nel periodo tra le 12.30 e le ore 16.00.

ordinanza-lavoro

Bollettino previsionale per ondate di calore: livello di rischio 2 e 3

La Protezione civile ha diffuso il bollettino per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Dal bollettino risulta un livello di rischio 2 per oggi 18 luglio e di rischio 3 per i giorni 19 e 20 luglio.

Si invita la popolazione a seguire i consigli generali dettati dal Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

bollettino-ondatecalore

