Due note e altrettante riflessioni da Pasquale Tucciariello su Acqua, acquedotto e sulla Sanità, che pubblichiamo di seguito perchè sono la faccia della stessa medaglia, fatta di ritardi, mediocrità, ipocrisie, inefficenze con un comune denominatore : la precarietà, o l’assenza, se preferite di programmazione e di verifiche sui risultati. C’è poco o nulla da gioire sulla vittoria di Pirro per la nomina politica, perchè tale è e resta, di un nuovo amministratore ad Acquedotto Lucano e contro la maggioranza dei sindaci. Si cambia? Vedremo. Nel frattempo continuano ad arrivare i comunicati di AL, in media 10 al giorno, su interruzioni, guasti su una rete colabrodo e su questo la struttura fa acqua da tutte le parti: Responsabilità della politica di ieri e di oggi. Poche risorse finanziarie? Mah. E’ il paradosso di una regione ricca di acqua, ma che la spreca.

La Sanità? Il disegno di accentramento organizzativo e politico di funzioni nell’azienda unica regionale e via elencando risponde al solo criterio ragionieristico di colmare i buchi gestionali accumulatisi negli anni, con il risultato che la migrazione sanitaria continua e si è smantellata la medicina del territorio. Nessun confronto con parti sociali ed enti locali. Si va avanti in silenzio in attesa, magari in piena estate, di concludere la strategia supportata da una scellerata,inutile per la Basilicata e dispendiosa decisione, di attivare a Potenza una facoltà -a numero chiuso- riservata a 60 studenti per una spesa di 23 milioni di euro. Questo per un triennio. Poi? Il campanile non c’entra. Ma quelle preziose risorse andavano investite nel migliorare le carenze e la domanda di servizi sollecitati a Potenza come a Matera, a Rionero, a Venosa come a Policoro a Villa d’Agri. E, invece, siamo all’autocelebrazione trasversale e compensativa. Cambiamento? Restano i carrozzoni che cigolano e pronti a fermarsi nella prossima buca…



Acquedotto Lucano, si cambia.

Come sappiamo, Acquedotto Lucano fa acqua da tutte le parti per l’inadeguatezza delle sue strutture di vertice, un vortice di disservizi buoni a fare aumenti di tariffe questo sì, ma con scarsi risultati per condotte obsolete lasciate marcire, perdite continue in abbandono o dimenticate per settimane e per mesi prima che se ne facessero rattoppi qua e là. Sono il risultato di due decenni di gestione completa in ogni sua parte della sinistra che ha messo pesantemente le mani su tutto intero l’apparato burocratico e amministrativo, malgoverno ovunque i cui risultati hanno prodotto pesanti crisi nei settori dell’economia, della viabilità, dei trasporti, della sanità, dei servizi. La sinistra ha lasciato un territorio in abbandono, ovunque ti giri vedi inefficienze e vedi sconcezze su territori centrali e su territori periferici. Provate ad andare sul Vulture, dove un tempo la funivia di collegamento con i Laghi di Monticchio mostrava la volontà di una regione che voleva svilupparsi. Provate ad andarci. Lì troverete rovine, cassoni tra il bosco, ferri contorti tra i quattro piloni, cavi della funivia lì tra piante e rovi. E’ lo spettacolo della sinistra progressista ambientalista che furbescamente disegna panchine rosse in onore delle donne poste qua e là in bell’evidenza e poi lascia che la vegetazione nasconda i fatti delittuosi consumati ai danni dell’ambiente. Provate ad andarci. Questa la governance, che andava cambiata, pezzo dopo pezzo. Questo sta accadendo. Cambiamento. In Acquedotto Lucano non si cambia solo il nome di vertice, ce lo auguriamo. Si cambia registro, ossia si capovolge la tendenza, non rattoppi ma grandi investimenti, non 4 milioni di euro di attivo di esercizio ma acqua a tutti con erogazione costante, non covo di imboscati ma addetti qualificati. L’ing. Andretta eletto ieri Amministratore unico di Aql col voto contrario del Pd, M5S, Articolo 1, Verdi e Psi, partiti che ieri in una nota congiunta hanno persino espresso dissenso per la sua elezione, promuova cambiamenti significativi. Quei partiti che ora protestano facciano ammenda dei vent’anni del loro malgoverno, chiedano scusa a decine e decine di migliaia dei nostri ragazzi per essere stati costretti ad andare via dalla Basilicata e chiedano scusa ai lucani che vivono in un territorio da decenni in abbandono. Quei partiti, se vogliono tornare al governo e continuare a mettere le mani su tutto intero l’apparato di potere, tornino alle loro origini, alle ragioni fondanti, alle idealità e ai valori che li hanno promossi e ora dimenticati dall’uso del potere. C’è tempo. E il presidente Bardi mostri i muscoli, e cominci anche lui a guardare cosa i partiti che lo tengono in vita hanno intruppato negli enti, e tenga in esame la situazione. La nostra religione cristiana consiglia che la sera ciascuno di noi faccia l’esame di coscienza, cioè metta la nostra coscienza sotto esame (ma perché i nostri sacerdoti queste cose non le dicono più). L’elezione di Andretta in Aql è una vittoria di Bardi. Per ora Promosso, generale, è il giudizio di un professore in pensione. Poi in seguito vediamo.

Pasquale Tucciariello

Sanità Basilicata, strategie possibili e necessarie.

di Luigi De Trana e Pasquale Tucciariello

Le pandemie determinano sempre grandi sofferenze e lutti e nel passato anche la

distruzione di intere civiltà, ma è anche vero che sempre quelli che resistono sono più

motivati a costruire un mondo migliore.

Abbiamo superato la fase dell’emergenza Covid-19. Ora dobbiamo riflettere

attentamente: come è nato il fenomeno pandemico, come è stato affrontato ai vari

livelli, cosa siamo stati in grado di organizzare nel breve periodo per far fronte alla

drammaticità dell’evento, quali errori sono stati commessi, come evitare di ripeterli in

futuro, come organizzare sistemi sanitari e percorsi decisionali in strutture e tecnologie

più rispondenti ai bisogni dei tempi e della società di oggi?

Abbiamo fatto tante cose buone, ma sugli errori commessi e riconosciuti tali bisogna

produrre riforme e leggi più rispondenti alle mutate condizioni socio-economiche che si

sono sviluppate nell’ultimo ventennio.

Le strutture sanitarie. E’ palesemente riconosciuto da organi scientifici che dopo

vent’anni dalla costruzione le strutture sanitarie non sono più adeguate ai bisogni di

assistenza e salute. Dobbiamo quindi partire dagli errori, dalle inadempienze, dalla

inadeguatezza delle strutture sanitarie ed anche dalla responsabilità di chi governa e

che forse è impedito ad operare adeguatamente per tutta una serie di lacci e norme,

senza omettere di considerare il grado di competenza che caratterizza il livello della

classe politica a governare la sanità di oggi e, non ultimo, la burocrazia connessa che

è sempre più appesantita, ingombrante, lenta e forse corrotta.

La gestione dei dati. In questa pandemia il fenomeno più eclatante che ha segnato

negativamente le decisioni più urgenti è stato il trattamento dei dati: raccolti in modo

diverso dalle varie regioni, con tempi trasmessi in modalità incerta, analizzati con

letture multiple, trasmessi spesso in modo errato e sembra anche artatamente limati,

comunicati poi ai cittadini attraverso i media quotidianamente in modo assillante e con

interpretazione diagnostica di molti personaggi della sanità e delle istituzioni utili solo

a confondere la gente e, come è accaduto, anche a spingerli nel panico. E’ mancata una

regia unica, abbiamo scoperto un gruppo di medici, più lombardi in verità, capaci di

presenziare in più trasmissioni quotidianamente come primi attori millantando rigore

scientifico senza quel minimo di umiltà che dovrebbe caratterizzare l’arte medica. Di

fatto si è detto di tutto e senza dati certi, le indicazioni terapeutiche si sono succedute

smentendosi a settimane alterne, ricorderete tutti le corse a comprare antivirali,

antibiotici, amuchina ecc. Poi si è parlato del divario tra sanità pubblica del nord

prevalentemente lombardo-veneta con quella del centro ed ancor più con quella

meridionale in termini di adeguamento infrastrutturale, posti letto e attrezzature, specie

quelle di terapia intensiva, di organico medico ed infermieristico, di operatori sanitari

all’assistenza. Sicuramente il nord è stato capace di accaparrarsi maggiori risorse per

infrastrutture nell’ultimo ventennio, al sud invece registriamo inadeguatezza dei piani 2

sanitari per mancanza di idee propositive degli amministratori meridionali, per i soliti

intrecci della politica che finisce per distrarre fondi dai servizi primari.

Cosi letta questa pandemia è diventata la conseguenza logica o la prova inequivocabile

che la sanità non fa rima con la politica: bisogna ripensare alla centralità del governo

nazionale, sia per il modello sanitario che per la sua realizzazione. Non è possibile

assistere a tante sanità, organizzazioni diverse, il modello deve essere unico perché la

salute resta un bene unico indisponibile per tutti i cittadini e pertanto garantito allo

stesso modo. Non vi sarà modernità, sviluppo economico e vita migliore senza una

mobilità facile e veloce e senza una sanità che dia sicurezza e tranquillità alla gente.

Questo è il diktat per il sud.

Sanità territoriale. Nell’ambito della Sanità Territoriale si è registrato un notevole

divario tra sanità pubblica ospedaliera e sanità del territorio, quest’ultima fanalino di

coda dappertutto in Italia. In Basilicata il mega ospedale San Carlo, con tante braccia

che vanno verso la periferia regionale ma spesso senza un’unica testa pensante a

coordinamento delle necessità di tutta la Regione, si è chiuso in trincea bloccando tutte

le sue attività anche uniche regionali, in attesa del paziente covid che, quando arrivava,

era spesso in ritardo per la evoluzione del quadro clinico, per la gestione del tampone

molecolare (chi lo chiede, chi lo prescrive, chi lo esegue?).

Il laboratorio analisi del San Carlo avrebbe dovuto farsi carico da subito di questa

prerogativa – trattandosi di elemento indispensabile, discriminante per la definizione

del percorso assistenziale e terapeutico – dando risposte certe, rapide e

quantitativamente adeguate alla domanda anche i sabati e le domeniche ed avocando

a sé questa elaborazione perché così facendo il risultato sarebbe divenuto più

tracciabile, più tranquillizzante in quanto eseguito in una struttura pubblica di prestigio.

Invece il caos, purtroppo. All’inizio tra attrezzature, reattivi, tempi di lettura, tempi di

comunicazione tra piattaforma, paziente e medico di famiglia, si sono verificati equivoci

con il tampone antigenico, in verità molto utili per la fase di screening di massa, ma

sono stati stimolati anche interessi economici e comportamenti non deontologici e tutto

ciò ha complicato, ha ritardato, ha reso incerto il percorso decisionale che si è

intrecciato, meglio, accartocciato, tra medico dell’unità speciale covid, medico di

famiglia, 118, alcuni in atteggiamento attendista (stai a casa isolato, se con febbre

tachipirina poi ci faremo sentire noi), altri, i medici di famiglia, difficili da contattare,

forse isolati nello smart working, irraggiungibili a volte. Il 118, spaventato, è stato

lasciato a se stesso tra difficoltà di comportamento, senza criteri decisionali e forse

anche con pressing di pronto soccorso e posti letto carenti. La popolazione di fatto, sia

nei grandi centri che piccoli agglomerati urbani, si è trovata sola, impaurita, senza guida

sicura, abbandonata a se stessa, circondata da notizie filtrate e frustranti diffuse dalla

tv. Sono dunque sorte tante iniziative di privati a supporto dei più fragili ed isolati.

Orbene, la rete sanitaria in Basilicata è costituita in modo egemonico dalla struttura

ospedaliera. Negli anni pre-covid ogni anno al San Carlo di Potenza hanno bussato circa

50mila persone ed oltre il 90% di questi in codice bianco o verde perché manca una

sanità territoriale.3

Popolazione anziana. La realtà lucana, caratterizzata da spopolamento giovanile,

drastica riduzione delle nascite, aumento percentuale di persone anziane che nei piccoli

paesi delle aree interne rappresenta un terzo della popolazione, ha bisogno di sanità

territoriale. L’allungamento dell’età è un bene di cui la società può essere orgogliosa

ma la popolazione anziana è per il 35% isolata a casa ed il 27% del totale avverte e

denuncia deficit funzionali. La scelta di vivere nella propria abitazione è un bene perché

l’anziano si dissocia se sradicato dalle sue quotidiane visioni e d’altra parte abbiamo

anche imparato a conoscere bene la realtà intima di molte case di riposo per anziani.

Questo capitolo merita una attenta riflessione e una nuova e precisa normativa. Ma

bisogna creare le premesse perché la casa diventi luogo sicuro protetto, confortevole,

specie per coloro che hanno funzioni vitali ridotte. La maggior parte delle case abitate

dagli anziani risultano costruite prima del ’46 e chi abita in condomini nel paese non

conosce ascensori. Gli anziani che usufruiscono di assistenza domiciliare sono intorno

al 2,3% nel meridione, in Basilicata meglio, ma è solo l’8,3% di quelli che lamentano

deficit funzionali, mentre il 91% si affida alla cura dei familiari. In questa analisi vanno

tralasciati gli anziani in relativa buona salute ai quali anche bisogna garantire un

modello assistenziale diverso ma calibrato per poterli conservare in autosufficienza

(sistemi di incoraggiamento alla mobilità, allo stile di vita, alle abitudini alimentari,

all’igiene della persona). Pensiamo a software per tele-riabilitazione cognitiva per i

pazienti con iniziali deficit, ad esercizi personalizzati con tecnica interattiva tuoch

screen. Va ideata una sanità finalizzata quanto più possibile alla persona: non esiste un

ammalato uguale all’altro. Dobbiamo evitare che il paziente si senta solo, abbandonato

a se stesso, messo nella condizione di dire “il mio medico non mi risponde, non so cosa

fare, il tempo passa”. In questa realtà, non il paziente deve raggiungere l’ospedale, ma

l’ospedale deve andare a casa del bisognoso.

Ospedale telematico. Si deve cominciare a parlare di ospedale di comunità, ospedale

a casa, ospedale telematico, indispensabile per poter mettere in rete e monitorare

l’andamento anche quotidiano della patologia per non essere più in ritardo quindi

prevenire, fare screening, fare comunicazione, e Dio solo sa quanto sarebbe tornato

utile anche in questa catastrofe pandemica. L’ospedale telematico ha il significato di

monitorare e seguire l’evoluzione della malattia, modificando anche a distanza dosaggio

terapeutico o sospensione del farmaco – che è la più frequente esigenza per il paziente

– senza far ricorso al medico in presenza. E se pur necessario per la presa in carico,

diventa un dispendio di energie e risorse nel prosieguo. Eventuali subentrate

complicanze potrebbero essere intercettate in tempo utile, si possono mettere in campo

interventi specialistici a domicilio, oppure entrare in un percorso protetto, con

destinazione già stabilita, concordata nella consapevolezza di tutti, chi attiva, chi

trasporta, chi riceve. L’ospedale telematico si compone di una centrale operativa unica

regionale, in connessione con i satelliti dislocati in ogni paese, ma anche in

collegamento con ospedale centrale, periferici, strutture private di volontariato, organi

di sicurezza, sistema di emergenza urgenza e di soccorso. Copre tutte le eventuali

esigenze; instaurando contatto diretto con un sistema criptato è possibile consultare il

fascicolo sanitario elettronico di ogni paziente. 4

Il fascicolo sanitario elettronico è fondamentale nel sistema moderno, si aggiorna in

automatico ad ogni intervento, sia in fase diagnostica (ricovero ospedaliero, visita

specialistica privata, ecc.) che in fase terapeutica. La centrale operativa unica regionale

supera con unica sede i numerosi distretti sanitari che si compongono di rari medici,

infermieri, sociologi, fisioterapisti che al momento affiancano il Medico di Medicina

Generale (nel seguito MMG) per la presa in carico e raccolgono, archiviano le numerose

carte, protocolli, moduli ecc. In Basilicata, in verità, è attivo un gruppo PICC TEAM che

svolge un ruolo importante posizionando accessi venosi a domicilio indispensabili per

avviare terapie di sostegno. Per il prosieguo quotidiano dell’assistenza territoriale

diventa operativa la cooperativa di servizio alla sanità Auxilium, appunto, vincitrice di

gara regionale, che si avvale anche essa soprattutto di infermieri dislocati in ogni paese,

anche il più sperduto nelle montagne, oltre a medici, fisioterapisti, psicologi, OO.SS.

che rispondono anche a bisogni di maggiore esigenza individuale, terapie speciali,

trasfusioni di sangue, interventi di chirurgia minore, sostituzione di device ecc., per i

pazienti cronici o con patologie altamente invalidante. Emerge l’esigenza di fornire

servizi informatici di secondo livello che devono assolutamente integrare quelli esistenti

per ottenere una piattaforma di dati utilizzabili non solo per verifiche di monitoraggio

ma per sviluppare progetti di screening, prevenzione ed anche informazioni a categorie

di pazienti che si possono avvantaggiare anche di modelli comportamentali di igiene

sanitaria attualmente abbandonati. Il terminale situato nei paesi va gestito dal medico

di medicina generale in collaborazione ed in rete con altri medici di medicina generale.

Il Punto Sanitario del Comune. Il progetto è costruito sulla persona e nella realtà

del paesino lucano che vede, appunto, popolazione ridotta, anziana con uno o due

medici di medicina generale. L’ambulatorio medico messo a disposizione dal Comune

deve prevedere oltre ad un ambiente per visite mediche, anche una sala attrezzata per

ambulatorio chirurgico con quanto necessario per interventi di chirurgia minore. Inoltre,

una segreteria ed almeno 4 posti letto adibita per una osservazione breve non oltre 12

ore diurne per monitorare situazioni che si possono risolvere con terapia medica oppure

esitare in percorso protetto verso struttura ospedaliera più idonea per la patologia in

osservazione. Si rende necessario istituire l’infermiere di comunità, almeno due per

ogni medico, che lo affiancano, svolgono compiti di raccolta dati, archiviazione,

assistenza per i pazienti in OBI (osservazione breve intensiva) ma anche compiti di

assistenza domiciliare in stretta collaborazione con la centrale operativa e la direzione

sanitaria della cooperativa a cui fa capo il compito dell’assistenza domiciliare a tutti i

pazienti critici, cronici o con particolari esigenze anche temporanea di assistenza

specifica.

In questa struttura identificata come Punto Sanitario del Comune convergono e ne

hanno sede anche le strutture di volontariato onlus identificate idonee con attrezzature

e mezzi, e infine collabora con la struttura il gruppo di protezione civile se configurato.

Si costruisce pertanto, paese per paese, un punto di riferimento per i bisogni sanitari

che si può chiamare Ospedale di Continuità Assistenziale, Ospedale del Territorio,

Ambulatorio Medico Polifunzionale Integrato, per risolvere i problemi quotidiani che 5

possono venire da una popolazione conformata con caratteristiche proprie e

sicuramente bisognosa di protezione assistenziale medica sociale ed economica.

La seconda gamba del Sistema. La seconda gamba della sanità regionale si struttura

con la collaborazione a tre: la centrale operativa per le cure territoriali, il satellite

periferico comunale con possibilità di assistenza erogata anche in acuto, e l’associazione

privata cui viene assegnato il compito di assistenza a cominciare per i pazienti cronici

oncologici e non in fase critica o terminale. Questo sistema realizza una collaborazione

di interscambio di notizie di dati, di informazioni cliniche che genera risposte più

immediate e congrue alla richiesta. Il sistema tecnologico e tutti i device di

telemedicina, supportano ovviamente la descrizione per un percorso diagnostico

terapeutico più protetto, tutti gli operatori che seguono il paziente sono dotati di tablet

dove la cartella clinica viene aggiornata, la terapia consigliata viene trascritta insieme

ai parametri vitali ed in tempo reale queste notizie raggiungono la centrale operativa,

la farmacia territoriale o del paese dove risiede il paziente, in modo da accorciare i

tempi ed instaurare un rapporto pubblico privato che può solo migliorare il sistema

togliendolo alle lungaggini del cartaceo e della burocrazia e tutto questo tracciato con

orari, tempi di consegna, operatore ed esecutore.

Certamente il modello di ospedale di continuità va concordato con i medici di medicina

generale che debbono trovare una intesa con gli altri colleghi anche di paesi vicini, in

modo da garantire la presenza nella sede di almeno un medico nelle ore diurne e nei

giorni prefestivi e festivi. Esso diventa anche la sede della guardia medica che finirà per

integrarsi nel sistema sanitario territoriale ottenendone tutti, da confronto e

collaborazione, un miglioramento normativo, culturale e formativo. Certamente il

Comune con la Regione devono diventare promotori della identificazione della sede

strategica e della sua ristrutturazione in modo da renderla confortevole ai pazienti ed

agli operatori. Si pensa a tanti immobili abbandonati che troverebbero un loro valore

economico. Nasce così il PDTA, questo percorso assistenziale che è percorso diagnostico

grazie alla dotazione tecnologica di telemedicina ed è terapeutico per la presenza di

specialisti nella centrale operativa o nella cooperativa di servizio. Il PDTA viene attivato

in tempo reale come supporto alle decisioni grazie appunto ai dati provenienti dai

sensori periferici favorendo così azioni di risposta alle criticità e nello stesso tempo

realizzando criteri di valutazione dell’operato che possono essere sempre migliorati

magari anche destinando risorse secondo modelli di funzionalità migliori. Siccome tutto

quello che si realizza in modo istituzionale deve vedere organi di controllo, in questo

modello potremmo ipotizzare un Comitato-Assemblea che nel paese ogni anno vede un

momento di confronto con i responsabili dell’organizzazione e per verificare bontà o

criticità o suggerimenti per il suo miglioramento per poter calibrare meglio l’intervento

sul singolo paziente. Si rende necessaria cioè la verifica da parte della collettività che

può diventare potere decisionale per chi è al centro del governo regionale e soprattutto

per il Sindaco, portavoce della comunità che continua a rivestire potere decisionale

nelle questioni di salute pubblica. La sede periferica diventa sede vaccinale che ritorna

in capo al medico di famiglia secondo piani di intervento coordinati con direzione

sanitaria centrale, ma è anche sede per prelievi ematici di controllo e si può dotare di 6

un minimo di laboratorio per sostenere attività di osservazione breve come appunto

l’emogasanalisi che notoriamente deve essere analizzata in termini di minuti dal

prelievo arterioso ma anche stick rapidi per valutazione di funzionalità metabolica,

ecografi multi-sonda ecc. L’offerta tecnologica rafforzata con nuove soluzioni di

telemedicina e di telesoccorso creano soluzioni attese a favore di pazienti anziani,

disabili anche soggetti a rischio sociale e/o sanitario che attualmente sono affidati alla

benevolenza di qualche familiare. Monitorare da remoto lo stato di salute con dispositivi

di telemedicina elaborare i dati, analizzare sottoponendo ai MMG situazioni di

emergenza avendo restituito loro la sede, l’operatività, il supporto anche specialistico,

fa crescere la loro professionalità e soprattutto con la collaborazione di infermieri

stabilizzati ed esperti assegnati a quella sede dà ragione finalmente della cosiddetta

sostenibilità territoriale attraverso appunto la coesione sociale e professionale.

Certamente anche l’attrazione turistica così come il sentimento di ritorno alle proprie

origini potrebbero essere incoraggiate dalla esistenza di un sistema sanitario efficace

perché moderno qualificato studiato a dimensione di offerta alla famiglia e alle fasce

deboli non tralasciando i tempi di primo intervento memori della terapia della “golden

hour” che vuole identificare la prima ora di assistenza medica come la più importante

ai fini della efficacia di cura specie nei pazienti traumatizzati ma anche in caso di eventi

acuti di natura medica, o come supporto per interventi minori in ambito protetto.

E’ utile identificare il medico capo di questo settore del progetto che deve essere di

grande esperienza, coadiuvato da un responsabile della parte scientifica e della

formazione, da un responsabile per gli aspetti economico-finanziario, da un esperto

responsabile del sistema informatico per la gestione e soprattutto per l’adeguamento e

manutenzione del sistema che diventa così fondamentale per il risultato, da un

responsabile per la distribuzione in tempi utili del materiale occorrente in periferia:

device, farmaci, alimenti parenterali-enterali, medicazioni, materiali di consumo

monouso per il personale dedicato ecc. acquistati ovviamente con criterio unico di spesa

e con logica del miglior prodotto per qualità al prezzo più vantaggioso (lean production).

Un sistema sanitario che vede efficace l’assistenza sanitaria così capillarmente erogata

dovrebbe produrre come effetto immediato una riduzione del numero di ingressi presso

le strutture ospedaliere centrali e periferiche (queste ultime in verità in Basilicata

vedono da tempo una situazione di scarsa attenzione per cui sono diventate una spesa

importante per i risultati conseguiti piuttosto bassi e non per colpa intrinseca). In

assenza infatti di un disegno programmatico di breve lungo termine le strutture

periferiche vedono un crescente abbandono da parte dei professionisti medici messi

nelle condizioni di non poter lavorare con l’entusiasmo e la spinta emotiva necessarie

per la qualificazione. Pertanto anche per questo argomento si rende necessaria una

riflessione molto ampia e di lunga veduta, quasi una scommessa, o meglio un

investimento per il futuro in prospettiva di ciò che diventerà la sanità lucana fra venti

anni.

Il Sistema Sanitario del futuro. La riflessione deve partire dalla considerazione che

la migrazione sanitaria ci colpevolizza e sottrae risorse importanti che, se trattenute in 7

regione, potrebbero facilitare il salto di qualità invertendo il percorso perché il sistema

diventerebbe attrattivo così come è stato realizzato nella regione Lombardia. In

Basilicata per l’emergenza e l’eccellenza bastano l’ospedale di Potenza in sintonia con

l’ospedale di Matera. Certo anche questi due ospedali abbisognano di innovazione

tecnologica e ultra specialistica, ma per tutti gli altri ospedali si rende necessaria una

riconversione in senso specialistico. Al massimo si può pensare un punto di pronto

soccorso con OBI di breve durata dal momento che esiste una rete di soccorso con

elisuperficie in tutti i punti ospedalieri che resta un punto di forza molto qualificante per

la regione e che non va abbandonato, Oltretutto con esperienza quasi quarantennale

potrebbe addirittura fare scuola a conferma che le idee innovative ma fondate su

necessità reali restano valide anche dopo tanto tempo. All’epoca, 1985, ci vollero sei

mesi perché i responsabili regionali concretizzassero il primo servizio di elisoccorso

nazionale ma a quei tempi la politica ascoltava i medici impegnati, veri operatori di

sanità.

Gli ospedali periferici dovrebbero specializzarsi su patologie che sono in crescita nella

nostra regione. Perché non trasformare un ospedale periferico in un centro di ricerche

e studio ma anche con possibilità di ricovero ed assistenza a pazienti con Alzheimer,

patologie dell’invecchiamento, demenza senile, arteriosclerosi, dove sia possibile

realizzare percorsi assistenziali riabilitativi che sperimentano anche un tipo di

alimentazione connessa alla senilità? Oggi si parla di intestino secondo cervello (farmaci

nuovi, modelli assistenziali che possono essere trasferiti poi alla centrale operativa per

cure domiciliari, lavorare insieme e sommare i dati in modo da potere avere dati

importanti da confrontare con altre strutture nazionali e diventare quindi punto di

ricerca e cura). Intorno alla città di Milano vi sono almeno 5 realtà dedicate a questo

settore, al Centro-Sud nessuna!

Perché non trasformare un ospedale periferico in centro studi per il comportamento

autistico e per le patologie comportamentali pediatriche? L’autismo è una patologia che

oggi comincia ad essere conosciuta da noi ma la percentuale sommersa è sottostimata,

in America si valuta tra il 6 e l’8% la percentuale di bambini autistici. Certo si potrebbe

obiettare che qui nascono pochi bambini ma l’idea è quella di essere precursori di una

problematica che fra qualche anno potrebbe esplodere e questa realtà diventerebbe

riferimento per tutto il meridione ed oltre. E’ stato sperimentato in regione un centro

per il disturbo alimentare, e con successo, a Chiaromonte.

Perché non trasformare un ospedale in centro per la chirurgia bionica con annesso

laboratorio di meccanica dei materiali e di elettronica della protesi? Con chirurghi con

sale operatorie, laboratorio di ricerca e costruzione delle protesi personalizzate,

laboratorio educativo per il paziente. Naturalmente questa struttura potrebbe attrarre

anche partner privati e, sempre chiudendo il cerchio, da inizio a fine trattamento

potrebbe operare controlli a distanza e a scadenza calibrati sempre sul paziente con

patologia molto invalidante. E’ la questione della medicina robotica del transumanesimo. Questione tutta ancora da valutare. 8

Perché non trasformare un ospedale periferico in centro avanzato nella chirurgia

vascolare endoscopica con annesso laboratorio per la ricerca e studio dei materiali

connessi alla realizzazione della protesi endovascolare personalizzata? E’ il futuro di

questa branca specialistica. Si potrebbe annettere il centro di terapia iperbarica tanto

desiderato da tempo in Regione e quindi l’ambulatorio per la cura di tutte le patologie

connesse al deficit vascolare (ulcere diabetiche, ulcere varicose ecc.).

Perché non trasformare un ospedale periferico in laboratorio avanzato in tossicologia

clinica ed ambientale? Un centro antiveleno per tutti quei pazienti che vanno incontro

ad intossicazione da farmaci, volontari e non, ma anche per lo studio della chimica degli

alimenti, settore questo estremamente importante per le conseguenze a lungo termine,

al cosiddetto cibo spazzatura le cui conseguenze (obesità, disturbo metabolico),

gravano tanto anche sui costi della sanità nazionale (junk food). Il centro tossicologico

clinico ed ambientale monitora anche componenti aria–acqua e soprattutto suolo.

Studia come e quanto i pesticidi e le concimazioni chimiche trasformano verdure, frutta,

latte, carni che consumiamo. Anche questo centro con possibilità di ricovero, attività

ambulatoriale per screening di massa ambientale, potremmo così arrivare a capo della

incidenza di alcune forme tumorali in alcuni territori della nostra regione. In tal senso

anche le aziende petrolifere nel nostro territorio, che si sono rese responsabili di

inquinamento ambientale, devono e possono finanziare favorendo la crescita da tali

istituti di ricerca.

Perché non trasformare un ospedale periferico in un centro per assistenza riabilitazione

degli ammalati in stato di coma prolungato post danno cerebrale? Un centro risveglio

dove il paziente ha bisogno di approccio multi disciplinare, sia con metodo intensivo

che semi intensivo, per un lungo periodo anche di qualche semestre. Un centro dove

ruotano neurologi intensivisti, nutrizionisti, fisioterapisti, psicologi, infermieri, OOSS e

fisiatri esperti, in grado di attivare riabilitazioni in varie condizioni (palestre, piscine

ecc.). Un centro con 40/60 posti letto. Questi pazienti sono in prevalenza di giovane

media età che permangono nella struttura per tanto tempo da provocare un indotto

economico per il paese ospitante che diventa realtà importante, basti pensare a 60

famiglie che dovranno trovare alloggio, consumare pasti, leggere giornali e riviste, che

si devono sentire però tranquilli, accolti con percorsi facili e studiati.

Si precisa che nel presente studio non si entra nel merito per l’IRCCS CROB di Rionero

in Vulture trattandosi di istituto di eccellenza con proprio piano e sviluppo e meritevole

pertanto di una riflessione dedicata. È noto che l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico (IRCCS) e Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) è

riconosciuto a livello nazionale con Decreto del Ministro della Salute del 2008 nella

specializzazione oncologica. L’ospedale rappresenta per il Mezzogiorno il terzo polo

oncologico a carattere scientifico insieme all’Istituto Nazionale Tumori Fondazione

Pascale di Napoli e all’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Gli IRCCS sono ospedali

di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della

organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ad essi vengono conferiti finanziamenti

indirizzati esclusivamente allo svolgimento dell’attività di ricerca relativa alle materie 9

riconosciute, finalizzate ad applicazioni terapeutiche. Nel Novembre 2018 il Ministero

della Salute ne ha confermato il riconoscimento del carattere scientifico.

In conclusione possiamo dire che tutte le ipotesi individuate – e se ne possono trovare

altre – diventano punti di riferimento importanti dove i nostri cervelli potrebbero trovare

il giusto posto perché si possono esprimere e valorizzare in un settore molto studiato e

per niente rappresentato nella nostra realtà centro meridionale ma che può diventare

strategico perché inverte il flusso migratorio di pazienti e di professionisti avendo

appunto la possibilità di cimentarsi, entrare in un circuito internazionale, super

specializzarsi, quindi recuperare per se stessi e per il territorio circostante la dignità e

l’orgoglio di appartenenza.

Vediamo la Basilicata per quello che può essere: un laboratorio scientifico di ricerca

applicata che diventi accademia di eccellenza, parte attiva per rilanciare il territorio in

prospettiva nazionale ed europea.

Luglio 2021

Centro Studi Leone XIII

Rionero in Vulture