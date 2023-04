Academy scippata a Matera? Galella riferisca in commissione

Dopo l’allarme lanciato dal presidente del circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi,e i silenzi del resto della città…sull’avvio a Potenza di una Academy di professionalità di imprese creative (ricordata nei giorni scorsi dall’ex assessore e consigliere regionale forzista Enzo Acito), tocca al consigliere regionale materano Giovanni Vizziello ( Basilicata Oltre) ritornare sullo ‘’strabismo territoriale’’. E sulle scelte dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Alessandro Galella, che Vizziello intende ascoltare nella III commissione del consiglio regionale ‘’ per evitare – scrive Vizziello- che si consumi un ulteriore discriminazione ai danni delle legittime esigenze delle imprese e dei cittadini della provincia di Matera”. Bravo Gianmichele, come tanti materani chiamano il consigliere Giovanni Vizziello. Ma ci piacerebbe sentire anche la voce dei referenti del Comune di Matera e dell’Amministrazione provinciale su questo e altri temi. E’ il caso dei silenzi sull’immobilismo della Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’ e della Lucania film commission. Già perché tanto silenzio? Matera senza autonomia decisionale, come è gia accaduto con le ‘’evanescenti’’ prese di posizione sulla Sanità e sul depotenziamento dell’Ospedale di Matera. Basta con le conferenze di amministratori locali e con gli ordini del giorno che servono a nulla. Matera va difesa con decisionismo e continuità. E questi, per quanti hanno intenzione di candidarsi alla Regione o per fare altro, sono temi da campagna elettorale…



L’intervento del consigliere Giovanni Vizziello

Academy Basilicata, consigliere Vizziello: speriamo non si tratti di un nuovo atto di strabismo territoriale dell’Assessore ultras Galella.

“Speriamo che il timore espresso dal Circolo la Scaletta di Matera relativo all’allocazione a Potenza piuttosto che a Matera dell’Academy Basilicata si riveli infondato, perché , altrimenti, ci troveremmo al cospetto di un nuovo atto di strabismo territoriale posto in essere dall’Assessore ultras Galella. Chiederemo che della vicenda si occupi la III Commissione del Consiglio regionale, per evitare che si consumi un ulteriore discriminazione ai danni delle legittime esigenze delle imprese e dei cittadini della provincia di Matera”.

E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello.

“Se è vero, com’è vero, che le imprese culturali e creative sono uno degli asset fondamentali della smart specialization della Basilicata e che la Citta dei Sassi è oggi considerata un vero e proprio laboratorio antropologico e culturale di valenza sovraregionale” -spiega Vizziello” non si comprende perché l’Academy delle imprese culturali e creative non debba trovare la sua naturale collocazione nella città di Matera, in ossequio ad una strategia di valorizzazione delle vocazioni proprie di un territorio che è parte fondante della progettualità di matrice europea volta a favorire la crescita del tessuto produttivo regionale.”

“La creazione di centri di ricerca in grado di assicurare alle imprese un adeguato bagaglio di innovazione scientifica e tecnologica è lo strumento migliore per garantire alle stesse la possibilità di vincere la sfida della competitività”-sottolinea l’esponente di Basilicata Oltre-“soprattutto alla luce delle difficoltà delle aziende lucane ad effettuare investimenti in ricerca e sviluppo.

“Per evitare che nemmeno un centesimo delle risorse europee destinate a supportare le imprese lucane che si cimentano nei settori dell’industria culturale, dell’aerospazio o della bioeconomia venga perduto o disperso nei rivoli del consenso” -conclude Vizziello-“riteniamo opportuno che si proceda nella competente Commissione Consiliare all’audizione dell’Assessore Galella e del legale rappresentante del Circolo la Scaletta di Matera, per porre un argine al doppiopesismo di cui, purtroppo, si è già reso protagonista il governo regionale”.