Abiusi: Assessore, quelle navette da Matera a Bari restano un Pesce d’Aprile

Da conoscitore di cose materane e potentine, devoto anche a san Rocco, da Pisticci a Tolve, Pio Abiusi ‘’assessore regionale esterno’’ quando si tratta di dare pane al pane e vino a vino rovescia la coppa, anzi la pratica sulle coppia di navette per l’aeroporto di Bari e viceversa, per parlare di demeriti oggettivi: i tempi lunghi della burocrazia, incrostati nella Città dei Sassi e quelli degli annunci, fuori luogo, che verrebbero dalla Regione Basilicata. E su questo aspetto il nostro assessore ad honorem, senza compensi, rivolgendo a Pasquale Pepe, assessore in carica con delega alle Infrastrutture e ai Trasporti, gli dice che la Regione non ha alcun merito sull’iniziativa. E spiega passo passo di come sono andate le cose, con quelle risorse ‘’congelate’’ dalla pandemia per attivare quelle sospirate corse, che sarebbero dovute partire dal 1 aprile… Un “pesce” che ha galleggiato tra il torrente Gravina ( Matera) e le anse del fiume Basento nei pressi di via Anzio, che non provengono dalle casse regionali. Anzi. Ma qualcuno le mani al portafogli dovrà pur metterle, visto che il Cotrab non è un consorzio di beneficenza e quanto agli orari Abiusi tira fuori non poche perplessità, tra turni di riposo del personale e coincidenze in fasce orarie da colmare. Su tutto questo il Comune resta in silenzio, in attesa della prima corsa del 26 agosto, o di tirar fuori la voce …su altri temi di una mobilità sempre più insostenibile. Tanto abbiamo un eliporto da completare con un bando di gestione da avviare. E qui una messa a San Cristoforo,protettore di conducenti, autisti e autieri, a san Giovanni decollato ci sta tutto per sbloccare la situazione. Naturalmente Pio Abiusi non dimentica san Rocco…



L’assessore Pepe parte con il piede sbagliato!

Premesso che il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale con 2 coppie di corse aggiuntive di navette per il collegamento tra Matera e l’ Aeroporto di Bari Palese è stato deciso dal Comune di Matera, l’assessore Pepe può smetterla di vendere fumo!

Era il 19 Marzo 2024 quando la giunta comunale di Matera decise di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Matera e la Regione Basilicata per il potenziamento del servizio suddetto.

In poche parole fu deciso di dare fuoco alle ultime polveri rimaste. Il servizio avrebbe interessato il periodo tra il 1°Aprile 2024 ed il 31 Dicembre 2025,utilizzando. 324.398,72 Euro che erano i fondi residui a valere sull’art. 1 comma 574 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la legge di stabilità del 2018. Con quella legge vennero stanziati 1,2 milioni di Euro così da potenziare il servizio in occasione degli eventi che hanno interessato Matera il 2019. Parte di quei fondi sono stati spesi e la somma residua il Comune se li è ritrovati in bilancio dopo una serie di traversie tra cui il COVID, quando ci fu “un fermo tecnico” di oltre un anno e poi un contenzioso con COTRAB.

Far partire il servizio il 1 Aprile sarebbe stato utile per i ponti di primavera ed invece è rimasto un PESCE D’APRILE. Siamo giunti alla fine dell’estate per approvare una Delibera di Giunta Regionale la n° 419 del 1 Agosto 2024 per dare esecuzione al servizio. Quella delibera era una semplice presa d’atto poiché la Regione Basilicata non avrebbe cacciato un becco di quattrino!

Alla buon ora l’assessore Pepe oggi ci comunica che il servizio partirà il 26 Agosto, praticamente con 5 mesi di ritardo rispetto a quanto programmato.

L’assessore Pepe ci annuncia in pompa magna che verranno potenziate le navette per il trasporto pubblico da Matera all’aeroporto di Bari Palese senza far riferimento al dettaglio relativo alle risorse che sono quelle del Comune di Matera. Ci dice che il servizio sarà operativo a partire dal 26 agosto, grazie alla collaborazione tra la Regione Basilicata, il Comune di Matera e il Consorzio Cotrab .



Qui viene il bello! Cotrab non è un benefattore noi paghiamo il servizio al consorzio e con molta probabilità se si potesse andare sul mercato quel servizio costerebbe anche meno. Cotrab ha dei turni di lavoro da rispettare con gli addetti ed allora ci offre il seguente orario per le due navette aggiuntive. Partenza da Matera per Bari -Palese ore 8,30 ed ore 14,00. Il ritorno da Bari -Palese per Matera è previsto alle ore 11,30 ed alle 17,30, oltre non si può perchè gli autisti debbono smontare e rientrare a casa. Noi rispettiamo i lavoratori, lungi da noi ipotizzare politiche di sfruttamento ma la partenza delle 17,30 si inserisce in una fascia di orari in cui il servizio è già abbastanza coperto da Palese per Matera ed infatti ci sono tre corse: 13,40, 15,00, 19,15 mentre c’è un buco madornale dalle 19,15 alle 00,30, un buco di oltre 5 ore che va colmato. Quel ritorno delle 17,30 concordato per soddisfare le esigenze di Cotrab va traslato alle 21,30 così da coprire in qualche modo il buco serale.

Chiediamo molto all’amministrazione Cotrab? Potrà soddisfare l’aspettativa dei cittadini o il TPL è un’ ennesima gabella da pagare senza fiatare? Assessore Pepe Lei è partito con il piede sbagliato! Faccia meno chiacchiere e cominci a proporre cose serie e credibili con le risorse disponibili che non sono infinite anche per il versante materano della Basilicata.

Questa volta non allarghiamo il tema ai milioni erogati alle FAL per acquistare i trenini a batteria che i suoi predecessori, appartenenti al suo stesso partito politico e di concerto con l’amministrazione comunale di Matera hanno compiuto

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 19 Agosto 2024