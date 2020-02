Il PD che aveva perso le elezioni comunali scorse, poi tornato a cavallo con il governissimo di metà consiliatura e diventato il sostanziale motore che ha sostenuto De Ruggieri sino a questo mesto finale costellato da ulteriori perdite di pezzi di maggioranza, appare ora un partito isolato che fatica a trovare compagni di viaggio per la imminente nuova consultazione.

Ad esso toccherà essere forse, ironia della sorte, l’unica entità che in qualche modo toccherà rivendicare l’esperienza amministrativa in conclusione, che non raccoglie particolari giudizi entusiastici nella città. Chi altri lo farà, considerato che c’è un fuggi fuggi generale dal rivendicare -nel bene e nel male- il proprio ruolo a sostegno del immarcescibile condottiero dell’Arca di Noè e del governo della Città di questi anni appena passati?

Il PD potrà rivendicare di aver assicurato il governo della Città proprio nel momento maggiore di necessità, ma sicuramente esce stremato ed indebolito da questa tortuosa esperienza amministrativa anche nelle sue componenti interne, oramai quasi ridotte sostanzialmente a ciò che gravita intono ad Adduce-Cifarelli-Muscaridola. Le altre: chi ha preso vie diverse con la scissione renziana e chi prova a giocare la partita amministrativa in proprio grazie a quel “tana libera tutti” oramai irrefrenabile che ha origini però nella infelice scelta del PD di parcellizzazione in liste civiche dei propri esponenti nelle amministrative precedenti, inseguendo un rastrellamento a strascico del consenso per Adduce. Ma l’appetito, come si dice, viene mangiando…e quello che doveva essere un escamotage ora si rivela un boomerang.

Ma è proprio a causa di tale oggettiva difficile situazione di partenza che il PD, messa da parte la sicumera del 2015, si mette sul mercato (che al momento vede movimenti alquanto sotterranei) in modo aperto al confronto e con l’occhio rivolto al quadro nazionale, nel tentativo di trovare interlocutori con cui poter intavolare una discussione che possa sfociare in una alleanza elettorale.

Il tempo stringe, il quadro è frammentato, le difficoltà enormi, eppur bisogna andar…verso una tornata elettorale amministrativa che si appresta ad essere oltre che più frammentata di quella del 2015, anche più improvvisata, con tutte le conseguenze nefaste che ne deriveranno -per chiunque dovesse vincere- circa la capacità di tenuta di governo successiva. Ma inutile fasciarsi la testa prima di essersela rotta.

Ed ecco a seguire il comunicato stampa diffuso dal PD in cui, significativamente, si legge che esso “per offrire alla città una proposta politica all’altezza della sua importanza per continuare a rappresentare un punto di riferimento regionale, meridionale e nazionale……è pronto a cogliere positivamente i segnali che provengono dalla comunità variamente organizzata, rispettando le tante sensibilità che vanno manifestandosi già da qualche mese, vere protagoniste di questa fase politica.”

Insomma, per dirla alla gabbani…”AAA cercasi, umanità virtuale, sperasi…”

L’augurio per la Città è che in questo lasso di tempo che manca alla presentazione delle liste si riescano a comporre alleanze e candidature il più omogenee possibile ed in grado di varare programmi chiari e condivisi atti a reggere una consiliatura intera.

Comunicato stampa del PD

“Il Partito Democratico della città di Matera si è riunito per una valutazione degli impegni più rilevanti dell’agenda amministrativa anche in vista del prossimo appuntamento elettorale.

> Il PD è impegnato a concludere positivamente i provvedimenti in itinere e l’attività di programmazione al fine di presentare agli elettori il frutto di un lavoro intenso e lasciare alla prossima amministrazione una eredità positiva capace di proiettare Matera verso obiettivi di rafforzamento del posizionamento e della grande reputazione che la città ha saputo guadagnarsi in questi anni, pur tra difficoltà e contraddizioni che anche grazie al PD è stato possibile governare.

> Si apre ora una fase impegnativa per offrire alla città una proposta politica all’altezza della sua importanza per continuare a rappresentare un punto di riferimento regionale, meridionale e nazionale.

> Il Partito Democratico è interessato, in sintonia con il lavoro che Nicola Zingaretti sta facendo a livello nazionale, alla costruzione di un campo democratico, largo, nel quale collocare i temi rilevanti dell’uguaglianza, dell’economia verde, della sostenibilità e, in particolare per Matera, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso forti segnali di rinnovamento anche della propria classe dirigente.

> Pertanto il Partito Democratico è pronto a cogliere positivamente i segnali che provengono dalla comunità variamente organizzata, rispettando le tante sensibilità che vanno manifestandosi già da qualche mese, vere protagoniste di questa fase politica.”