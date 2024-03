AAA Candidato Presidente cercasi disperatamente….per fare cosa?

La febbre da candidato cresce mano a mano che si avvicina la data di presentazione delle liste per le elezioni regionali della Basilicata. Il centro destra, dopo la batosta sarda, ha deciso per la riconferma di Vito Bardi. Il centro sinistra, invece, boccheggia ancora a causa di quella palla che il PD si è inopinatamente legata al piede, prima di fare una alleanza, scegliendo frettolosamente di appoggiare Angelo Chiorazzo. Compiendo un evidente madornale errore politico da cui sarà difficile uscirne indenne. Anche uno a digiuno di politica avrebbe capito che non puoi decidere tu chi è il migliore candidato e pretendere poi che gli altri lo accettino supinamente. Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano (Gino e Michele docet)….figurarsi dei potenziali alleati con cui non hai ancora discusso un eventuale programma su cui convergere. Insomma, esattamente il contrario di ciò che è accaduto in Sardegna e in Abruzzo, dove l’interlocuzione almeno tra i principali partiti (PD e M5S) è stata avviata molti mesi prima, con percorsi di condivisione di programma e poi di candidature. In Basilicata, non solo non risulta che si sia mai parlato di programmi a tempo debito, ma si è partito tardi e con il piede sbagliato. La frittata è oramai fatta, a giudicare dalle dichiarazioni che si rincorrono alla vigilia della direzione regionale dem, la stessa che ha combinato questo guaio. Con Chiorazzo che, legittimamente, non demorde dalla sua corsa, con la prospettiva di fare il SORU della situazione nel caso il PD lo molli. E con gli spingitori chiorazziani più oltranzisti che continuano a sostenere che sarebbe “Inammissibile per il PD cambiare il candidato presidente“, come scrive uno fra tanti Giovanni Petruzzi nella nota che riportiamo più avanti. Che sembra aver dimenticato quella importante parolina che è “Autocritica” e si lancia nel dileggio nei confronti di chi non apprezza “il migliore” proposto. Quale sarebbe la proposta? Di andare avanti da soli fino alla vittoria….di Bardi? Ottimo programma politico. Ci sembra di vedere quel sorriso sarcastico dell’indimenticato Luongo a fronte di tanta insipienza politica. Nel frattempo, sempre in questa area, sono stati avanzati altri nomi di possibili candidati tra cui il magistrato Alberto Iannuzzi a favore del quale è stato diffuso anche un appello (lo pubblichiamo più avanti) su cui è aperta una raccolta di firme. Insomma, ci si continua ad accapigliare ancora, sempre e solo sul nome di CHI dovrebbe rappresentare una coalizione (QUALE?) e che -se eletto- dovrebbe governare i lucani…….ma per fare COSA? Boh! Eppure sarebbe questo l’argomento principale di una elezione per cui chiedere ed ottenere i voti. O, oramai, basta il casting? Quindi, come direbbe Totò, come fare a meravigliarsi ….che uno si butta a destra! Vedremo cosa ci riservano le prossime ore. Nel frattempo, a seguire la nota a firma di Giovanni Petruzzi (Coordinatore regionale Mozione Cuperlo Pd Basilicata) dal titolo “Inammissibile per il PD cambiare il candidato Presidente” e in cui si legge che “Nel mentre saggiamente uno dei padri fondatori del centrosinistra lucano, Tonio Boccia, lancia un ulteriore appello al buonsenso ed alla ragionevolezza politica alle forze del campo giusto affinché chiudano un accordo serio e lungimirante intorno alla candidatura di Angelo Chiorazzo, l’anomalo asse degli sfasciacarrozze sottoscrive un comunicato congiunto per offrire una sponda ai tentativi che alcuni settori del M5S stanno portando avanti per umiliare il Pd, la comunità politica più radicata e capillarmente diffusa della Basilicata. I responsabili delle sigle minori della sinistra, insieme al segretario regionale di Azione che ha più volte ribadito che il partito che rappresenta può allearsi sia con la destra che con la sinistra all’insegna dell’antico motto “Francia o Spagna purché se magna”, senza alcuno sprezzo del ridicolo, affermano che bisogna “creare il clima di coesione costruito in Sardegna”, dimenticando che nella regione in cui è diventata Presidente Todde i calendiani sostenevano Soru. Una flessibilità estrema, che per altri soggetti politici riguarda persino la denominazione della sigla d’appartenenza, come attestato dalla riesumazione del copyright Alleanza Verdi Sinistra, accantonando momentaneamente quelli singoli di Sinistra Italiana ed Europa Verde, forse perché di quest’ultima è coordinatore regionale Giuseppe Digilio, che, insieme alla maggioranza dei Verdi lucani, esprime posizioni politiche differenti. Il refrain di questi stonati ritornelli- congiuntamente alle infelici sortite di qualche esponente nazionale dei 5 stelle che, dopo aver incassato la Presidenza della Regione Sardegna con la metà dei voti del Pd, esprimono incomprensibili veti nei riguardi dei candidati del Pd in Basilicata e Piemonte- rappresentano gli ultimi fuochi d’artificio fatti esplodere propedeuticamente all’importante Direzione Regionale del Pd di domani, ove auspicano di sovvertire una decisione solennemente assunta nello scorso mese di ottobre, che sarebbe inammissibile modificare, pena la delegittimazione di un’intera classe dirigente ed il suicidio politico collettivo del centrosinistra lucano, che sarebbe inesorabilmente proiettato verso una certa sconfitta elettorale, nonostante l’inconcludente ed inetta legislatura regionale guidata dal ricandidato Presidente Bardi.”…..e l’appello ai “liberi cittadini che vogliono sottoscrivere la lettera aperta indirizzata a Schlein e Conte e alle forze progressiste affinché si candidi alla presidenza della Regione Basilicata il magistrato Alberto Iannuzzi”, che 50 promotori (primo firmatario Gildo Claps) hanno lanciato questa mattina. Un documento che -dicono i promotori- non era finalizzato ad una raccolta firme ma, considerando l’interesse crescente e la volontà di condivisione della proposta, si raccolgono ulteriori sottoscrizioni per accogliere il desiderio dei tanti cittadini che vogliono sentirsi parte attiva della vita politica della nostra regione e che credono ancora di poter contribuire ad un cambiamento reale del nostro territorio.

Per sottoscrivere l’appello basta inviare una mail all’indirizzo art.48costituzione@gmail.com indicando: nome, cognome, città/paese, attività lavorativa e/o altre eventuali informazioni che i cittadini vorranno fornire.” Questo il testo:

“Lettera aperta alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, al presidente del Movimento 5stelle, Giuseppe Conte, e a tutte le forze progressiste, in sostegno della candidatura di Alberto Iannuzzi a presidente della Regione Basilicata.” “Gentile segretaria, gentile presidente, si avvicinano le elezioni in Basilicata, da cinque anni amministrata da una coalizione di centrodestra, con il risultato di un aggravamento dei tanti problemi che affliggono questa regione. Nonostante ciò, si fa ancora fatica a costruire un’alternativa credibile e una prospettiva politica che sia un motivo di speranza per i cittadini. Le recenti elezioni in Sardegna hanno tracciato una strada per costruire in Italia un’idea di comunità in grado di contrastare le destre, “rispondendo con la matita ai manganelli”, come ha detto la neoeletta presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde. Quello che è stato fatto in Sardegna non deve, però, creare l’illusione che bastino un’alleanza o accordi politici per essere credibili. Ci vogliono idee, coerenza, storie personali libere e coraggiose perché si torni a credere che la politica possa rispondere alle povertà e alla sottrazione di diritti, cominciando dai diritti alla salute, al lavoro, allo studio, e possa contrastare le mille forme di sfruttamento dei territori. Gentile segretaria, gentile presidente, come sapete, in questi mesi in Basilicata le forze politiche del centro-sinistra non sono riuscite a trovare un’intesa né programmatica né sul nome del candidato presidente. L’unico nome fin qui emerso è un nome divisivo e dal percorso professionale e politico ambiguo, che ha impedito una convergenza simile a quella concretizzatasi in Sardegna. Nei prossimi giorni è prevista una direzione del PD e probabilmente un tavolo di confronto tra le forze progressiste, attraverso i quali si tenterà di dare un’indicazione sul nome di un candidato o di una candidata, intorno a cui costruire un’alleanza e un progetto per il futuro della Basilicata. Senza nulla togliere ai nomi proposti, riteniamo che la nostra regione abbia bisogno di credere che un futuro sia davvero possibile, un futuro nel quale non si sia più in balia di interessi predatori, cha vanno dallo sfruttamento del lavoro allo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali. Cara segretaria, caro presidente, non servono le belle parole e neanche i bei programmi, serve la credibilità, perché si possa davvero credere che questa regione possa affrancarsi dallo sfruttamento e camminare sulle proprie gambe, confidando sulle proprie risorse, umane e ambientali. Vi scriviamo, confidando in un vostro intervento, affinché possano essere accolte queste istanze, a partire dalla scelta di un candidato che sappia farsene interprete e garante. Tra i nomi in discussione, spicca quello di Alberto Iannuzzi, attuale presidente della Corte di Appello di Potenza. Si tratta di un magistrato dalla storia professionale e personale fatta di autonomia, coraggio e libertà. Una persona di grande equilibrio, caratterizzata anche da un impegno civile nel mondo dell’associazionismo. Tutti i lucani sanno che Alberto Iannuzzi, nella sua attività di giudice, è sempre stato indipendente e libero nel valutare i fatti su cui ha fondato le sue decisioni, senza mai lasciarsi condizionare da alcun tipo di vincolo di appartenenza né tanto meno di simpatia politica. Non solo. Alberto Iannuzzi si è sempre contraddistinto per una particolare attenzione ai ragazzi, quegli stessi ragazzi che, a centinaia, ogni anno lasciano la nostra bella terra, un fenomeno che pensavamo circoscritto all’immediato dopoguerra. A loro ha dedicato tempo e attenzione, sia con l’impegno nelle associazioni di volontariato, sia nelle scuole dove è stato sempre presente con incontri sulla legalità e sulla giustizia sociale. Gentile segretaria, gentile presidente, siamo cittadini impegnati nel lavoro, nelle associazioni, nella sanità, nel settore privato, nella scuola e nelle università, e dai nostri osservatori, proprio per il profilo e la storia personale, che abbiamo provato a delineare sinteticamente, possiamo dirvi che un nome come quello di Alberto Iannuzzi susciterebbe un’ondata di entusiasmo, una voglia di impegno e di riscatto, il tornare a credere nella politica, in quella “politica dal basso” e “del noi” sulla quale, siamo sicuri, vogliate fondare, insieme alle altre forze politiche del centro- sinistra, una nuova prospettiva politica per il Paese. E questo dobbiamo farlo, città per città, regione per regione. Confidiamo davvero che questo sogno non si spezzi sul nascere qui in Basilicata. Troppo grandi sono state le delusioni del passato perché si possa pensare a una soluzione di compromesso. Sappiamo bene che certi poteri, chi ha ancora interesse a tenere questa regione sotto il giogo dello sfruttamento, non apprezzerebbero la candidatura di Alberto Iannuzzi. Proprio per questo vi scriviamo. Perché è il tempo del coraggio e della visione. E in questo tempo ciascuno di noi ha il dovere di fare la propria parte. Facciamolo insieme.Noi ci siamo. Grazie.” I promotori dell’appello:

Gildo Claps

Olimpia Fuina Orioli (insegnante, operatrice sociale)

Pietro Bianchi (operatore socio-culturale)

Rosario Gigliotti (docente universitario)

Roberta Maulà (capo scout, associazionismo)

Ascanio Donadio (operatore culturale, attivista)

Marianna Tamburrino (operatrice socio-culturale)

Marcello Travaglini (insegnante, associazionismo)

Mimmo Nardozza (filmmaker)

Anthony Clementi (insegnante, mondo dell’associazionismo)

Maria Teresa Rossi (chirurgo)

Giulio Laurenzi (disegnatore satirico)

Giovanni Ferrarese (ricercatore CNR)

Luca Califano (artista)

Giovanna Zanello (imprenditrice)

Andrea Morlino (chirurgo)

Andrea Cerverizzo (ambientalista)

Giovanna Lacapra (educatrice)

Michele Sensini (operatore sociale)

Massimo Lovisco (artista e fotografo)

Ada Melchionda (avvocato)

Domenico Colucci (operatore culturale)

Nicola Magnella (ambientalista)

Claudia Scelzo (operatrice socio-culturale)

Antonio Porretti (autore)

Gina Carbone (insegnante)

Renato Pezzano (musicista)

Elena Tranfaglia (formatrice)

Francesco Lerra (insegnante, educatore)

Giulio “Ilio” Satriani (musicista fumettista)

Imma Oliva (docente universitaria)

Rosa Pugliese (formatrice)

Giovanni Restaino (mediatore culturale)

Chiara Prascina (archeologa)

Giuseppe Pupillo (operatore culturale)

Enrico Scapati (docente)

Antonia Potenza (pensionata)

Gabriella Quaglia (docente di lettere)

Rocchina Motta (docente di storia e filosofia liceo classico)

Francesco Petrone (docente, scrittore)

Ida Rosati (docente scuola superiore)

Vincenzo Martinelli (educatore professionale)

José Toscano (avvocato)

Rosa Carbone (consulente familiare, associazionismo)

Angelo Genovese (cancelliere in pensione)

Irene Nardiello (docente scuola superiore)

Dino Potenza (chinesiologo)

Silvano Fanelli (operaio)

Angela Sarli (insegnante)

Giulio Pedota (rappresentante consulta studentesca)