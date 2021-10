“Una riflessione sul futuro del Sistema Sanitario, su come potenziare i servizi e tutelare il diritto alla salute in una logica universalistica.

Queste le questioni affrontate nell’incontro pubblico che si è tenuto a San Mauro Forte su iniziativa congiunta del Partito Democratico e di Sinistra Italiana.”

E’ quanto riportato in una nota congiunta dei due partiti politici organizzatori dell’iniziativa che così prosegue:

“In una Piazza Monastero, che ha riscoperto il gusto della bella politica, a confrontarsi sono stati chiamati due autorevoli esponenti del mondo politico lucano, l’onorevole Vito De Filippo e Gianni Rondinone.

Nelle parole degli intervenuti è emerso il bisogno di costruire una visione di lungo respiro per affrontare i problemi posti dalla crisi pandemica a cominciare dalla necessità ineludibile di riorganizzare la medicina sul territorio.

L’incontro, moderato da Vanessa Rainò, è stato aperto da Giuseppe Santochirico, giovane segretario di circolo del Partito Democratico, che ha sottolineato come compito della politica sia quello di creare spazi di dialogo con i cittadini sulle questioni che attengono la Salute a partire dalle opportunità offerte dalla misura 6 del PNRR.

Una misura che prevede investimenti cospicui in direzione della sanità di prossimità a cominciare dall’idea delle Case della Salute, avamposto medico fondamentale per le piccole comunità come San Mauro Forte.

L’onorevole De Filippo si è soffermato, invece, sul lavoro svolto dal governo centrale e, in particolar modo, dal ministro Roberto Speranza con riferimento al superamento delle norme che impedivano l’assunzione di personale e l’aumento delle borse di specializzazione per i nuovi medici.

Il parlamentare non si è poi sottratto a dare risposta alle domande dei cittadini a cominciare da quella riguardante il pericolo rappresentato dalla individuazione sul territorio della Basilicata del sito nazionale per il deposito di scorie radioattive.

Gianni Rondinone, segretario regionale di Sinistra Italiana, ha definito “Patto con le Comunità” la sfida da lanciare nei prossimi mesi per rimodellare la sanità pubblica.

Una impostazione nuova con le aziende sanitarie chiamate a organizzare i servizi e le istituzioni locali, associazioni, semplici cittadini che si adoperano per rendere tali servizi fruibili e moltiplicatori di benessere per le comunità.

Il PNRR e la Proposta di nuovo Piano Sanitario Regionale, secondo Rondinone, rappresentano una occasione unica da non perdere. La sola costruzione di Ospedali di Comunità e Case di Comunità non basta per migliorare i servizi. Servono risorse stabili per assumere personale, ampliare i servizi di presa in carico dei pazienti cronici, migliorare l’assistenza domiciliare Integrata.

Gianni Rondinone ha sottolineato, infine, l’esigenza di difendere con determinazione il sistema sanitario pubblico, attraverso una regolazione più chiara e rigorosa del ruolo delle strutture private.

La pandemia dimostra quanto velleitaria sia l’idea che riducendo le risorse del Servizio Sanitario Nazionale e dando spazio a un sistema parallelo di tipo privato sia possibile garantire gli stessi standard di efficienza e qualità dei servizi.”