A San Giorgio arriva il Postamat. Lista(fdi): si cambi rotta…

Per un problema avviato a soluzione, l’installazione a San Giorgio Lucano ( Matera) un postamat in sostituzione dell’ufficio postale restano tutti quelli dei piccoli centri della Basilcata, alle prese con il taglio dei servizi e, di conseguenza, dello spopolamento. A ribadirlo il consigliere Nicola Lista ( Fdi) che si fa interprete delle condizioni di altre realtà che vivono lo stesso problema. E’ una questione nazionale che dovrebbe essere tra le priorità del Governo nazionale e centrale. E invece si opta per scelte penalizzanti, ed è un dato di fatto, come l’autonomia differenziata che finirebbe per peggiorare la situazione soprattutto al Sud. Quanti hanno votato ‘”allineati e coperti’’ per disciplina di partito hanno tradito, e con il loro silenzio lo hanno confermato, i problemi di tante piccole realtà- come quelle della Basilicata- che non hanno voce e né tantomeno risorse finanziarie.



Prendo atto con viva soddisfazione che le Poste italiane, presso la filiale di San Giorgio Lucano, stanno provvedendo ad installare il postamat.

Da molti anni veniva fatta richiesta da parte di moltissimi cittadini, anche attraverso apposite petizioni da noi promosse, nonché lettere di sollecito dell’Amministrazione comunale, di poter disporre di uno sportello automatico per il prelievo di contanti.

I piccoli centri più di tutti gli altri stanno pagando, specialmente negli ultimi decenni, a caro prezzo la desertificazione dei servizi essenziali. E gli sportelli automatici, in queste realtà sono davvero vitali, soprattutto per i pensionati, i quali per tanti motivi non possono agevolmente spostarsi verso altri comuni ove gli stessi sono ubicati, quando necessitano di fare operazioni pure fuori dell’orario di apertura degli uffici al pubblico.

Occorre invertire tali dissennati atteggiamenti, perché si possa avere ancora fiducia nelle istituzioni nei suoi vari livelli, e affinché anche i piccoli borghi continuino a vivere dignitosamente, e soprattutto rispettati.

La battaglia, perché davvero così la possiamo definire, è andata a buon fine.

San Giorgio Lucano 15/11/2024

Nicola Lista

Consigliere comunale