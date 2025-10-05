A Roma un fiume di pace e c’era anche Matera

Lo confermano le foto inviateci da Antonio Nacci ”militante” per la pace con tanto di bandiere che continuano a garrire da Matera a Roma e dove servirà… L’Italia che non è allineata e coperta, servile con gli interessi israeliani e statunitensi che sventolano oggi un piano di pace sul genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania, e dopo lo stop della marina della “stella di David” in acque internazionali (aspetto puntualmente taciuto da quanti lavorano per la disinformazione) della missione solidale della Flotilla, ha confermato con la manifestazione di Roma, svoltasi sabato 4 ottobre, che i popoli vanno rispettati e hanno diritto a decidere del proprio futuro.Quanti sono scesi in piazza civilmente, anche nei giorni precedenti nel resto del Paese- aldilà di alcuni isolati episodi di inciviltà , che nulla avevano a che fare con la manifestazione- hanno confermato che l’Italia della democrazia, della libertà, della pace, che rispetta e difende la Costituzione chiede pace, ma lavorando per la pace. Ricordiamo le parole del presidente partigiano Sandro Pertini che invitava a svuotare gli arsenali di armi e a riempire i granai. E a Gaza, ma anche in altre parti del mondo dove proliferano i conflitti geopolitici con motivazioni finanziarie e di sfruttamento.

