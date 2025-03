A Roma il centrodestra non ha ancora deciso…per Quarto a Matera

Continua a stare nel limbo Piergiorgio Quarto, segretario regionale di Fratelli d’Italia in Basilicata, tra i pilastri di Coldiretti, rimasto al palo nelle scorse elezioni regionali, ma che resta- salvo sorprese – il candidato naturale del centrodestra Fi, Fdi e Lega a sindaco di Matera. Il Ministro Elisabetta Casellati, parlando a Potenza a margine del congresso del partito, non si è sbilanciata, come confermato in altre occasioni, e ha ripetuto che a decidere sarà il tavolo nazionale di centrodestra come accade per tutto quanto avviene in Basilicata. E questo significa che si potrebbero valutare delle alternative, magari con un nome del passato di forti affidabilità amministrative …come riportano i rumors, dando corpo a quanto venuto fuori con le primarie libere del 6 aprile. E’ una mina vagante. Ma Fdi ha chiesto chiarezza, come ha detto di recente il capogruppo in consiglo regionale Napoli.



“Il candidato sindaco per Matera verrà fuori dal tavolo nazionale di centrodestra -ha detto la ministra per le riforme costituzionali,Maria Elisabetta Alberti Casellati. La posizione di Forza Italia non è cambiataed è sempre la stessa: privilegiamo la coalizione, spinte in

avanti non sono ammesse. La linea per il candidato di Matera

sarà determinata dal tavolo nazionale”. E quanto alle primarie ( a Matera partecipa per Matera 2030 l’azzurro Nicola Casino ndr) ha detto Casellati che “saranno un esercizio utile per chi lo ritiene. Per noi non lo sono e oltretutto non riesco a capire come verranno determinate le preferenze, chi controllerà, con quale metodo. Non ci riguardano”. Ultima battuta sulle voci di candidatura per Piergiorgio Quarto a sindaco di Matera ha detto che “se la maggioranza del tavolo nazionale lo individuerà, noi saremo tutti con lui, senza dubbio”. Ci piacerebbe sapere quando? Dopo le primarie libere di Matera o dopo Pasqua….Ancora un po’ di pazienza. Il tavolo del centrodestra è a Roma e va apparecchiato per tre o per …Quarto?