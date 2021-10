Piazza San Giovanni,a Roma, e una data “16 ottobre 2021” che dovrà insegnare più di qualcosa a quanti stanno alla finestra e hanno dimenticato che autoritarismi, fascismi, populismi,intolleranza e via elencando si combattono con militanza, continuità, nella difesa della Costituzione, simbolo di libertà e democrazia. La Manifestazione con Cgil, Cisl e Uil dopo l’assalto , la devastazione alla sede Camera del Lavoro dei giorni scorsi – con la cronaca e i protagonisti che rappresentano una pagina di buia e preoccupante della recente storia del BelPaese- è un momento dal quale ripartire per responsabilizzare tutti e quanti con superficialità, pigrizia, disaffezione per alcuni dei motivi indicati sopra, hanno lasciato il campo a quanti hanno occupato spazi che hanno minato il tessuto democratico e alimentato una deriva di intolleranza da contrastare recuperando, per quanto possibile, il terreno perduto. Date come il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 novembre, il 1 maggio e altre che fanno riferimento a Shoah, memoria, legalità vanno riannodate con il filo rosso della partecipazione, della responsabilità, educazione delle giovani generazioni ai valori fondanti della Costituzione, nata dalla Resistenza.



C’è un vuoto da colmare. Da Roma, dove erano presenti – accanto ai segretari Maurizio Landini, Luigi Sbarra , Pierpaolo Bombardieri tanti cittadini, lavoratori della Basilicata, giunti con 35 autobus, un bel segnale di partecipazione. Sui social tanti volti conosciuti della Camera di Lavoro di Matera,

alcuni compagni di vecchia data come Angelo Raffaele Cotugno e Nichi Vendola, o che hanno mantenuto dritta la barra di appartenenza come Vito Bubbico che al ritorno a Matera, dopo aver cantato con altri ”Bella ciao” , trascriverà sul nostro blog impressioni e proposte di una giornata memorabile.



Vissuta in una piazza storica delle manifestazione sindacali, studentesche, delle battaglie civili e di una ‘Sinistra’ frettolosamente archiviata sulla strada di uno pseudo riformismo a tutti i costi favorita da trasformisti, arrivisti e da involuzioni politiche ”nè carne e nè pesce” che hanno lasciato per troppo tempo- quel ”popolo”- alla mercè del qualunquismo e del disimpegno.