Dopo Pisticci nel Materano e Melfi nel Potentino che contano oltre 17.000 abitanti, Lauria e Rionero in Vulture (Potenza) sono i secondi comune della Basilicata(oltre 13.000 abitanti) al voto per le amministrative di primavera in Basilicata. E l’attesa c’è con le aspettative di sempre per realizzare progetti a metà, per confermare le amministrazioni in carica o per metterle da parte. E nella città di don Giustino Fortunato le attese ci sono eccome. Qualcosa si muove. Movimenti e partiti studiano aggregazioni e si muovono per individuare il nuovo sindaco. Chi succederà a Luigi Di Toro (Lista civica Insieme per Rionero) per il prossimo quinquennio? Vedremo da programmi e candidature dei primi cittadini e delle liste. Nel frattempo il Centro Studi Leone XIII si conferma come luogo di dibattito e di confronto e ‘laboratorio” della politica del fare. Nella nota di Pasquale Tucciariello, animatore del Centro, il resoconto di un incontro a più voci. E la priorità resta il progetto. Poi i nomi per realizzarlo.



Rionero, elezioni. Anche ieri, domenica 31 Gennaio, si è tenuto un incontro presso il Centro Studi Leone XIII promosso dal segretario del Pd, Francesco Ciampa e dal segretario del Psi, Antonio Giansanti, con gruppi di persone fortemente interessate a dare un contributo concreto, in termini di impegno, in vista delle elezioni amministrative a Rionero previste per il prossimo mese di Maggio. Non era presente il segretario del Pd per impedimenti imprevisti, ma l’incontro si è ugualmente svolto. I punti discussi sui quali si è trovata ampia convergenza: 1) le ultime amministrazioni che si sono succedute, a guida Placido e a guida Di Toro, si sono rivelate deludenti e addirittura dannose per la città (ne parleremo in una prossima comunicazione); 2) occorre un ampio schieramento di gruppi politici di vario orientamento e di energie cittadine legati da forti motivazioni civili ed etiche; 3) bisogna cominciare a lavorare per un programma amministrativo capace di individuare correttamente lo stato delle cose e le motivazioni più interne – una sorta di diagnosi accurata – ; 4) occorre lavorare per un programma possibile a breve, medio e lungo termine, in grado di dare respiro al territorio con tutti i suoi gruppi umani ed i suoi bisogni di incontro e di vitalità – una terapia abbastanza rapida e precisa – ; 5) bisogna individuare energie positive con provata esperienza e con nuove forze più giovani tali che l’azione politica ed amministrativa si possa svolgere come azione immediata e come laboratorio e preparazione per personale dirigente futuro in grado di dare seguito a progetti a lungo termine; 6) solo dopo questo lavoro di preparazione si potrà porre mano a chi dovrà guidare tali percorsi per i prossimi cinque anni e in generale ad una ampia squadra che sostenga l’azione amministrativa.

Intanto, invitiamo partiti e gruppi sociali ad evitare di lanciare nomi di candidati sindaci ed assessori perché prima del nome viene il progetto. C’è l’ambizione da parte nostra di favorire amicizia, armonia, coesione, studio del territorio e del suo possibile sviluppo in tempi certi.

Pasquale Tucciariello, Centro Studi Leone XIII