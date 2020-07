Ne avevamo parlato in altri servizi. La federazione popolare dei Democratici cristiani della Basilicata si sta organizzando e porta avanti l’attività di aggregazione, tesseramento e sensibilizzazione in vista delle imminenti uscite elettorali, a cominciare dalle comunali di Matera, su temi di interesse territoriale. Sabato 18 luglio a Rionero in Vulture ( Potenza) si terrà l’assemblea regionale sul tema ” Proposta cattolica nell’attuale deserto di idee. Interverranno il coordinatore regionale Pasquale Tucciariello,il vicecoordinatore regionale Francesco Saverio Acito, Nina Chiari e Michele Grieco del Centro Studi Leone XIII. Le conclusioni sono affidate al coordinatore nazionale dei democratici cristiani on.Giuseppe Gargani. L’evento, che si terrà a partire dalle 17.30 presso il Centro Visioni Urbane di via Fontana 61, richiamerà persone che in passato hanno condiviso gli ideali dell’impegno politico dei cattolici o che intendono avvicinarsi nel solco di una tradizione, che ha presentato figure importanti della vita politica della Basilicata e dell’Italia.



Comunicato stampa

“Si muove a grandi passi un nuovo corso di storia per l’unità politica dei cattolici da quando a Roma, solo pochi giorni fa, l’assemblea della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani ha ratificato l’ennesimo accordo interno: si possono presentare liste per le regionali e per le comunali con lo scudo crociato e con l’indicazione Unione Democratici Cristiani. Già lo scorso anno si erano riunite a Roma ben 64 strutture operanti in tutta Italia con lo scopo di dare vita ad un soggetto politico nuovo che fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa nel solco tracciato dalla Rerum Novarum di Leone XIII del 1891, alla Democrazia Cristiana di don Romolo Murri, al Partito Popolare di don Luigi Sturzo, alla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi. E così è stata fondata la Federazione Popolare dei Dc, è stato individuato un gruppo di coordinamento nazionale, è stato nominato come leader del progetto politico unitario l’on. Giuseppe Gargani con lo scopo di accompagnare la Federazione verso la formazione di un partito politico nuovo sulla strada tracciata dalle grandi idee a forte identità cristiana. Ora si aspetta solo un ultimo passo, quello decisivo: il tesseramento. E’ attraverso la tessera che potrà essere segnata l’identità di ciascuno di noi. Ed è con il tesseramento che si dovrà formare la nuova classe dirigente eletta con la celebrazione dei congressi. Allo stato attuale, sono stati solo individuati i coordinatori regionali in una prima fase, successivamente verranno formati i coordinamenti regionali provvisori e solo con il tesseramento ed i congressi potrà dirsi conclusa la fase di avvio del partito politico a tutti gli effetti. E tutta questa strada si sta completando con non poca fatica ma con grande successo.



Sabato 18 Luglio alle 17,30 a Rionero in Vulture presso la struttura Visioni Urbane, ex macello comunale, verrà presentato l’intero progetto, con il coordinatore nazionale on. Giuseppe Gargani. L’iniziativa è stata preparata ed organizzata dal Centro Studi Leone XIII, struttura associativa sorta da oltre dieci anni, anche con lo scopo di favorire ampie aggregazioni cristiane sul piano culturale in vista della formazione del partito dei cattolici, oramai divenuto urgente in questo grande deserto di idee e di progetti, un deserto entro il quale annaspano partiti senz’anima, gruppi cosiddetti politici sorti da manifestazioni di piazza privi di progettualità, rivendicazionismi anticristiani nel falso nome della libertà di corpo e di genere, un guazzabuglio di tesi avanzate da gente senza costrutto e senza pensiero. E’ tempo che il pensiero cristiano, già forte di suo per storie millenarie, riprenda a tessere un nuovo corso di storia. Sarà storia di identità, di appartenenza, di sicure idealità e progettazioni mirate a fare dell’Italia e dell’Europa un unico grande popolo unito, solidale, amante non dei mercati finanziari che hanno prodotto il male, ma amante del bene, il bene comune, che il pensiero della Chiesa interpreta come il segno di una nuova età per la persona, per la famiglia, attraverso nuove sfide economiche. Economia civile, meglio disposta a favorire il bene. Al convegno di Rionero parteciperanno Pasquale Tucciariello, socio fondatore della Federazione e coordinatore regionale protempore, Saverio Acito, vice coordinatore regionale, Nina Chiari e Michele Grieco del Centro Studi Leone XIII”.

Pasquale Tucciariello