A questi referendum non s’ha da votare…..parola di Ignazio

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica della Repubblica Italiana, parlando ieri a Firenze durante l’incontro “Spazio Cultura”, a proposito dei cinque referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, ha dichiarato: “Io continuo a dire che ci penso, però di una cosa sono sicuro: farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa“. La gravità di questa affermazione sotto il profilo istituzionale può sfuggire solo a chi non ha a cuore le sorti della democrazia italiana. E pensa che tutto vada ridotto a tifoserie e a piegare questioni fondamentali come la partecipazione al voto, alle proprie convenienze. Se l’invito a disertare le urne viene da un uomo di partito è altresì grave, ma ci può stare. Se ciò, invece, proviene da chi riveste una prestigiosa carica istituzionale non abbiamo timore a definirlo “osceno”, ovvero di pessimo gusto. Oltre che di una enorme gravità a fronte di un astensionismo che oramai ha superato in diverse consultazioni abbondantemente il 50% degli aventi diritto. Ricordiamo che l’art.48 della Costituzione a proposito del voto appena riconquistato dopo il fascismo sottolinea che “Il suo esercizio è dovere civico.” Certo non obbligatorio, ci mancherebbe. Ma come fa il Presidente del Senato a promettere che farà “propaganda” contro questo “dovere civico” scolpito sulla Carta su cui ha giurato? Possibile che 80 anni fa tanti italiani sono morti per nulla? E soprattutto, come hanno fatto gli italiani di oggi a portare a livelli così alti delle loro istituzioni personalità così poco adatte a rivestire tali ruoli? Che non sanno distinguere l’essere di parte quando si è esponente di partito, con l’essere rappresentanti di tutti quando si ricopre un incarico istituzionale? L’augurio è che questa sciatteria istituzionale, questa arrogante pretesa manifestata senza pudore da parte di La Russa, possa costituire un potente carburante atto a provocare una reazione opposta, l’8 e il 9 giugno. Che si voti SI ai cinque quesiti come richiesto dai promotori, o che si voti NO, ma che si vada in massa ai seggi. Perchè il voto “a la carte ” è una pretesa offensiva della dignità degli elettori.

