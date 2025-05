A proposito di Ballottaggio e di ”Anatra zoppa”. Due ipotesi per il futuro consiglio

Ne abbiamo parlato in altro servizio https://giornalemio.it/politica/anatra-zoppa-cifarelli-non-la-temo-la-temano-piuttosto-i-materani/ e c’è chi ha ipotizzato (gli schemi girano sul web) gli scenari possibili (in attesa della ufficialità per la verifica dei suffragi e degli eletti) per la composizione del futuro consiglio comunale. Si vota, ricordiamo, l’8 e 9 giugno prossimo con Roberto Cifarelli che ha conseguito il 43,5 per cento e Antonio Nicoletti (36,98 per cento) a giocarsela, con l’obiettivo di raccogliere consensi tra elettrici ed elettori e a motivare astensionisti, sfiduciati a recarsi alle urne. Un voto che arriva in concomitanza con i cinque referendum in materia di lavoro e di cittadinanza. Un motivo in più, riteniamo, per andare a votare e invitare il legislatore ad ascoltare il Paese, superare le discriminazioni e ripristinare azioni di buon senso. Ritornando al futuro consiglio comunale troverete, ovviamente, cancellazioni e promozioni. Per ora una traccia e due ipotesi di successo…



Vittoria di ROBERTO CIFARELLI

Roberto Cifarelli (Matera Democratica)

Giovanni Angelino ( Matera nel cuore)

Michele Paterino ( Matera nel cuore)

Adriana Violetto ( Azione)

Angelo Lapolla ( Azione)

Suriano Roberto ( Azione)

Donato Braia ( Matera Democratica)

Nunzia Antezza ( Matera Democratica)

Angelo Rubino (Matera Democratica)

Tommaso Perniola ( Matera Democratica)

Angelo Raffaele Cotugno ( Matera Democratica)

Marina Susi ( Matera Democratica)

Angelo Montemurro ( Volt)

Paolo Grieco ( Periferie per Matera)

Nicola Casino ( Matera 2030)

Gianfranco Demola ( Matera 2030)

Fortunato Martoccia ( Matera 2030)

Luca Colucci ( Giovani per Matera)

Domenico Schiavo ( Basilicata casa comune)

Saverio Tarasco ( Socialisti + Europa)

Antonio Nicoletti ( Nicoletti sindaco per Matera capitale))

Doriano Manuello (Io Sud),

Rocco Buccico e Stefania Draicchio ( Forza Italia),

Augusto Toto, Vito Sasso, Cerrone Dominique ( Fdi),

Francesco Saverio Acito ( Lista Acito Udc),

Giuseppe Nicoletti e Marco Bigherati ( Nicoletti sindaco per Matera capitale))

Domenico Bennardi ( M5s)

Vincenzo Santochirico ( Progetto Comune)



Vittoria di ANTONIO NICOLETTI

Antonio Nicoletti ( Nicoletti sindaco per Matera capitale) )

Doriano Manuello (Io Sud),

Rocco Buccico e Stefania Draicchio ( Forza Italia),

Augusto Toto, Vito Sasso, Cerrone Dominique e Mario Morelli ( Fdi),

Francesco Saverio Acito (Lista Acito Udc),

Giuseppe Nicoletti e Marco Bigherati ( Nicoletti sindaco per Matera capitale)

Domenico Bennardi ( M5s)

Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi ( Progetto Comune)

Roberto Cifarelli (Matera Democratica)

Giovanni Angelino ( Matera nel cuore)

Adriana Violetto ( Azione)

Angelo Lapolla ( Azione)

Suriano Roberto ( Azione)

Donato Braia ( Matera Democratica)

Nunzia Antezza ( Matera Democratica)

Angelo Rubino (Matera Democratica)

Tommaso Perniola ( Matera Democratica)

Angelo Raffaele Cotugno ( Matera Democratica)

Angelo Montemurro ( Volt)

Paolo Grieco ( Periferie per Matera)

Nicola Casino ( Matera 2030)

Gianfranco Demola ( Matera 2030)

Fortunato Martoccia ( Matera 2030)

Luca Colucci ( Giovani per Matera)

Domenico Schiavo ( Basilicata casa comune)

Saverio Tarasco ( Socialisti + Europa)