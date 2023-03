A Pomarico, dal Comune, contributo per pagamento utenze e pacco alimentare

I Comuni e i loro primi cittadini provano, anche nel loro piccolo (soprattutto inteso sotto il profilo delle risorse finanziarie sempre più esigue) a sostenere chi vive uno stato di disagio dovendo sopperire nel breve termine anche ad una politica nazionale che punta ad eliminare invece che implementare le misure adottate dai governi precedenti (vedi RdC). E’ il caso del Comune di Pomarico che rinnova la sua vicinanza alle famiglie in difficoltà, con un contributo per il pagamento delle utenze oltre che in materia di beni di prima necessità con il pacco alimentare. Il Sindaco Francesco Mancini, dichiara infatti che “L’amministrazione comunale di Pomarico ha deciso di proseguire con la convenzione con il “Banco delle opere di carità Basilicata” anche per l’anno 2023. Una vicinanza concreta ai soggetti e alle famiglie in stato di disagio economico per la fornitura di prodotti agroalimentari. Abbiamo voluto continuare nella concretezza di un aiuto che arriva a soggetti o famiglie che non stanno vivendo un momento facile sotto il profilo economico.

L’avviso pubblico è rivolto a chi sta risentendo più di altri la crisi economica o a chi ha perso l’unica fonte di reddito in un momento storico segnato da tante crisi mondiali. Questa misura arriva subito dopo l’altro l’avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche e della Tari 2022. Con queste due importanti misure abbiamo voluto dare un messaggio di vicinanza a chi molte volte vive momenti di sconforto non solo economico ma soprattutto sociale.”

