A Pisticci sventato il disegno di ripetere l’ammucchiata fallimentare di Matera

A Pisticci sembra ci fosse chi voleva ripetere l’ammucchiata tra centro-destra-sinistra vista a Matera alle ultime amministrative e finita malissimo. E’ quanto si afferma all’interno del comunicato diffuso dai cinquestelle pisticcesi e che riportiamo a seguire. Ricapitolando, l’amministrazione del Sindaco Albano era andata in sofferenza con una maggioranza risicata che ballava intorno ad un solo voto, quello -ci è stato riferito- del consigliere di una forza di centro che, per altro, sembra pretendesse in cambio l’appoggio alle imminenti elezioni provinciali, nonostante il suo partito di riferimento faccia parte della maggioranza di destra alla Regione. La interlocuzione per la ricomposizione di un centro sinistra avviata a settembre da Viviana Verri e poi sfociata in un accordo e in una nuova maggioranza e una nuova giunta comunale, avrebbe impedito la probabile crisi dell’amministrazione (“è venuto meno anche il tentativo, promosso da alcuni esponenti del centro, della destra e qualche fantomatico esponente di pseudo sinistra, di ribaltare l’amministrazione cittadina, di portare il comune al voto subito..”), il commissariamento e la costruzione per le elezioni successive di una alleanza indistinta e trasversale, sul deleterio modello elettorale costruito a Matera (“Un’operazione pensata scientemente per dare vita a un’ammucchiata politica, centro-destra-sinistra, con l’obiettivo di consegnare l’unica grande città del materano ancora governata dal centrosinistra alle dinamiche e agli interessi della destra regionale.”). A seguire la nota integrale:

M5S PISTICCI: LA NUOVA MAGGIORANZA E LA NUOVA GIUNTA CONFERMANO LA VALIDITÀ DEL PERCORSO POLITICO AVVIATO DA VIVIANA VERRI.

“La nascita della nuova maggioranza e della nuova Giunta comunale di Pisticci rappresenta un passaggio politico di grande rilievo, che conferma la solidità di un percorso avviato con lucidità e responsabilità già nei mesi scorsi. A fine settembre, la consigliera regionale e coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Viviana Verri, aveva promosso un documento politico chiaro e coraggioso, rivolto a tutte le forze del centrosinistra, in cui si indicava la necessità di ritrovare unità, visione e coerenza, rafforzando l’azione amministrativa e rilanciando un progetto politico all’altezza delle sfide che attendono Pisticci. Quel documento poneva al centro una proposta politica concreta: ricostruire un campo progressista riconoscibile, fondato su valori condivisi, responsabilità verso la comunità e capacità di governo, indicando nel 2027 un orizzonte strategico verso cui orientare il lavoro politico e amministrativo. Oggi i fatti danno piena forza a quella visione. La nuova maggioranza che guida il Comune di Pisticci nasce da quella assunzione di responsabilità e da quel richiamo all’unità. In questo quadro, il ritorno del Movimento 5 Stelle al governo della città rappresenta la naturale evoluzione di un percorso politico serio, coerente e orientato all’interesse generale. Pisticci 5 Stelle ha scelto, fin dall’inizio, di contribuire alla costruzione di un assetto politico stabile e chiaro, partecipando in modo determinante alla definizione di un nuovo equilibrio capace di rafforzare l’azione amministrativa e restituire prospettiva alla città. Le reazioni scomposte registrate in queste ore da parte dell’opposizione e della destra pisticcese confermano, nei fatti, la validità e la forza del progetto politico messo in campo. Quando una scelta di unità, responsabilità e visione incide sugli equilibri politici, significa che sta producendo effetti reali e riconoscibili. Il ruolo svolto da Viviana Verri in questo percorso è stato decisivo: la sua iniziativa politica ha aperto uno spazio di confronto reale, ha indicato una direzione condivisa e ha favorito le condizioni per la ricomposizione del centrosinistra attorno a un progetto comune di governo. Grazie a questo progetto politico è venuto meno anche il tentativo, promosso da alcuni esponenti del centro, della destra e qualche fantomatico esponente di pseudo sinistra, di ribaltare l’amministrazione cittadina, di portare il comune al voto subito, e costruire un campo indistinto e trasversale, sul modello della recente esperienza amministrativa di Matera. Un’operazione pensata scientemente per dare vita a un’ammucchiata politica, centro-destra-sinistra, con l’obiettivo di consegnare l’unica grande città del materano ancora governata dal centrosinistra alle dinamiche e agli interessi della destra regionale. Pisticci 5 Stelle rivolge un appello all’unità a tutte le forze del centrosinistra che ancora non abbiano colto fino in fondo la portata di questo passaggio politico. È necessario, infatti, fare fronte comune contro ogni tentativo di trasversalismo di potere che mira a portare Pisticci sotto l’influenza di potentati regionali interessati a utilizzare la città per finalità di opportunismo elettorale e personale. Si apre ora una fase nuova, che chiama tutte le forze della maggioranza a lavorare con serietà, coerenza e spirito di servizio. Il Movimento 5 Stelle di Pisticci rivolge un augurio di buon lavoro alla nuova Giunta comunale e, in particolare, all’assessora del Movimento Marilisa Marranzini, alla quale sono state affidate le deleghe alle politiche sociali, per le famiglie e per i giovani, all’associazionismo e al volontariato, alla scuola e alla formazione, alle politiche per la parità, le differenze di genere, l’integrazione e il contrasto alle discriminazioni. Il Movimento 5 Stelle di Pisticci sarà parte attiva di questa stagione, con l’obiettivo di dare risposte ai bisogni reali della comunità, rafforzare i servizi, tutelare i diritti e costruire una visione di sviluppo giusta e sostenibile per Pisticci e il Metapontino.” Pisticci 5 Stelle