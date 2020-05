Antonello Oliva, segretario del Circolo cittadino del Partito Democratico di Montescaglioso, in una nota apparsa sul proprio profilo Facebook, ha definito “interessanti” i provvedimenti del Dl Rilancio approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 Maggio: nello specifico si è soffermato sul provvedimento con il quale il Governo ha definito “uno spazio dedicato alla concessione di suolo pubblico, a titolo gratuito, con la conseguente esenzione di TOSAP per il mondo produttivo (in particolare quello ristorativo); nel suddetto provvedimento si sottolinea anche il ristoro delle casse comunali per il mancato incasso della TOSAP, evitando di danneggiare i conti degli enti locali.”

A tal proposito ha ricordato la proposta, a nome del circolo locale del PD, avanzata lo scorso 29 aprile al Sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, relativa alla concessione al mondo produttivo montese di suolo pubblico a titolo gratuito, con relativa esenzione delle imposte comunali TARI e TOSAP. A suo parere si tratta di “un’importante misura che dà risposte concrete al mondo produttivo e che aiuterà ancor di più la fase di rilancio che la nostra Economia dovrà affrontare da qui a poco. Un grande provvedimento che scandisce ancor di più il senso stretto della politica e rimarca ancor di più il principio che “Nessuno deve essere lasciato solo”.