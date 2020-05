Antonello Oliva, segretario del Circolo cittadino del Partito Democratico di Montescaglioso, in merito al difficile momento per la tenuta economica della Città montese, ha avanzato alcune proposte al sindaco di Montescaglioso (MT) Vincenzo Zito.

Ha sottolineato l’importanza di offrire “risposte e certezze a chi oggi soffre e combatte per restare a galla” per fare fronte ad una crisi di natura sia sanitaria che economica senza precedenti. Nelle sue parole il riferimento ai “sacrifici fatti per una vita dagli esercenti, commercianti e ristoratori montesi, ai quali mostriamo tutta la nostra solidarietà”; in questa fondamentale sfida il mondo politico istituzionale di Montescaglioso “è chiamato ad affrontare una sfida importante, decisiva per la nostra comunità e non si può pensare di affrontare questo scoglio da soli. Serve collaborazione, unità, ascolto per garantire una nuova fase che guardi ad una ripresa immediata”. Il Partito Democratico di Montescaglioso crede nel sostegno e nella proposta, con la politica chiamata a lanciare segnali affinché nessuno resti solo.

Oliva sottolinea gli importanti sforzi compiuti dal governo nazionale; allo stesso tempo evidenzia il fondamentale ruolo degli enti regionali e locali, chiamati ad assumere, “in senso collaborativo, scelte e decisioni in favore del mondo produttivo”. A tal proposito, nel senso di collaborazione e rispetto verso il mondo istituzionale locale, a nome del suo gruppo politico avanza la richiesta al sindaco Vincenzo Zito “di ascoltare ed attuare la nostra proposta riguardante la concessione di suolo pubblico a titolo gratuito e la successiva esenzione di imposte comunali come TARI e TOSAP per tutto il mondo delle attività ristorative; una proposta che ha il fine ultimo di garantire ai Bar, ai ristoranti, alle rosticcerie di svolgere il loro lavoro garantendo le giuste distanze di sicurezza con una completa esenzione di TARI e TOSAP. L’estate è ormai alle porte e per il settore sopra citato sembra delinearsi una stagione incerta, senza un quadro della situazione ben definito. E allora per alleviare e superare queste difficoltà, noi ci dimostreremo sempre partecipi e collaborativi per il Bene della nostra amata Città”.