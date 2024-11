A Musk la semplificazione degli States…e a Pio Abiusi delega alla ‘’ Trasparenzaaaa’’

Il visionario miliardario di origini sudafricane che si occuperà della riforma della pubblica amministrazione statunitense, nel mandato del presidente Donald Trump, avrà dalla sua finanze spropositate, scelte famigliari e stili di vita contraddittori che stridono (informatevi pure) con le linee del governo italiano guidato da Giorgia Meloni. Ma gode rispetto fino al silenzio, come hanno fatto tutti gli esponenti del nostro governo (nessuna presa di posizione ufficiale del presidente del consiglio dei ministri, ma solo commenti ‘trapelati’) che hanno sostenuto la presa di posizione del presidente Sergio Mattarella, che ha invitato Musk a non ingerire nelle decisioni dello Stato Italiano ( la vicenda dei centri di accoglienza dei migranti, sulla quale dovrà pronunciarsi l’Unione europea). E del resto non siamo un ‘’Protettorato’’ americano… Serve trasparenza anche su questi temi, aldilà dei rapporti Istituzionali tra Stati Uniti e Italia. E a proposito di ‘’trasparenza’’ la presa di posizione di Pio Abiusi, per l’associazione Ambiente e legalità, che non ha i quattrini di Musk, e non è visionario- ma rompiscatole, certamente- sulle questioni idriche, energetiche e di accesso e pubblicità agli atti amministrativi, meritano il conferimento regionale della delega alla Trasparenza. Dovrebbe farlo la Regione Basilicata, ma se lo facessero Anac, Authority e Foia non sarebbe male. Del resto si legge ‘’ e ‘ccarte’’, legge documenti, spulciando tra siti ministeriali, contattando rappresentanti istituzionali, presentando istanze senza giri di parole, per una questione di trasparenza e di democrazia. E non è poco…



Trasparenza! Trasparenza! Trasparenza!

Il Freedom of information act (FOIA) prevede un indiscriminato e libero accesso a tutte le informazioni della pubblica amministrazione ed è necessario anche per prevenire la corruzione.

In Italia il concetto di trasparenza è stato somministrato in pillole dalla legge 241/90 che garantiva l’accesso agli atti con notevoli restrizioni si è giunti finalmente al decreto legge 33/13 definito come riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Talvolta i militari all’insegna dalla riservatezza che pure ci deve essere per garantire la sicurezza dello Stato prendono lucciole per lanterne; la Basilicata si tenta di gestirla, semmai all’acqua di rose, come una caserma, i dirigenti di importazione che non sono stati militari scimmiottano. Non può essere altrimenti, mica ci si può comportare in maniera difforme da chi ti dà il pane ed il ricco companatico anche se non meritato,semmai!

Quando sorsero problemi ambientali e mi riferisco all’inquinamento della falde acquifere da parte di Fenice ed allo sversamento di petrolio nelle falde sottostanti il COVA, all’epoca la dirigenza regionale che non era inquadrata militarmente e convocò tavoli della trasparenza chiedendo il tempestivo intervento dell’ISPRA e dell’ISS che assistettero le strutture regionali. Tralasciamo il tavolo della trasparenza dell’Itrec perchè è un fatto consolidato cosi come la dismissione del sito.

Ogni atto prodotto dai tavoli della trasparenza è stato pubblicato nei modi ritenuti più opportuni

Per la rilevanza degli eventi anche dal aspetto sanitario lo sversamento di greggio dai serbatoi del Cova ha comportato l’istituzione di un apposito logo dove è pubblicato ogni atto.

Per grazia ricevuta? No! Conoscenza della materia da parte di quei dirigenti regionali spesso vilipesi ma che la materia conoscevano; oggi tutto questo non è assicurato!

L’art.40 del predetto decreto legge 33/2013 obbliga a pubblicare i dati ambientali e sono le disposizioni di maggior tutela previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. che recepisce

la convenzione di Aarhus sottoscritta anche dall’Italia fin dal 30 Ottobre 2001. La Convenzione parte dall’idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduce ad un miglioramento della protezione dell’ambiente, essa ha inteso contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la loro salute ed il loro benessere.

La convenzione prevede 3 aree di intervento:



-assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’ambiente detenute dalle autorità pubbliche;

-favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali che influiscono sull’ambiente;

-estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Sono principi ai quali occorre ottemperare.

Il Presidente Bardi è stato nominato Commissario per la gestione della crisi idrica, di sicuro il Governo ha emesso un apposito decreto che lo nomina.

Il decreto di nomina va pubblicato!

Le riunioni assembleari sono riconducibili alle conferenze dei servizi vanno quindi verbalizzate e sottoscritte dal Commissario e dall’Aiutante di Campo che ha funzioni di Segretario.

I verbali così composti vanno pubblicati!

Verbalizzare è un atto che ha una rilevanza giuridica sostanziale, dopo di ciò tutti gli atti prodotti ad iniziare dai verbali relativi ai monitoraggi vanno pubblicati e sottoscritti. Arpa usa sottoscrivere i report dei monitoraggi ed abbisognano di quella relazione che Arpab normalmente fa nei suoi sopralluoghi; Acquedotto Lucano viene dalla scuola del Generale?

Non è significativo che Acquedotto Lucano proceda a monitorare le acque del Basento perchè lo fa Arpab mentre quello che deve monitorare e rendere pubblici sono i report relativi all’acqua in uscita dall’impianto di potabilizzazione, vanno pubblicati tutti i valori monitorati e saranno preceduti da una relazione che illustra il processo di potabilizzazione, il potabilizzatore che alcune famiglie acquistano è fornito di manuale illustrativo anche quello pubblico dovrà averlo. L’acqua in bottiglia della quale i cittadini in questi giorni fanno larghissimo uso nei comuni serviti dall’acqua del Basento hanno apposita etichetta perchè il processo di potabilizzazione che viene fatto a Masseria Romaniello con le sue risultanze non deve essere pubblico?

I monitoraggi di Arpa dell’acqua prelevata dal Basento e quelli in uscita dal potabilizzatore di Masseria Romaniello a cura di AL vanno pubblicati con annesse relazioni sottoscritte.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 15 Novembre 2024