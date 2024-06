A Matera un caffè europeo… per i Balcani

Polemiche a parte sull’investimento miliardario in Albania per ospitare, o confinare temporaneamente (fate voi )i migranti che l’Italia non riesce a gestire senza il sostegno di Bruxelles, il dialogo con l’Europa dell’Est (a cominciare dai Balcani) resta intatto, sia per i programmi che l’Unione Europea ha attivato con quei Paesi e sia per la necessità di consolidare un rapporto che dovrà tenere conto degli effetti procurato dalla guerra tra Ucraina e la Russia per il Donbass. Conflitto ancora aperta, con pochi spiragli di pace, nuova corsa agli armamenti, ancora tanto sangue in attesa che la situazione politica internazionale si chiarisca e in base a volontà di trovare una soluzione, che ancora non vediamo. Forse dopo le presidenziali negli Stati Uniti? Chissà. Dipenderà anche dal nuovo Parlamento, dalle scelte che farà e dalla volontà di mostrare autonomia, che è andata via via scemando con la pandemia da coronavirus e dal taglio di forniture energetiche con gas a buon mercato dalla Russia. Il risultato è che i costi sono aumentati e che la Germania, ”locomotiva” dell’economia europea segna abbondantemente il passo. Ma c’è chi all’Europa alla ripresa del dialogo con l’Europa ci crede, come l’avvocato pugliese Marcello Vernola, figlio di Nicola 2024050757219035Vernola ex parlamentare scudocrociato della Prima Repubblica. Il giovane Marcello, ferrato in politica estera, candidato alle europee nelle fila dei forzisti guidati da Tajani per il PPE, ha le idee chiare – come ha dichiarato in una recente intervista a “La Repubblica” su cosa fare a Bruxelles. Domani sarà a Matera per un caffè europeo. Un espresso che da Matera passa per Bari, ma su un binario a scartamento ridotto. In compenso c’è l’aeroporto a 30 minuti e con tanti voli per Bruxelles.