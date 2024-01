A Matera raccolta firme per riconoscimento Stato Palestina

In una nota della “Piazza di Matera” dell’Associazione SCHIERARSI viene ricordato che la stessa a livello nazionale (https://giornalemio.it/politica/schierarsi-al-presidio-per-la-biblioteca-stigliani-per-riconoscimento-stato-palestina) “ha presentato, nel mese di dicembre, una proposta di legge di iniziativa popolare che, se sottoscritta da almeno 50mila cittadini italiani, dovrà essere portata in PARLAMENTO per la discussione e l’eventuale approvazione. La proposta di legge di iniziativa popolare riguarda il riconoscimento ufficiale, da parte dell’Italia, dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est. Tale proposta, che ha visto quale proponente l’Associazione nazionale SCHIERARSI, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2023 (Testo proposta di legge di iniziativa popolare e motivazioni). Partirà quindi il 28 gennaio 2024 la mobilitazione nazionale per il raggiungimento del traguardo delle 50mila firme, obiettivo che dovrà essere centrato nei prossimi sei mesi. In tutta Italia, decine e decine di banchetti permetteranno ai cittadini italiani di sottoscrivere la legge di iniziativa popolare, nell’intento di raggiungere e superare il numero di firme necessarie. Anche la Piazza di SCHIERARSI – MATERA ha organizzato un banchetto, in Piazza Vittorio Veneto, nella giornata di domenica 28 gennaio 2024, con orari dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 21,00. Gli attivisti ed i simpatizzanti dell’Associazione saranno a disposizione presso il gazebo di SCHIERARSI MATERA, per spiegare i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare e procedere alla raccolta delle firme. Ricordiamo che, per sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare sarà necessario presentarsi al gazebo muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. In ogni caso, dalla prossima settimana, sarà possibile sottoscrivere la proposta anche presso un apposito ufficio comunale. L’appuntamento per tutti è per questa domenica 28 gennaio, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 21,00, in Piazza Vittorio Veneto. Nell’ottica della partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, segnaliamo inoltre che Il “Comitato per la Pace – Matera” ha organizzato, per domenica 28 gennaio 2024, dalle ore 12 in Via del Corso, sempre a Matera, un incontro dal titolo “LA PACE IN TESTA”, per promuovere un decalogo di buone pratiche per la pace (https://giornalemio.it/eventi/con-la-pace-in-testa-il-28-gennaio-in-piazza-a-matera/). Infine, ricordiamo che è sempre attivo e presente il Presidio a sostegno e difesa della nostra Biblioteca Provinciale, presso gli spazi a piano terra del Palazzo dell’Annunziata.”

