A Matera raccolta firme per Lista Pace Terra Dignità

Ance domani, 14 aprile, a Matera sarà operativo il banchetto per la raccolta di firme a sostegno della lista per le europee che mette la pace al centro del programma. Obiettivo raccogliere,a livello territoriale, almeno 1500 firme entro il 30 aprile. Gli organizzatori sono a buon punto e invitano a informarsi, oltre che a firmare, l’appello promosso da Michele Santoro e Raniero La Valle. Un obiettivo, quello della Pace, da perseguire – come è riportato su un volantino- con “l’utilizzo della via diplomatica, la mediazione, il negoziato e non il sostegno della via militare’, ”smettere di inviare armi ( e di produrle e venderle!)”, “Chiedere a gran voce il Cessate il Fuoco e i massacri”, ”La decisa riduzione e progressiva eliminazione delle spese militari”, “Rafforzare il ruolo delle istituzioni mediatrici ( Onu, Ocse, Parlamento europeo) . Per approfondire consultare il sito web https://paceterradignita.it/