A Matera ”Popoli d’Italia” con i canti della lotta per le libertà

A leggere la scaletta dei brani che Dina Caprara e Leonardo Treccosta canteranno e descriveranno domenica 31 agosto, alle 18.00, presso la Terrazza della Fondazione ”Le Monacelle” c’è da commuoversi ridando voce ai protagonisti e alle protagoniste del passato del Belpaese, passati dalle lotte del Brigantaggio agli scioperi, alle insurrezione di piazza contro ogni forma di sopruso, sopraffazione, di tentativi di sopprimere libertà democratiche, di pensiero. Lo spettacolo musicale ” Popoli d’Italia” , organizzato con tanto impegno dal Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera , e a ingresso libero, sarà preceduto da un incontro con Dina Caprara, https://giornalemio.it/politica/donne-in-prima-linea-la-pasionaria-dina-caprara-a-matera-il-30-agosto, nel pomeriggio del 30 agosto presso la sede del Museo. Una occasione di confronto, di riflessione, tra quanti continuano a ragionare con la propria testa e non l’hanno portata- come si suol dire – all’ammasso come sta accadendo, tra indifferenza, accondiscendenza e connivenza, sul genocidio in corso a Gaza,la guerra in casa con l’Ucraina e quel silenzio assenso sui dazi imposti dagli Stati Uniti e accettati in silenzio dall’Unione Europea, Italia compresa, che finiranno con il creare discriminazioni e crisi dagli esiti imprevedibili. Una canzone in scaletta, con Dina e Leonardo, per stare dalla parte delle responsabilità e della libertà.



ALLA TERRAZZA LE MONACELLE, “POPOLI D’ITALIA ” SPETTACOLO MUSICALE PROMOSSO DAL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA DI MATERA

Domenica 31 agosto, alle ore 18, nella splendida e suggestiva Terrazza della Fondazione “Le Monacelle” in via Riscatto 9 nei pressi del Duomo a Matera , il Museo del Comunismo e della Resistenza è lieto di presentare “Popoli d’Italia”, uno spettacolo di musica dal vivo e recitazione a cura dell’ensemble artistico “Sempre a Sud”, e interpretato dalla voce e dalla chitarra di Dina Caprara e Leonardo Treccosta. Uno straordinario racconto musicale che dà voce agli sfruttati e ai «dimenticati» dalla “grande storia”, che hanno subito repressioni ed umiliazioni di ogni genere, che hanno conosciuto l’emarginazione, relegati nell’oblio. Storie di soprusi ma anche accomunate dalla stessa voglia di un futuro di giustizia , diritti ed uguaglianza. Tra racconti e canti, lo spettacolo della durata di un’ora e mezza, si propone di portare alla luce le storie che ci vengono tramandate dai canti popolari , i cui protagonisti sono contadini , operai , ribelli e giovani che sono sempre stati, sul campo, i protagonisti del cambiamento. Dalle idee della Rivoluzione Francese a quelle della grande Rivoluzione Russa, nello spettacolo percorreremo la storia delle ribellioni e delle lotte per il riscatto di donne e uomini per fare dell’Italia un paese unito contro il “divide et impera” delle classi dominanti.



La storia «nascosta» dei popoli d’Italia, dalle rivolte contro l’oppressione straniera allo sbarco di Marsala; dalle migrazioni al Fascismo , le due guerre mondiali, la lotta partigiana di Resistenza, i movimenti degli anni ’70 degli operai , degli studenti e delle donne, i diritti civili , le proteste dei giovani contro il cambiamento globale. Ogni persona e ogni situazione hanno il proprio sud. Un sud culturale, sociale, economico e di ogni area geografica del mondo. Con i canti di Dina e Leonardo cerchiamo di guardare il mondo da questa prospettiva: da chi sta sotto , da chi col proprio disagio dà la misura del grado di civiltà. Lo spettacolo è a ingresso libero, senza bisogno di prenotazione, fino a esaurimento posti. Questo evento musicale conclude i due appuntamenti con Dina Caprara promossi dal Museo , che ricordiamo saranno aperti dall’incontro con lei stessa del pomeriggio del 30 agosto alla nostra sede. Per info – contatti Museo del Comunismo e della Resistenza : franculli71@yahoo.it , oppure linea diretta WhatsApp 3312378862



PAOLO PIETRANGELI AUTORE DI ”CONTESSA” LO SPETTACOLO Ogni canto è accompagnato da una breve lettura

“La Marsigliese / l’Internazionale” “Procurade ‘e moderare” “Maremma amara” “Oh Venezia tu sei la più bella” “La Repubblica Romana” “Il canto dei carbonari” “Va pensiero ” “Vinni cû vinni e c’è lu triculuri” “Arrivaru i cammisi” “Il naufragio della nave Sirio” “Briganti se more” “Se Chanto” “Il feroce monarchico Bava” “La rileggenda del Piave” “Canto allo scugnizzu” “Bella ciao” “Bella Giuditta” Midley anni ‘70 “Contessa, cara moglie, 8 ore, reparti della Fiat” “I treni per Reggio Calabria” “Sebben che siamo donne” “Eppure soffia” (Il direttore e lo staff del Museo del Comunismo e della Resistenza )