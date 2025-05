A Matera percentuale del voto in calo. Se è cosi…

…va bene per quanti sognano o auspicano la vittoria al primo turno, come ha ribadito nel comizio di chiusura venerdì scorso il candidato sindaco Roberto Cifarelli, supportato da nove liste. Ma mai vendere la pendere dell’orso, come ripete un antico adagio, se prima non lo si è catturato. Alle 19.00 aveva votato il 35,67 per cento rispetto 37.20 di cinque anni fa. La rilevazione della prima giornata di voto dopo la chiusura seggi delle 23.00 con 50,48 rispetto al 53,32 delle passate elezioni. Tre punti in meno. C’è ancora lunedì 26 maggio per votare fino alle 15,00, con le sollecitazioni al voto per i ritardatari o per quelli che proprio non si sognano di farlo. E questo è un dato preoccupante. Scarsa fiducia in quello che passa il convento della politica, dopo la scomparsa dei partiti tradizionali, o nei cambiamenti di rotta, visto che Matera ha uno scarso potere decisionale. Analisi aperta e preoccupazione che riguarda sia il Governo centrale, che quello regionale e locale, per quello che sarà. Comunque andate a votare.E’ un dovere, prima di tutto, oltre che un diritto. Lamentarsi dopo non serve…e nemmeno commentare in maniera qualunquistica sono tutti uguali. Ballottaggio possibile? Attendiamo domani. In campo ci sono cinque sindaci : Domenico Bennardi ( M5s), Antonio Nicoletti ( Io sud, La Scelta Giusta, Acito Unione di centro, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Nicoletti sindaco Matera capitale), Roberto Cifarelli ( Matera nel cuore, Matera Democratica, Matera 2030, Basilicata Casa Comuen, Socialisti e +Matera, Matera in Azione, Periferie per Matera, Matera Futura, Volt Matera, Vincenzo Santochirico ( Progetto Comune) e Luca Prisco ( Democrazia Materana ).